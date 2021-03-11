«Установил фашистский режим»: за что казнили последнего союзника Гитлера

В межвоенный период власть в Королевстве Венгрия находилась в руках регента Миклоша Хорти. С середины 1930-х в стране начали набирать силу национал-социалисты, во многом копировавшие своих идейных коллег из Германии. Самой влиятельной из групп этого направления была партия «Скрещенные стрелы» во главе с Ференцем Салаши. Он проповедовал идею хунгаризма — венгерской разновидности национал-социализма. Согласно специалисту по истории Венгрии Тофику Исламову, противоборство Хорти и Салаши принимало временами весьма острый характер, однако не из-за разногласий в области политики, а исключительно в силу претензий последнего на роль диктатора.

Реклама

После присоединения Венгрии к Пакту трех держав (союз Германии, Италии и Японии) салашисты стали поддерживать внешнеполитический курс правительства, полагая при этом, что они способны лучше осуществлять его, чем хортисты. Фактически члены «Скрещенных стрел» выполняли роль агентуры Адольфа Гитлера в Венгрии. Не желая усиления немецкого влияния в стране, сторонники Хорти, рассматривая салашистов как своих конкурентов, пытались ограничивать их деятельность, прибегая порой к репрессиям.

Во время Второй мировой войны венгерская армия вместе с силами вермахта приняла участие в нападении на Югославию всего через четыре месяца после заключения с этой страной пакта о вечной дружбе. Отметилась Венгрия и на Восточном фронте. В частности, венгры запомнились мародерством и террором мирного населения под Воронежем и в начале 1943 года понесли значительные потери. В Сталинградской битве потери венгерских войск составили до 2/3 личного состава. По требованию Гитлера венгерский командующий Густав Яни отдал бессмысленные приказы держаться до последнего. Те, кто не погибли в боях с Красной армией, не выдержали 40-градусных морозов. В дальнейшем боеспособность венгров практически свелась к нулю.

Подлинные масштабы трагедии поначалу скрывались властями.

Однако, когда домой вернулись лишь жалкие остатки разгромленной армии, общественность полностью утратила воинственный настрой. Сокращение численности действовавших на территории СССР венгерских солдат и офицеров с 203 до 64 тыс. заставило Хорти задуматься о смене внешнеполитического курса. Правительство Венгрии отвергло новое требование Гитлера – послать на Восточный фронт еще одну армию. Предпринимались попытки договориться о перемирии с Великобританией и США. Венгерские войска были готовы капитулировать на почетных условиях. При этом полностью отвергалась возможность соглашения с СССР.

Хорти ожидал скорого подхода американцев и англичан к государственной границе. Его надеждам не суждено было сбыться: по итогам Тегеранской конференции освобождение Восточной Европы вошло в сферу ответственности РККА.

В августе 1944 года пост премьер-министра Венгрии занял антифашист и противник антисемитизма генерал Геза Лакатош. Подозревая своих союзников в намерении добиваться сепаратного мира с СССР, Гитлер усилил давление на венгерское руководство. 15 октября Хорти объявил о заключении перемирия с Москвой. Реакцией на это стало похищение сына регента эсэсовцами Отто Скорцени. Правитель Венгрии был вынужден отправить Лакатоша в отставку, отказаться от собственных полномочий и передать всю полноту власти лидеру венгерских фашистов Салаши. При нем в стране развернулось массовое уничтожение евреев и цыган.

«К вечеру 15 октября боевики из партии «Скрещенные стрелы» захватили все стратегически важные пункты в Будапеште, — указывал венгерский историк Ласло Контлер в своей книге «Тысячелетие в центре Европы». – В своем обращении Хорти упомянул о перемирии как о вопросе еще не вполне решенном. Он призвал армию прекратить сопротивление и не воевать против советских войск, но не приказал им воевать с немцами. И его приказ Генштаб не передал должным образом в войска. Тем временем сын Хорти был похищен, и под давлением шантажистов Хорти на следующий день отозвал собственное обращение, назначив Салаши премьер-министром и сложив с себя полномочия регента. Его вывезли в Германию и взяли под стражу «в целях безопасности», а Салаши объявил себя полноправным главой государства и «вождем нации».

Первым же делом он издал указ об отмене перемирия с СССР и провозгласил мобилизацию всех мужчин в возрасте от 12 до 70 лет.

До освобождения Венгрии Красной армией только в Будапеште салашисты убили более 50 тыс. евреев. Пост министра внутренних дел при Салаши занял Габор Вайна. По его приказу около 80 тыс. венгерских евреев были переданы в качестве «рабов» в распоряжение немецкой военной промышленности. Подавляющее большинство умерло во время «маршей смерти» или на работах по строительству противотанковых валов. Йожеф Гера, близкий друг и сподвижник Салаши, строго выполнял все директивы немецких нацистов по «окончательному решению еврейского вопроса» в Венгрии.

Британский историк Томас Лорман, специализирующийся на странах Центральной Европы, резюмировал в одной из своих работ: «Хорти позволил Гитлеру оккупировать свою родину, смирился с уничтожением значительной части еврейского населения Венгрии и проложил дорогу к власти презираемому им самим Салаши. В свою очередь, Салаши установил в Венгрии разрушительный фашистский режим, ликвидированный лишь в результате победного продвижения Красной армии».

Вместо решения о прекращении борьбы против советских войск на фронт пришел приказ отчаянно сопротивляться.

Оперативное руководство войсками было изъято из ведения венгерского Генштаба. Все это повлияло на командующего 1-й венгерской армией. 16 октября 1944-го генерал-полковник Бела Миклош с частью штаба перешел на сторону советских войск. Представителям СССР военный заявил, что не может согласиться с оккупацией Венгрии гитлеровцами и не желает, чтобы «венгерский народ своей кровью расплачивался за их интересы».

«Непродолжительное правление Салаши на неосвобожденной части страны было одной из наиболее уродливых форм фашистской диктатуры. Будучи бессильными остановить победоносное наступление Красной армии и революционный подъем в стране, салашисты стали на путь массового террора и разграбления народного достояния. С помощью гитлеровских оккупантов они истребили десятки тысяч людей, разорили страну, восстановив против себя венгерский народ, который усилил движение Сопротивления», — констатировал историк Исламов.

Как вспоминал генерал армии Сергей Штеменко, в ту пору — начальник Оперативного управления Генштаба вооруженных сил СССР, надежды на перемирие и бескровный выход Венгрии из войны после приказа генерала Миклоша о прекращении военных действий против РККА не оправдались. Окрыленный поддержкой немцев, Салаши бросил на позиции все оставшиеся в стране силы. Ряд командиров был заменен на офицеров, лояльных нацистскому режиму. Командующий 2-м Украинским фронтом Родион Малиновский замечал по этому поводу: «Противник легко не сдаст Венгрию, так как это его самое уязвимое место, а венгры продолжают под руководством Салаши упорно драться».

Салашисты и гитлеровцы создали в районе Будапешта мощные оборонительные рубежи. Тем не менее, 13 февраля 1945 года Будапештская операция завершилась взятием венгерской столицы.

Салаши, покинувший Будапешт вместе со своим правительством еще 11 декабря 1944-го, продолжал контролировать не занятые РККА районы Венгрии из Сомбатхея. За преданность делу Третьего рейха в момент, когда исход Второй мировой войны уже не вызывал никаких сомнений, его называли последним союзником Гитлера.

28 марта 1945 года Салаши бежал в Австрию, где 6 мая был арестован американцами. 3 октября того же года фашистский лидер предстал перед будапештским судом по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Фигурантами процесса стали и другие должностные лица «Скрещенных стрел». Троим смертную казнь заменили на тюремное заключение. Помимо Салаши к повешению были приговорены Вайна, Гера и Карой Берегфи.

Когда 26 февраля 1946 года Салаши было предоставлено последнее слово, он говорил почти четыре с половиной часа. В тот же день партия «Скрещенные стрелы» была запрещена постановлением Временного национального правительства. После капитуляции Германии не менее 6,2 тыс. ее членов получили сроки за массовые убийства.

12 марта 1946 года Салаши и его соратников повесили при большом скоплении народа.

1 июня его участь разделил другой гитлеровский пособник, кондукэтор Румынии Ион Антонеску. А еще 24 октября 1945-го в Осло казнили бывшего министра-президента Норвегии Видкуна Квислинга.

Еще одному знаменитому коллаборационисту, французскому маршалу Филиппу Петену генерал Шарль де Голль заменил смертную казнь на пожизненное заключение. Поглавник (диктатор) усташской Хорватии Анте Павелич в мае 1945-го успел бежать в Австрию и затем скрывался в разных странах, будучи приговоренным к высшей мере югославским народным судом. В 1959 году он скончался в Мадриде от последствий ранений, полученных в результате покушения четников.