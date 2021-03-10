«Трибунал убил моего мужа»: почему семья не верила в смерть Милошевича от инфаркта

Ровно 15 лет назад в камере тюремного комплекса в Схевенингене — одном из районов Гааги — скончался бывший президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич, обвиненный Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в военных преступлениях. Смерть 64-летнего политика спровоцировала волну слухов по поводу обстоятельств произошедшего. Очень многие на его родине и в мире не поверили официальной версии. До сих пор есть люди, убежденные в том, что Милошевич был убит.

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К моменту таинственной смерти главного фигуранта судебный процесс по делу продолжался около четырех лет.

Было опрошено 295 свидетелей. Судебные слушания заняли 466 дней. Если верить главному прокурору МТБЮ Карле дель Понте, до окончания разбирательств оставалось всего 50 часов. По ее формулировке, Милошевич обвинялся в «самых ужасных преступлениях, известных человечеству».

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В последний раз узника Гааги видели живым в пятницу, 10 марта 2006 года, в 16 часов 30 минут. Днем ранее он пообщался по телефону со своим старшим братом Бориславом, бывшим югославским послом в России, который после отставки остался в Москве. В этой беседе Милошевич-младший не высказывал жалоб на здоровье. При этом еще в декабре 2005-го он сетовал на нехватку медицинской помощи в Гааге и просил о временной отлучке в Москву для лечения. Российские врачи поддержали просьбу политика.

Однако МТБЮ отказался удовлетворить прошение Милошевича, сославшись на результат его анализа крови.

11 марта 2006 года, в 9:30 утра, охранник при плановом обходе арестантов обнаружил бездыханное тело Милошевича, за которым сотрудники тюрьмы обещали следить особенно внимательно. Надзиратель попытался сделать искусственное дыхание и массаж сердца, однако положительных результатов это не дало. Вскоре главный доктор тюремного комплекса Пауль Фальке подтвердил смерть обвиняемого. Камеру опечатали, но по причине выходного дня все необходимые в подобных случаях процедуры совершались медленно. Лишь несколько часов спустя представитель МТБЮ подписал свидетельство о смерти, и тело Милошевича отправили в институт судебной экспертизы, где было произведено вскрытие. Патологоанатомы пришли к выводу, что смерть экс-президента наступила в результате сердечного приступа между 7:30 и 8:00 утра.

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Близкие Милошевича, настаивавшие на проведении вскрытия в Москве, заявили об отравлении покойного. Как подчеркнул тогда его адвокат Зденко Томанович, за несколько дней до своей смерти политик сказал ему, что кто-то пытается его отравить, и что ему якобы дают не те лекарства. Вдова Мира Маркович и вовсе заявила: «Трибунал убил моего мужа». То же самое сказал журналистам по прибытии в аэропорт Амстердама сын экс-президента Марко: «Мой отец не умер, его убили».

Сходной позиции придерживалась Социалистическая партия Сербии, первым лидером которой с 1990 года являлся Милошевич.

При этом родственники и сторонники полностью исключили версию о самоубийстве, которую озвучивали СМИ, а также главный прокурор дель Понте. Уместно добавить, что именно так ушли из жизни отец и мать Милошевича – Светозар и Станислава.

По распоряжению председателя трибунала Фаусто Покара было проведено расследование причин и обстоятельств смерти обвиняемого №1. Специальную группу возглавил судья Кевин Паркер. Токсикологическая экспертиза не выявила наличия в организме Милошевича иных препаратов, помимо назначенных тюремным кардиологом или принимаемых пациентом по рекомендации собственных врачей.

«Никакого яда или любого другого вещества, способного вызвать смерть, в теле найдено не было. Никаких следов насилия не было замечено. Смерть наступила в результате инфаркта миокарда. Милошевич страдал двумя сердечными заболеваниями, которые могут послужить объяснением инфаркта», — сообщалось в официальном отчете.

По словам Паркера, ни один человек из контактировавших с арестантом в последние дни не заметил с его стороны намеков на самоубийство или желания как-либо себе навредить.

Судья отмел версию о суициде как несостоятельную. Комментируя кончину Милошевича, глава МТБЮ Покар выразил сожаление тем фактом, что судебный процесс так и не удалось завершить, а жертвы «не смогли добиться справедливости и правосудия». В свою очередь, дель Понте отметила, что задачей суда было не только доказать виновность Милошевича, но и установить конкретные факты и всю правду о трагических событиях в Югославии.

Опечатанный гроб с телом забрал в Белград Марко Милошевич. Металлический контейнер не открывали до его доставки в частный морг на окраине столицы. Это породило новые слухи о том, что Милошевич на самом деле жив и был секретно вывезен в Москву. Позже выяснилось, что эксперты-криминалисты в Гааге изъяли мозг покойного для дальнейшего изучения. Поскольку некоторые яды достаточно быстро выводятся из организма, патологоанатомы решили продолжить исследование мозга, в котором дольше сохраняются следы отравления. Так и осталось неизвестным, был ли мозг Милошевича возвращен семье, остался в Гааге или был уничтожен.

Проститься с Милошевичем пришли 80 тыс. человек.

Тело государственного деятеля похоронили под старой липой во дворе фамильного дома в Пожареваце – небольшом городе в 80 км к юго-востоку от Белграда.

В марте 2006 года Мира Маркович и Марко Милошевич получили статус беженцев в России. В 2008-м Россия отклонила запрос Сербии на их экстрадицию. В 2019 году вдова президента Югославии скончалась после продолжительной болезни в возрасте 76 лет, была кремирована и захоронена в могиле своего покойного супруга.