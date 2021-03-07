«Помогло оправиться от войны»: как большевики перешли к нэпу

8 марта 1921 года, во время штурма восставшего Кронштадта Красной армией, в Москве начал работу X съезд РКП(б). На обсуждение были вынесены два важнейших вопроса: о запрете фракций внутри партии и о замене продразверстки продналогом. С введения этой меры началась новая экономическая политика (нэп).

Постановление о переходе к нэпу было принято по докладу Владимира Ленина «О замене разверстки натуральным налогом».

Председатель Совнаркома напомнил, что советская власть «всегда стремилась к установлению правильных экономических взаимоотношений между рабочим классом и крестьянством», а также подчеркнул, что только свободный хозяйственный оборот даст стимул к развитию сельского хозяйства.

Реклама

Нэп сменил политику военного коммунизма, основными положениями которого были крайняя централизация управления экономикой, национализация промышленности, государственная монополия на многие продукты сельского хозяйства, продразверстка, запрет частной торговли, свертывание товарно-денежных отношений, уравнительная система в распределении материальных благ, милитаризация труда и т. д.

Считается, что кронштадтские события ускорили корректировку политики по отношению к крестьянству. Для Ленина нэп не являлся временной мерой.

«Понадобятся целые поколения, чтобы перестроить сельское хозяйство и изменить крестьянскую психологию», — говорил он на съезде.

«На помощь делу строительства социализма была призвана новая буржуазия, — отмечал в своей статье «Нэп: возрождение и гибель российской буржуазии» современный политик и дипломат Александр Минжуренко. — Этот отряд предпринимателей порой в печати называли не только «нэпманами», но и «совбурами», т.е. советской буржуазией». Феномен новой экономической политики как раз и состоял в том, что враждебный социализму частнокапиталистический уклад должен был помочь становлению новой социально-экономической формации и выступить «могильщиком» капитализма в РСФСР. Чем успешнее действовали частные предприниматели в деле восстановления экономики, тем быстрее они приближали свою кончину».

После съезда резолюция по продовольственному налогу была дополнена другими экономическими мерами. Одна узаконивала свободу внутренней торговли, другая – предоставление концессий частным предпринимателям. В мае 1921 года было разрешено создавать мелкие частные предприятия, в июле денационализировались предприятия, где по найму работало менее 21 человека. Рабочие получили право переходить с завода на завод, возрос авторитет инженеров и технических кадров.

Была приостановлена национализация мелкой и средней промышленности, параллельно начался обратный процесс относительной денационализации и развития частного предпринимательства. Однако наиболее важные отрасли хозяйства по-прежнему принадлежали государству – крупная промышленность, земля, внешняя торговля (в то время как во внутреннюю торговлю был допущен частный капитал), транспортная система и банки. Появились и новые формы хозяйственных отношений – например, аренда.

Арендодателем выступало само государство. В целом это принесло положительные результаты: были восстановлены несколько тысяч мелких предприятий, что способствовало развитию рынка и укреплению экономических связей между городом и деревней, создавались дополнительные рабочие места, арендная плата увеличивала материально-финансовые ресурсы государства.

Другой важной формой хозяйственных отношений были концессии.

Государство предоставляло иностранным компаниям предприятия или территории для разработки природных ресурсов и осуществляло контроль за их использованием, не вмешиваясь в хозяйственные и административные дела производителя.

«Я помню то время, когда после разрухи и голода вдруг ожили города, появились продукты, начали падать цены. Это было, конечно, отступление. Но оно помогло нам оправиться от последствий Гражданской войны, набраться сил, — отмечал в своих мемуарах Никита Хрущев. — В этом проявилась мудрость Ленина, когда он в 1921 году пошел на такой опасный, но неизбежный, необходимый, смелый, решительный и прозорливый шаг — переход к новой экономической политике. Новая экономическая политика — это, так сказать, общая формулировка, а по существу открывалась возможность для оживления частной собственности и оживления кулака, я уж не говорю о середняке. Поднялся торговый элемент и даже крепко стал на ноги».

Нэп способствовал появлению оппозиции среди большевиков.

Некоторые заявили о «буржуазном» уклоне руководства. Поэтому на съезде была принята резолюция «О единстве партии». Все фракции, платформы и группы подлежали роспуску. Запрещались любые фракционные выступления. Нарушение этих требований влекло за собой немедленное исключение из РКП(б). После X съезда в партии произошли чистки, приведшие к укреплению власти и полномочий сокращенного аппарата. С августа 1921 года все члены РКП(ю) прошли проверку. Около 1/4 были исключены из партии.

Помимо того съезд принял резолюцию «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии», в которой осудил антипартийные взгляды так называемой «рабочей оппозиции» и других фракционных групп, и признал пропаганду этих взглядов несовместимой с принадлежностью к РКП(б).

В резолюции по военному вопросу X съезд РКП(б) заявил: «Сохранить политический аппарат Красной армии в том виде, как он сложился за три года войны, улучшить и укрепить его организацию, усилить его связь с местными партийными организациями при сохранении полной самостоятельности аппарата».