«Грузины спасаются бегством»: как Абхазия стала советской

Впервые советская власть была установлена в Абхазии весной 1918 года. Этот процесс сопровождался столкновениями между большевиками и вооруженными отрядами меньшевиков, которые после Октябрьской революции заняли руководящие должности в Сухуме. Большевикам удалось добиться преимущества за счет привлечения дополнительных сил из сельских районов. Центральными фигурами в их рядах были Ефрем Эшба, Нестор Лакоба и Георгий Атарбеков. Большевистский режим в Абхазии получился сравнительно либеральным, но продержался совсем недолго. Уже во второй половине мая 1918 года большевикам под напором грузинской армии пришлось оставить Сухум, Новый Афон, Гудауту и Гагру. Отступая, красные бросали орудия, пулеметы и снаряжение.

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Эшба обратился за помощью к Москве.

После проведенной по просьбе абхазских большевиков мобилизации в Майкопе были сформированы силы для контрнаступления против грузинских меньшевиков.

Тем не менее, попытка завершилась неудачей. И к середине сентября 1918-го сопротивление красных в Абхазии было окончательно сломлено. Против большевиков начались репрессии со стороны новой администрации Грузии. В числе прочих под арест попал Лакоба. По данным советских историков, прокатилась волна убийств среди русского и армянского населения. В свою очередь, Абхазский национальный совет (АНС) обратился к командованию белой Добровольческой армии с предложением ввести войска и изгнать грузин с абхазской территории.

В период существования независимой Грузии Абхазия именовалась «Сухумской областью». Грузинское меньшевистское правительство санкционировало массовое переселение в Абхазию грузинских крестьян. На территории Абхазии была создана епархия Грузинской православной церкви.

16 февраля 1921 года Красная армия, до этого принявшая участие в советизации Азербайджана и Армении, начала широкомасштабное вторжение в Грузию. В тот же день на контролируемых большевистскими повстанцами территориях республики была провозглашена советская власть. Москва назначила новых руководителей и внимательно следила за развязкой.

Поскольку политика меньшевистского правительства Грузии вызывала крайнее недовольство населения Абхазии, вопрос ее советизации оказался несложным. Иными словами, если в 1918 году идеи большевиков не получили широкой поддержки у местных жителей, то к 1921-му ситуация значительно изменилась. Новый режим воспринимался как избавление от репрессий и вооруженного вмешательства Грузии.

Изменилась и тактика большевиков в крае. Учитывая серьезные промахи, допущенные тремя годами ранее, абхазские большевики учитывали местные особенности и позаимствовали у разгромленного АНС идею восстановления самостоятельной государственности абхазского народа, поддержанную населением Абхазии. Большевики-подпольщики готовили народ к вооруженному восстанию. Во всех районах создавались вооруженные отряды. К примеру, в окрестностях Гудауты находились 14 групп общей численностью 500 человек. После начала операции РККА в Грузии ревком Абхазии обратился с «просьбой о помощи» к председателю Кавказского бюро ЦК РКП(б) Григорию Орджоникидзе. Тот обещал привести советские войска «на помощь восставшим рабочим и крестьянам против своих поработителей». 17 февраля 1921 года командующий 9-й армией Виктор Чернышев издал приказ о наступлении с задачей оказать помощь восставшему населению Абхазии и восстановить там советскую власть.

Операция по советизации Грузии завершилась 25 февраля с взятием Тифлиса.

Большевики дали возможность грузинским министрам и ряду крупных банкиров и фабрикантов эмигрировать на британских военных судах.

Против грузинских войск у реки Псоу вместе с 9-й армией выступил абхазский повстанческий отряд под руководством Николая Акиртавы. Части грузинской армии, уже разбитые почти по всей Грузии, 1-3 марта 1921 года оказали сопротивление красным у Нового Афона. Согласно позиции современных грузинских историков, они бились отчаянно, но «силы были слишком неравными», поэтому РККА удалось прорвать оборону и вступить в Сухум 4 марта 1921 года. В свою очередь, командир бравшей город 31-й стрелковой дивизии Константин Пашковский сообщал в телеграмме Владимиру Ленину, что противник у Нового Афона разбит наголову, «остатки грузинских частей, бросая оружие, спасаются бегством». Красноармейцам удалось взять «огромные, не поддающиеся учету трофеи» и пленных.

Если верить свидетельствам военнослужащих 9-й армии, Сухум был занят без сопротивления, «с балконов сыпались цветы, свисали красные флаги, раздавались крики «ура».

Орджоникидзе рассказывал об этих событиях: «В Сухумском округе боевые операции происходят с обычным успехом. Красная армия двигается по Черноморью. Без боя был занят Сухум. В настоящее время форсирована река Кодор, и части Красной армии подходят к реке Ингур. Об Абхазии не приходится и говорить. Там организовался Абхазский ревком, и почти поголовно восставшее население создало свои добровольческие красные отряды, которые ударили в тыл меньшевикам. Движение Красной армии по Самурзакани и Мингрелии встречается с энтузиазмом».

После Сухума красные взяли Очамчиру и Гал. 4 марта 1921 года ревком Абхазии докладывал Ленину: «Восставшие крестьяне и рабочие Абхазии свергли преступное меньшевистское правительство и провозгласили советскую власть в Абхазии. Молодая Советская Абхазия шлет свой первый революционный привет великой Советской России — заступнице всех малых угнетенных народностей и покровительнице трудящихся масс всего мира. Восставший народ Абхазии твердо убежден в том, что Советская Россия не откажет в братской помощи ему в тяжелой борьбе с палачами и предателями крестьян и рабочих — с грузинским меньшевистским правительством».

Как замечал историк Олег Бгажба, «советская власть в крае имела свои особенности и не сопровождалась массовым террором».

На первых порах большевики предоставили Абхазии свободу политического выбора. Он был реализован провозглашением 31 марта 1921 года независимой Социалистической Советской Республики Абхазия. Почти год она формально оставалась независимой как от Советской России, так и от Советской Грузии. В декабре 1921-го лидеры Абхазии под сильным нажимом Иосифа Сталина и Орджоникидзе вынужденно заключили с Грузией «особый союзный договор», ратифицированный в феврале 1922 года. Документ зафиксировал равноправие двух республик. Высшие партийные и государственные должности в Абхазии достались лидерам ревкома: Эшба возглавил местный ЦИК, Лакоба стал председателем Совнаркома, а Акиртава – первым секретарем Абхазского обкома КП(б) Грузии. Все они погибли во второй половине 1930-х: Эшба и Акиртава были репрессированы и расстреляны, близкий друг Сталина Лакоба – отравлен во время ужина у Лаврентия Берии в Тбилиси.

В конце 1922 года Абхазия через Грузию и Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР) вошла в СССР. В 1925-м в Абхазии была принята первая советская Конституция. До февраля 1931 года ССР Абхазия называлась «договорной».

«Политика советской империи в Абхазии имела свои отличительные черты. Утверждение новой власти не сопровождалось здесь кровопролитиями и массовыми репрессиями. Не случайно в 1921-1931 годах Абхазию сами ее жители называли «счастливой Аркадией», когда она представляла собой маленький цветущий оазис среди огромной страны социальных экспериментов, насилия и нищеты. До 1936 года, когда погиб глава правительства Абхазии Нестор Лакоба, это было время политического равновесия межнационального согласия, экономического бума и культурного взлета», — констатировал в своем труде «Абхазия после двух империй» историк Станислав Лакоба.