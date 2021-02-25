«У меня не будет третьего»: американке пересадили лицо во второй раз

52-летняя американка стала вторым человеком, пережившим две операции по пересадке лица — организм отверг первый трансплантат спустя годы борьбы за его сохранение. Подробнее о ее случае рассказывает издание PEOPLE.

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В 2007 году бывший муж Кармен Бландин Тарлтон избил ее бейсбольной битой, а затем облил щелочью. Женщина получила ожоги более 80% тела, но выжила. В течение трех месяцев после нападения она прошла через 38 операций и десятки процедур переливания крови, а затем годами терпела боль и подверглась еще нескольким десяткам операций. В 2013 году врачи пересадили ей новое лицо. После операции Тарлтон чувствовала себя гораздо лучше. Она увлеклась игрой на фортепиано и банджо, написала мемуары, сбросила 10 кг веса, путешествовала и выступала публично, призывая людей не зацикливаться на гневе и ненависти и не терять надежду на исцеление.

Однако все это время ей приходилось бороться с собственным организмом, который отторгал трансплантат.

Новое лицо краснело, опухало, Тарлтон снова страдала от мучительных болей. Врачам удавалось справиться с этими состояниями, но в 2019 году ситуация ухудшилась. К тому моменту, как Тарлтон оказалась в больнице, по контуру трансплантата на шее и ушах образовались язвы — часть сосудов, соединявших трансплантат с собственной кожей пациентки, сузилась и закупорилась, что привело к некрозу.

Если бы омертвение тканей лица происходило быстро, врачам пришлось бы удалить донорские ткани и попытаться реконструировать то лицо, с которым Тарлтон осталась после нападения мужа. Этого она боялась больше всего.

Но повреждения распространялись медленно, и Тарлтон смогла дождаться новой операции.

«Я хотела попробовать еще раз, — говорит Тарлтон. — Большинство людей не понимают, каково это — не иметь губ и постоянно пускать слюни, не иметь век. У меня есть синтетическая роговица, которая при наличии век продержится гораздо дольше. У меня было очень много причин хотеть пересадку лица».

«Важно понимать, что пересаженные ткани, как и любой другой орган, не живут вечно, — рассказывает хирург Богдан Помахак, который проводил операцию. — Мы надеемся, что они пробудут с пациентом до конца его жизни, но часто это не так, и у Кармен была очень сложная с иммунологической точки зрения ситуация».

Операция прошла в июле 2020 года в Центре женского здоровья им. Бригама в Бостоне. Она заняла 20 часов и потребовала присутствия 40 специалистов.

Второй имплант прижился гораздо лучше, боль прошла. Оценить результат визуально Тарлтон сложно — в 2009 году она ослепла на правый глаз, в с 2018 почти ничего не видит и левым. Поэтому ей приходился очень близко подходить к зеркалу, или фотографировать себя и увеличивать изображение.

«Нам невероятно повезло, мы по чистой случайности нашли донора, чей организм по многим характеристикам совпадал с организмом Кармен — такого можно было бы ожидать, если бы речь шла о ее брате или сестре», — отмечает Помахак.

Тарлтон осталась очень довольна операцией.

«Первый раз это было несколько фантастически, — говорит она. — Учитывая, насколько я была обезображена до этого, мне стало легче. И теперь мне тоже намного легче.»

Донором нового лица стала 36-летняя Кейси Лабри, скончавшаяся от передозировки опиоидами. Через Zoom Тарлтон познакомилась с ее семьей. Родственники женщины пережили ее смерть легче, зная, что ее органы позволили спасти шестерых человек — врачи также использовали сердце, легкие, почки и печень погибшей.

«Это дало нам надежду и позитив в безнадежной ситуации», — делится невестка Лабри, Бобби-Сью Харрингтон. Она хотела бы после окончания пандемии встретиться с Тарлтон лично.

Помахак надеется, что это лицо останется с Тарлтон на всю жизнь, хотя есть риски, что отторжение через несколько лет начнется снова. Тарлтон настроена оптимистично.

«Я верю, что это лицо будет со мной, пока я не покину Землю, — говорит она. — Это мое последнее лицо. У меня не будет третьего».

В мире проведено более 40 операций по пересадке лица. 15 из них — в США. Пока что никто из американцев, получивших новые лица, не сталкивался с их полным отторжением. Единственный случай был зарегистрирован во Франции — иммунная система пациента спустя восемь лет все-таки отторгла трансплантат настолько, что пришлось прибегнуть к повторной операции.