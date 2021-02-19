Азбука Морзе и прикосновения: как говорить со спящими

Международная команда исследователей при участии специалистов Северо-Западного университета в США нашла способ поговорить со спящими людьми и получить от них ответы. Результаты эксперимента ученые описали в статье в журнале Current Biology.

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Ранее уже было известно, что во время сна люди способны обрабатывать внешние сигналы, такие как звуки или запахи. Также эксперименты подтвердили, что во время осознанных сновидений (в них человек знает, что спит, и может в той или иной степени управлять содержанием сна) люди могут могут подавать сигналы с помощью движения глаз.

Однако возможность двустороннего общения пока что не исследовалась.

Исследователи провели эксперименты с 36 добровольцами с разным опытом осознанных сновидений. Для общения с ними использовались сенсорная стимуляция (например, прикосновения), звуковые сигналы и мигающий свет. Авторы работы выработали специальный «язык» для общения со спящими и научили их с его помощью отвечать и решать математические задачи. Так, правильным ответом для примера «8 - 6» было перемещение глаз сначала влево, а потом вправо. Некоторые ученые использовали для общения со спящими азбуку Морзе и сокращения мышц лица.

Пока участники спали, исследователи контролировали движения их глаз с помощью прикрепленных к лицу электродов. Электроэнцефалограмма показывала, в какой фазе сна находятся испытуемые. Всего ученые провели 158 сессий, в которых участники должны были оказаться в осознанном сновидении, а исследователи — установить с ними контакт. Ответы засчитывались, если трое из четверых ученых соглашались с ними — иногда движения были выражены очень слабо.

Всего участники исследования дали правильные ответы в 18% случаев.

Еще в 18% исследователи сочли ответы неоднозначными либо не смогли решить, считать ли зарегистрированные движения ответом. В 3% испытаний ответы были ошибочными. В большинстве же экспериментов — 60% — ответов вообще не последовало.

По всей видимости, участники не отвечали, потому что не воспринимали входящий сигнал. Просыпаясь, они редко в таких случаях признавались, что не помнят полученных сообщений. Также, возможно, они уделяли вопросам мало внимания и просто забывали их после пробуждения. Исследователи считают, что увеличить долю ответов можно с помощью более тщательной подготовки добровольцев. Кроме того, возможно, определенное состояние мозга во время сна будет способствовать возможности спящих получать сообщения.

В случае, когда исследователям удавалось установить двустороннюю связь, они будили участников и просили рассказать о своих снах. В большинстве случаев те помнили заданные вопросы. Иногда они исходили извне, иногда встраивались в сам сон.

Так, один из участников рассказал, как во сне начал мигать свет, и в этом мигании он узнал математический пример, переданный азбукой Морзе.

Иногда, впрочем, участники не помнили о взаимодействии или неправильно запоминали вопрос, хотя во сне дали на него верный ответ.

Полученные результаты заставляют задуматься о том, что же такое сон, отмечают исследователи. Часто он понимается как отсутствие реакций на внешние раздражители, но очевидно, что они способны влиять на содержание сновидений.

«Эта работа заставляет нас тщательно обдумать некоторые из фундаментальных определений того, что такое сон, и что может в нем происходить», — говорит сомнолог Бенджамин Бэрд.

«Мы убедительно продемонстрировали, что двусторонняя коммуникация возможна, — говорит Кен Паллер, один из авторов работы. — Мы показали, что общаться можно даже с людьми с минимальным опытом осознанных сновидений.

Мы доказали, что спящие могут правильно понимать вопросы, хранить информацию в рабочей памяти и манипулировать этой информацией, а также согласованно выражать свои ответы.

Мы надеемся, что дальнейшие исследования в этом направлении позволят нам больше узнать об опыте осознанных сновидений и о его отличиях от бодрствования».

Двустороннее общение со спящими можно было бы использовать для более глубокого изучения сна, считают авторы работы. Так, тот факт, что люди во время сна давали одни ответы, а, проснувшись, считали, что называли другие, ставит вопрос о роли сна в работе памяти. Также, возможно, подобное общение можно использовать для повышения эффективности решения проблем и развития творческих способностей. Не исключено, что взаимодействие со спящими окажется полезным при борьбе с ночными кошмарами.