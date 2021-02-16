«Задушил стратегически»: как Каспаров обыграл компьютер

Шахматные компьютеры появились еще в 1950-х годах, но поначалу не имели шансов против опытных игроков. Ситуация изменилась в 1985 году, когда докторант Университета Карнеги — Меллона Сюй Фэнсюн разработал шахматный компьютер под названием Chiptest, способный играть на более высоком по сравнению со своими предшественниками уровне. По завершении учебы начинающий ученый устроился на работу в компанию IBM. В 1989 году он вошел в команду под руководством разработчика Си Джей Тана: им было поручено создать компьютер, способный соперничать с сильнейшими гроссмейстерами мира.

Сначала на базе Chiptest был построен Deep Thought, состоявший из трех рабочих станций и шести шахматных процессоров.

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В конце 1980 – начале 1990-х годов этот компьютер имел рейтинг гроссмейстера и обрабатывал до 2 млн вариантов в секунду. Тем не менее, он проиграл матчи лучшим шахматистам того времени. Довольно легко выиграл у машины в блиц Гарри Каспаров. Хотя имелись у Deep Thought и определенные успехи: первым в истории гроссмейстером, уступившим компьютеру в официальном матче, был датчанин Бент Ларсен.

Следствием совместного труда членов группы Тана после нескольких лет напряженной работы стал суперкомпьютер Deep Blue. Он появился в 1995 году и за три минуты мог высчитать от 100 до 200 млрд позиций (или до 200 млн за 1 сек). Машина состояла из 32 узлов, включавших в себя в общей сложности 512 процессоров, из которых 480 были оптимизированы для шахматной программы. Внешне компьютер выглядел как две коробки высотой два метра, соединенные между собой проводами.

«Гарри задушил компьютер стратегически»

Честь опробовать изобретение выпала 13-му чемпиону мира Каспарову, который славился непредсказуемой игрой. Он смог победить компьютер, меняя стратегию прямо по ходу партий.

Суперматч приурочили к 50-летию первого компьютера ENIAC, разработанного Университетом Пенсильвании. Состязание человека и компьютера за шахматной доской в Convention Center в Филадельфии вызвало повышенный интерес во всем мире. Сам Deep Blue находился в Нью-Йорке: связь осуществлялась путем удаленного доступа. Напротив Каспарова за столом сидел программист. Игры горячо обсуждали миллионы любителей шахмат. Матч состоял из шести партий. Призовой фонд распределялся в пропорции 80% к 20%: $400 тыс. для победителя и $100 тыс. – для проигравшего.

В первой партии Каспаров разыграл сицилианскую защиту, но уже в дебюте угодил, по его словам, в «безнадежную позицию». Итог – впервые действующий чемпион мира (по версии ПША) уступил компьютеру в турнире с классическим контролем времени. Часы были остановлены после 37 ходов. И все же после второй — выигранной — партии Каспаров признался, что «заметил некоторые слабости компьютера».

В третьей партии, как и в первой, игравший черными Каспаров действовал в агрессивном стиле и владел незначительным преимуществом. Но к 21-м ходу Deep Blue выровнял положение и следом добился перевеса. На 39-м ходу после примерно трех часов игры чемпион мира заявил, что не видит возможности улучшить свою позицию, и предложил ничью. Компьютер возражать не стал. Тогда же Каспаров отметил, что Deep Blue уже не делает позиционных ошибок.

«Впервые шахматист играет не просто против компьютера, но против машины, обладающей интеллектом», — восхищался он.

Человек и машина разошлись миром и в четвертой партии. Причем в эндшпиле Каспаров чудом сумел избежать поражения. После четырех с половиной часов игры оператор и один из разработчиков Deep Blue Мюррей Кэмпбелл предложил ничью.

Две следующие партии остались за Каспаровым. В пятой Deep Blue отклонил его предложение о ничьей и вскоре допустил решающий просчет, после чего программисты признали поражение машины. Заключительную партию матча 17 февраля 1996 года Каспаров провел очень мощно, усиливая свою позицию от хода к ходу. В конце концов, Deep Blue сдался.

%«Гарри задушил компьютер стратегически», — подметил американский гроссмейстер Ясир Сейраван.

Комментируя свой успех, Каспаров признался, что не ожидал настолько тяжелой схватки: «Возможно, мне повезло, что я проиграл первую партию. Это было лучшим предупреждением, иначе могла быть катастрофа. Я чувствую, что я хорошо потрудился на благо шахмат и, возможно, всего человечества».

Поражение Каспарова во втором матче ознаменовалось скандалом

Реагируя на неудачу, IBM кардинально изменила архитектуру процессора и фактически собрала новый компьютер. Deep Blue II работал под управлением 480 процессоров и более мощного сервера. Значительные изменения были внесены в алгоритм игры.

В мае 1997 года состоялся реванш с гонораром в размере $1,1 млн. Каспаров отказался от своего привычного бесшабашного стиля и занял выжидательную позицию. Это сработало в пользу Deep Blue II и обычно называется главной причиной поражения российского шахматиста. Последняя партия в матче длилась всего один час. Компьютер обменял своих слона и ладью на ферзя Каспарова и затем пожертвовал коня, чтобы занять более выгодную позицию на доске. Гроссмейстеру пришлось обороняться. У Каспарова еще оставались шансы на благоприятный исход, но впервые в карьере он признал поражение. Гроссмейстер Джон Федорович обратил внимание, что решение Каспарова сдаться потрясло весь мир. По словам шахматиста, все играли эту позицию раньше, и она хорошо известна опытным игрокам.

«Я потерял боевой дух», — объяснил причину сдачи Каспаров.

Матч ознаменовался колоссальным скандалом. Россиянин обвинил корпорацию IBM в ведении нечестной игры. По мнению гроссмейстера, компьютер не мог по своей инициативе жертвовать фигуры. Нетипичный для машины ход доказал, что Deep Blue II получал подсказки, резюмировал Каспаров. Он также отметил, что помимо самого компьютера против него играли три шахматиста, сотрудничавших с IBM, — Джоэль Бенджамин, Ник де Фирмиан и Федорович. Они анализировали позиции и выдавали Deep Blue II свои рекомендации.

Обиженные представители IBM отказались выставлять свой компьютер на третий матч.

«Мне кажется, шахматный мир с огорчением воспринял этот результат — машина нарушила, если так можно выразиться, субординацию, — констатировал гроссмейстер Игорь Зайцев. — Но если смотреть серию матчевых встреч, то человек пока играет сильнее машины. Каспаров мало готовился к этому матчу, и если бы готовился серьезнее, то наверняка победил бы. К тому же он играл в несвойственной ему манере — он в этом матче, образно говоря, выступал в роли защитника, тогда как обычно Каспаров — это чистый нападающий».

После сенсационного результата Deep Blue был разобран и передан в музей.

Матч на первенство мира между человеком и машиной, о чем много говорили во второй половине 1990-х годов, пока так и не состоялся. Но Каспаров не завершил свою эпопею на том поражении и еще дважды сыграл с компьютером. В 2003 году гроссмейстер разошелся ничьей с Deep Junior, а в 2003-м — с X3D Fritz.