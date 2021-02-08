По Шелковому пути: откуда в доколумбовой Америке венецианские бусы

Стеклянные бусины, найденные у заполярного горного хребта Брукс-Рейндж на Аляске, могут быть старейшими предметами, привезенными в Северную Америку из Европы наземным путем через Евразию. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале American Antiquity. Соавтор работы Майкл Кунц из Музея Севера Аляскинского университета поделился материалами с «Газетой.Ru».

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Две бирюзовые бусины размером с чернику и с отверстием в центре были найдены в местечке Пуньик-Пойнт археологом Уильямом Ирвингом из Университета Висконсина в середине XX века. Когда-то через место раскопок проходил торговый путь от Берингова моря к Северному Ледовитому океану. Кроме того, здесь охотились на северного оленя, в озерах водилась форель.

Поколения эскимосов устраивали в Пуньик-Пойнт в полутора километрах от хребта Брукс-Рейндж сезонный лагерь для промысла.

close Journal American Antiquity, by Michael Kunz and Robin Mills

В начале 2000-х годов Кунц, его соавтор Робин Миллс и другие ученые провели новые раскопки в этом местечке. Они нашли еще три бусины и металлические фрагменты украшений, возможно, ожерелья или браслета. Похожие находки были сделаны и в других районах.

В общей сложности археологи обнаружили 86 фрагментов из металла, 79 их которых имели отношение к более поздним периодам (жестяные банки, столовое серебро, ружейные гильзы). Эти предметы могли оставить экспедиция Ирвинга или современные охотники. Средневековые артефакты покоились в более низком слое грунта.

Согласно исследованию, бусины были сделаны в средневековой Венеции и могли попасть на Аляску между 1440 и 1480 годами, то есть, еще до плавания Христофора Колумба (1492). Чтобы сделать такие выводы, Кунц и Миллс провели радиоуглеродное исследование бечевки и древесного угля, найденных рядом с бусинами. Кроме того, они изучили историю производства стеклянных бус в Венеции.

Ученые не сомневаются, что это первый случай задокументированного обнаружения предметов европейского происхождения, перевезенных через Евразию.

«Бусы попадали напрямую из Венеции через Шелковый путь и схожие маршруты, распространялись во внутренние районы российского Дальнего Востока коренными народами и через Берингов пролив – на северо-запад Аляски», — рассказал Кунц «Газете.Ru».

В XV веке венецианские купцы вели торговлю по всей известной тогда Азии. Исследователи предполагают, что какой-нибудь смелый и наиболее предприимчивый торговец мог переправиться через Берингов пролив, имея при себе бусы. Вероятно, люди прибывали через Евразию в центр торговли Шашалик к северу от современного города Коцебу и к западу от местности Ноатак. Оттуда пешком или с собаками отправлялись к хребту Брукс-Рейндж.

Как известно, после открытия Америки стеклянные бусы пользовались высокой популярностью у коренных народов, не знавших цену деньгам.

Европейцы проворачивали выгодные сделки с индейцами, расплачиваясь дешевыми безделушками. Показательна история голландца Питера Минуита, который в 1626 году купил остров Манхеттен за бусы из разноцветного стекла, стоимость которых не превышала нескольких десятков долларов (не более $700 в сегодняшнем эквиваленте).

Первыми европейцами в истории, посетившими Северную Америку, считаются скандинавские викинги во главе с Лейфом Эрикссоном, достигшие берегов острова Ньюфаундленд на корабле за пять веков до Колумба — около 1000 года. В 1960 году в местечке Л'Анс-о-Медоуз было обнаружено археологическое свидетельство их раннего поселения. Викинги предприняли несколько попыток колонизировать остров, однако были вынуждены отступить под напором воинственных индейских племен. Скорее всего, первое поселение европейцев просуществовало лишь несколько десятилетий.

Существуют предположения и о том, что посещать Америку могли еще древние египтяне.

Археологических подтверждений этому не имеется, однако норвежский археолог Тур Хейердал в 1970 году доказал возможность такого путешествия, приплыв из Марокко к Барбадосу на папирусной лодке «Ра-2». Он также указывал на схожесть культур древних египтян и жителей Южной Америки, намекая на возможные контакты между ними. Хейердал не исключал, что именно подданные фараона принесли индейцам основы цивилизации. По его мнению, перевалочным пунктом между Средиземноморьем и Америкой были Канарские острова.