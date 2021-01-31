«Женщина во цвете лет»: как мать Петра I стала русской царицей

13 марта 1669 года от родильной горячки скончалась первая жена царя Алексея Михайловича — Мария Милославская. Ей было 44 года. Это случилось через пять дней после тяжелых родов. Дочь Евдокия умерла спустя два дня после появления на свет. Всего в этом браке родились 13 детей. Четверо из них умерли в младенческом или детском возрасте, а двое, Федор и Иван, занимали русский престол. Дочерью Милославской была и царевна Софья, регент при малолетних Иване и Петре, которую подросший единокровный брат затем насильно отстранил от власти.

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Считается, что все дети Алексея Михайловича мужского пола от Милославской имели слабое здоровье, а потому рано умерли. Единственным крепким отпрыском второго царя из династии Романовых был Петр – сын Натальи Нарышкиной.

Через шесть дней после смерти супруги, с которой он прожил 21 год, Алексею Михайловичу исполнилось 40 лет. В декабре 1669-го вдовцу устроили смотр невест, проведя перед его очами 70 девиц со всей страны.

Государю понравилась 36-я по счету — 18-летняя Наталья Кирилловна из незнатного и небогатого рода Нарышкиных.

Она приходилась дальней родственницей супруге боярина Артамона Матвеева — близкого друга царя — и воспитывалась в ее палатах. Нарышкина получила хорошее образование, умела общаться с мужчинами, обладала добрым нравом. Алексей Михайлович впервые увидел ее, когда гостил у Матвеева, а Наталья поднесла ему водку, икру и копченую рыбу. Весь вечер он не спускал с нее глаз. Поняв, к чему идет дело, Матвеев молил освободить его и воспитанницу от столь высокой чести, опасаясь, что завистники испортят девушке жизнь. Однако расчетливый боярин понимал и огромные перспективы такой партии.

По одной из версий, выбор царя в пользу Нарышкиной был предопределен уже на той встрече — и последующие смотрины во дворце превратились в пустую формальность для соблюдения обычая. Согласно другой, Нарышкина прошла во второй «тур» вместе с дочерью Ивана Беляева. Как указывал крупный историк второй половины XIX — первой половины XX века Евгений Шмурло, сохранились свидетельства закулисной борьбы между двумя партиями этих кандидаток и появления подметного письма (доноса) против Авдотьи Беляевой. Его современник, специалист по истории Москвы Иван Забелин, в свою очередь, уточнял, что Нарышкина как «смотренная невеста» могла жить в доме Матвеева, где царь, действительно, мог не раз ее видеть.

«Это женщина во цвете лет, роста выше среднего, с черными глазами навыкате; лицо у нее кругловатое и приятное, лоб большой и высокий; вся фигура красивая, отдельные члены крайне соразмерные, голос, наконец, приятно звучный и все манеры крайне изящны», — описал Наталью современник, путешественник и дипломат Якоб Рейтенфельс.

Еще во время траура по усопшей Милославской скончался четырехлетний царский сын Симеон, а в январе 1670 года – 15-летний Алексей, которого готовили к трону. Не ясны были перспективы двух оставшихся мальчиков Федора и Ивана. В этой ситуации от Нарышкиной требовалось, в первую очередь, родить самодержцу здорового наследника.

Родственники Милославской, надеявшиеся на возвышение с приходом к власти одного из ее сыновей, встали в жесткую оппозицию к Нарышкиным. Они даже обвинили Матвеева в том, что для привлечения царя к своей воспитаннице он использовал приворотное зелье. Против Нарышкиной появилось подметное письмо. Оно стало поводом для проведения расследования, которое, впрочем, не выявило никаких грехов за будущей царицей.

По мнению историка Игоря Андреева, написавшего биографию Алексея Михайловича, история с подметными письмами еще более укрепила чувства стареющего царя. Он усмотрел в этом явную клевету. Поэтому спустя девять месяцев, 1 февраля 1671 года, свадьба все-таки состоялась.

«Невесту поутру просто разбудили и повезли под венец, облачив в драгоценное платье столь тяжелое, что она изнемогла в нем. Все, включая самого Алексея Михайловича, пребывали в напряжении, страхуясь и перестраховываясь», — отмечал Андреев, опираясь на воспоминания очевидцев событий.

В Успенском соборе молодых венчал царский духовник. После венчания последовал шумный пир. Посаженым отцом стал князь Никита Одоевский, посаженой матерью — его супруга Авдотья Федоровна. Матвеев стоял у сенника – почивальни новобрачных.

Милославским пришлось на время затаиться. А Матвеев, прежде занимавший лишь второстепенные должности, через месяц после царской свадьбы возглавил Посольский приказ (аналог МИД).

«30 мая 1672 года у Натальи Кирилловны родился первенец — будущий царь Петр I. Обрадованный Алексей Михайлович отпраздновал это событие большими пирами и милостями. Среди остальных был отличен Матвеев, вместе с отцом царицы пожалованный чином окольничего. А два года спустя, в октябре 1674 года, по случаю крестин царевны Феодоры, Артамон Сергеевич получил высший думный чин», — констатировал Андреев.

Супружество Натальи Нарышкиной получилось недолгим, но счастливым. Любовь царя к ней все усиливалась, особенно после рождения детей. Воспитанная не по канонам традиционной знати, она привнесла много нового в образ жизни русской царицы. На всех торжественных богослужениях Наталья Кирилловна присутствовала сама, а летом ездила в открытой карете, что до нее считалось неслыханным. Она не стеснялась веселиться, заражая двор интересом к танцам и музыке, предпочитала свободу загородной жизни камерности кремлевских палат. Алексей Михайлович старался во всем угождать молодой жене. Для проведения спектаклей в селе Преображенском построили «Комедийную хоромину». В октябре 1672 года там состоялось первое представление на сюжет библейской Книги Есфирь. А в январе 1673-го в Кремле появилась «Театральная хоромина».

Есть мнение, что своим прогрессивным поведением царица повлияла и на сына Петра, которому, как известно, были чужды многие традиционные правила и ритуалы.

Спокойные и счастливые времена завершились для Нарышкиной после смерти венценосного мужа в начале 1676 года. На престол взошел сын Милославской — Федор Алексеевич. Боярина Матвеева тотчас сослали без суда, а овдовевшей царице пришлось поселиться с малолетними детьми в Преображенском.

После смерти Федора III в 1682 году и воцарения 15-летнего Ивана и 10-летнего Петра Нарышкины восстановили прежнее влияние. Матвеева немедленно реабилитировали и вернули в Москву. Через несколько дней боярин погиб во время Стрелецкого бунта.

Реальная власть перешла в руки царевны Софьи, ставшей регентом. Она совершенно не ладила со своей мачехой. В 1689 году Наталья Кирилловна устроила женитьбу сына на Евдокии Лопухиной, самолично подобрав ему невесту и поспешив с бракосочетанием. Таким образом, 17-летний царь по тогдашним законам вступил в совершеннолетие. Произошла их борьба с Софьей, окончившаяся победой Петра. При молодом Петре Нарышкина принимала участие в государственных делах. Влияние матери на государя было весьма заметным. Ее родня заняла важные места во власти.

Наталья Кирилловна умерла в 1694 году от сердечной болезни. Теперь Петру I пришлось углубиться в государственные вопросы и самостоятельно править державой.