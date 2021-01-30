«Для ограждения от внешних нападений»: как Грузия вошла в состав России

В 1783 году императрица Екатерина II и правитель Картли-Кахетинского царства Ираклий II подписали Георгиевский трактат, который устанавливал протекторат России в отношении Восточной Грузии. Договор резко осложнил взаимоотношения царства с Персией и Турцией, претендовавшими на его территории, и усилил борьбу за власть между ветвями правящей династии Багратиони.

В советской историографии доминировала концепция о том, что народы Закавказья тяготели к России, отдавая ей предпочтение перед Турцией и Персией.

Как отмечается в вышедшем в 1960 году труде крупного историка-кавказоведа Георгия Дзидзарии «Присоединение Абхазии к России и его историческое значение», присоединение Крыма и Прикубанья к России в 1783 году существенно изменило в ее пользу политическую и стратегическую обстановку на Кавказе.

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«Российские владения территориально сблизились не только с горными районами Большого Кавказа, но и с Закавказьем, — указывается в книге. — В одной из русских крепостей в Предкавказье – Георгиевской 24 июля 1783 года был подписан трактат о переходе Восточной Грузии (Картло-Кахетинское царство) под протекторат России. Это еще больше способствовало усилению русского влияния на Кавказе. Следуя примеру картло-кахетинского царя Ираклия II, имеретинский царь Соломон I и сильнейший из азербайджанских владетелей Фатали хан Кубинский также обратились к империи с просьбами о защите и покровительстве. Об этом писали в своих посланиях и ереванские армяне. К этому же времени относится проект восстановления Армянского царства под эгидой России».

Согласно Ясскому мирному договору, завершившему русско-турецкую войну 1787-1791 годов, Турция отказывалась от претензий на Грузию и обязывалась не предпринимать каких-либо враждебных действий в отношении грузинских земель. В 1799 году в Картли-Кахети вступил русский полк. Глава закавказской экспедиции Аполлос Мусин-Пушкин с благословения императора Павла I начал переговоры с грузинским царем Георгием XII.

Он подчеркивал «искреннее желание как самого царя, так и всех сословий народа грузинского» присоединиться к Российской империи.

В свою очередь, Георгий XII написал письмо своему посланнику Гарсевану Чавчавадзе, в котором просил представить его владения «как жертву чистосердечную и праведную». Царь уточнял, что желает не просто попечения для Картли-Кахети, а, чтобы царство «считалось принадлежащим державе Российской с теми правами, которыми пользуются находящиеся в России другие области». Летом 1800 года грузины передали коллегии иностранных дел в Санкт-Петербурге проект документа о подданстве. Там указывалось, что царь Георгий XII «усердно желает с потомством своим, духовенством, вельможами и со всем подвластным ему народом однажды навсегда принять подданство Российской империи, обещаясь свято исполнять все то, что исполняют русские».

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23 ноября 1800 года Павел I отдал рескрипт о принятии Картли-Кахети в подданство России. Георгию XII было обещано сохранить за ним царские права до конца жизни. Однако права его сына Давида на грузинский трон подтверждены не были. 18 декабря император подписал первый манифест о присоединении Восточной Грузии к России, а 28 декабря того же года царь Георгий XII умер. Поскольку часть местной знати придерживалась иного мнения по данному вопросу, во избежание политического кризиса в Картлийско-Кахетинском царстве Петербург на некоторое время отложил ознакомление населения с содержанием манифеста.

И только (18) 30 января 1801 года он был обнародован в Петербурге и Москве.

Внимание акцентировалось на том, что «с давних уже времен Грузинское Царство, угнетаемое иноверными соседями, истощало силы свои непрестанным ратованием в собственную оборону, чувствуя неизбежные следствия войны, почти всегда несчастливой». В манифесте также подчеркивалось, что Георгий XII, предвидя свою скорую кончину, просил о принятии своего царства в подданство российскому императору чтобы спасти грузин «от конечной гибели и покорения врагам их».

«Внимая прошению сему по сродному Нам ко всем единоверцам Нашим милосердию и по всегдашнему Нашему о пользах Грузинского народа попечению, определили Мы исполнить Царя Георгия Ираклиевича и Грузинского народа желание, и для того повелели, сколько для удержания внутреннего в земле устройства, столько для ограждения оной от внешних нападений ввести войска Наши в области Грузинские», — сообщал манифест. Присоединить Картли-Кахети планировалось «на вечные времена».

В середине февраля 1801 года манифест был торжественно объявлен населению Восточной Грузии. Если верить вышедшей в 1983 году книге Александра Брегвадзе «Славная страница истории», большая часть населения Восточной Грузии радостно встретила известие о присоединении к России, при этом «реакционная группировка феодальной знати отнеслась к манифесту неприязненно и настороженно».

Эти круги активизировали враждебную русской ориентации деятельность.

По мнению ряда советских историков, в условиях того времени присоединение к России было единственной возможностью для физического сохранения грузинского народа. Отмечалось прогрессивное значение присоединения к России для экономической и культурной жизни Грузии.

Крупный грузинский историк конца XIX – начала XX века Зураб Авалишвили (Авалов) в 1901 году писал в своем исследовании «Присоединение Грузии к России», что это стало политическим событием первостепенной важности.

24 марта (по нов. стилю) 1801 года Павел I был убит в результате дворцового переворота. На престол вступил его сын Александр I. Государственный совет вновь рассмотрел вопрос о присоединении Грузии к России. Категорически против этого выступили граф Семен Воронцов, граф Виктор Кочубей м князь Адам Чарторыйский.

Они отвергали пользу нового приобретения и утверждали, что присоединение Грузии противно выгодам России.

На взгляд этой группы, защита рубежей Картли-Кахети, даже не примыкавшего к границам империи, потребовала бы серьезных затрат и привлечения большого количества солдат. Однако противники присоединения остались в меньшинстве. Учитывая важную роль Восточной Грузии как опорной базы России на Ближнем Востоке, Госсовет решил подтвердить манифест Павла I и отменить на грузинских землях автономное управление.

(12) 24 сентября 1801 года Александр I подписал новый манифест «К грузинскому народу», который завершал процесс вхождения Картли-Кахетинского царства в состав России. Власть династии Багратиони упразднялась при сохранении сословных привилегий и имущественных прав грузинского дворянства.

«18 января Грузия объявлена уже частью русской территории, и если до 12 сентября положение ее еще как бы не определилось окончательно, то только потому, что понадобилось несколько месяцев, пока личное правосознание Александра I примирилось с таким присоединением, какое произошло при его отце», — заключал по данному поводу Авалишвили.

Через девять лет, 1 марта (по нов. стилю) 1810 года Александр I принял в состав Российской империи Абхазию.

Попросившемуся под покровительство Петербурга владетельному князю Георгию Шервашидзе было позволено продолжить самостоятельную политику. Историки по-разному оценивают эти события. Одни считают присоединение к России единственной возможностью для Абхазии спастись от Турции, другие уверены, что российские власти не выполнили своих обязательств перед княжеством, сделав его частью колониальной игры.