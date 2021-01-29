«Болтаюсь у нее под ногами»: как самоизоляция приводит к разводам

Пандемия и самоизоляция привели к конфликтам в семьях из-за того, что супруги мешают друг другу работать и заниматься повседневными делами, сообщают специалисты Университета Западной Виргинии. Исследование было опубликовано в журнале Communication Research Reports.

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Карантинные меры на фоне пандемии COVID-19 нарушили привычный ритм жизни множества людей, отмечают ученые. Многим пришлось перейти на работу из дома, и постоянное нахождение супругов рядом друг с другом привело к увеличению количества ссор и конфликтов.

Одной из причин, как выяснили исследователи, стало то, что супруги мешают друг другу заниматься привычными делами и систематически ставят свои планы выше желаний партнера.

Исследователи опросили 165 человек 18-64 лет, состоящих в браке, о том как они взаимодействовали с супругами во время самоизоляции. Они должны были отметить, насколько согласны с утверждениями типа «Мой супруг мешает моим планам», а также оценить выраженность различных эмоций, в том числе гнева, раздражения и подавленности.

Оказалось, чем чаще игнорировались потребности участника, тем выше были уровни его печали и гнева, что сказывалось на качестве отношений и эмоциональном состоянии супругов.

Пандемия и самоизоляция сами по себе ухудшают психологическое состояние людей, отмечают исследователи. Конфликты с супругами же приносят дополнительные сложности. Чем больше было ссор, тем сильнее ухудшались отношения, что в перспективе могло бы кончиться разводом.

«Когда вы мешаете своим близким достичь их целей или нарушаете их распорядок дня, будут иметь место эмоциональные реакции, — отмечает Кевин Кностер, ведущий автор исследования. — Наши результаты показывают, что вмешательство одного супруга в дела второго может вызывать печаль и гнев, что приводит к ухудшению отношений.

Кностер заметил изменения и на личном примере отношений с женой.

«Я нередко болтаюсь у нее под ногами, — говорит он. — Я веду занятия из дома с помощью компьютера, а ее кабинет — за закрытой дверью позади меня. Чтобы попасть в туалет, жене нужно пройти мимо меня, и ей приходится думать — должна ли я приспосабливаться к его расписанию просто чтобы помыть руки?

Это интересно. Пандемия изменила нашу профессиональную и личную жизнь больше, чем мы думаем».

Исследователи советуют парам как можно меньше вмешиваться в распорядок дня и деятельность друг друга. Изменения в жизни неизбежны (например, оба супруга теперь работают из дома), и следует внимательнее относиться к нуждам близких. Следует как обращать внимание на собственное поведение, так и сообщать домочадцам о своих нуждах. Также важно обсуждать переживания и искать варианты организации работы и быта, которые подошли бы обоим. Может быть полезно поискать положительные стороны того, что супруги теперь проводят столько времени вместе.

«У моей жены может быть совещание, которое по времени совпадает с моей тренировкой — говорит Кностер. — Я могу не обращать на это внимания и все равно тренироваться, а могу изменить свое расписание. Точно так же и моя жена может подстроиться под меня или наплевать на мои планы. Но если постоянно мешать друг другу добиваться целей, это принесет лишь негатив. А если прислушиваться друг к другу и согласовывать расписания, это даст положительные эмоции».

Необходимо помнить, что вы в одной лодке, подчеркивают исследователи. Поэтому нужно не перетягивать одеяло на себя, а действовать сообща.

Ранее канадские специалисты выяснили, что самоизоляция сильнее бьет по психике женщин, приводя к проблемам со сном, депрессии и тревожности. По мнению ученых, такие последствия связаны с тем, что именно женщинам, в соответствии с общественными нормами, приходится заботиться об окружающих.

«Я не был удивлен результатами исследования — именно женщины несут дополнительную нагрузку, — отметил доктор Джузеппе Ярия, соавтор исследования. — Забота о семье и критических ситуациях всегда была огромным бременем для женщин».

Кроме того, женщины набрали больше баллов по шкале эмпатии — способности понимать эмоции других людей и заботиться о других. Полученные результаты дополняют уже известные данные. Так, ранее было установлено, что женщины больше беспокоятся за здоровье родных, сильнее переживают из-за риска потерять рабочее место или зарплату. Также женщины сильнее мужчин боятся заразиться коронавирусом сами.