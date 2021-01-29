Начал реформы и сжег Аввакума: чем прославился царь Федор III

Ровно 345 лет назад, 29 января 1676 года, от сердечного приступа скончался царь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович, получивший в народе прозвище Тишайший. Ему было 46 лет.

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На период правления второго государя из династии Романовых пришелся ряд исключительно важных событий: церковный раскол, воссоединение с Левобережной Украиной, Соляной и Медный бунты, восстание Степана Разина, освоение Сибири. У Алексея Михайловича было 16 детей от двух браков. Старшие сыновья – Дмитрий и Алексей – умерли в раннем возрасте. Поэтому трон наследовал их следующий по старшинству брат – Федор Алексеевич. В момент кончины отца ему было 14 лет. Это не являлось чем-то экстраординарным: все первые Романовы становились царями в юношеском возрасте.

Как и все сыновья Алексея Михайловича от первой жены Марии Милославской, Федор имел слабое здоровье – ему передалось наследственное заболевание в виде хронического неусвоения витамина С.

close Царь Федор Алексеевич. Портрет работы неизвестного западноевропейского художника (скорее всего... Царь Федор Алексеевич. Портрет работы неизвестного западноевропейского художника (скорее всего, нидерландской школы). 1676. Эрмитаж (Санкт-Петербург)

В первые месяцы царствования он тяжело болел. В частности, его беспокоили отеки ног, что стало следствием полученной в детстве тяжелой травмы. Так, наследник очень любил лошадей и однажды вызвался быть возницей во время зимнего катания своих тетки и сестры. Из-за перегруженности саней лошадь не смогла тронуться с места и встала на дыбы, выбросив седока из седла. Федор попал под сани и после этого происшествия долго не мог ходить, постоянно чувствовал боль в груди и спине. Известно, что на похороны Алексея Михайловича молодого царя несли на специальных носилках, сделанных в форме стула. В дальнейшем ходьба пешком давалась ему с большим трудом, из-за чего царь предпочитать передвигаться верхом.

Впрочем, к середине 1676 года Федор пошел на поправку и вырвал власть из рук боярина Артамона Матвеева, усиление позиций которого началось еще при почившем государе. 18 июня того же года Федор венчался на царство. В тот день ему били челом патриарх Иоаким с митрополитами и другими представителями высшего духовенства, а также царевичи Сибирский и Касимовский, бояре, окольничие, думные люди, стольники, стряпчие, московские дворяне и дьяки. После совершения положенных обрядов Федор III «малый поклон сотворил, не снимая с себя царского венца», а Иоаким «благословил богом венчанного царя и, приняв его за десную руку, посадил на царском его месте».

Представления Федора о царской власти были во многом сформированы под влиянием его наставника, крупнейшего мыслителя того времени Симеона Полоцкого.

При возведении на престол он первым из русских царей говорил о «соблюдении общего блага» как основной цели своих деяний.

В первое время Федор Алексеевич находился также под влиянием патриарха. Это подтверждается, например, возведением в Московском уезде сразу нескольких новых каменных церквей вместо ветхих деревянных до конца 1676 года.

Федор Алексеевич вошел в историю как убежденный сторонник преобразований. Считается, что именно он подготовил или начал реформы, которые затем довел до логического завершения его младший брат Петр I. При третьем царе из дома Романовых наметилось преобразование административного аппарата – замена многочисленных приказов более стройной системой управления.

Другой важной задачей его правления являлась реорганизация армии: требовалось заменить дворянское ополчение регулярными войсками – полками нового строя.

Многие преобразования упирались в устаревшую систему местничества, при которой должности распределялись в зависимости от знатности рода, что закрывало возможность продвижения по службе талантливым, но незнатным дворянам, и, наоборот, выдвигало посредственностей от боярства. Отмена местничества явилась одним из главных достижений правления Федора Алексеевича. Он также стремился смягчить наказания за уголовные преступления, содействовал отмене отрубания рук за воровство.

Второй страстью царя, помимо лошадей, была стрельба из лука, третьей — одежда. Выражаясь современным языком, ему как мало кому в тогдашней России было присуще чувство стиля. Причем государь не считал зазорным для себя ориентироваться в данном вопросе на заграницу, конкретно – на Польшу.

Федор следил за модой и предписал сменить старые придворные наряды на кафтаны западного образца.

«Царь запретил ношение традиционного парадного костюма, поскольку «старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны». Заменой морально устаревшим одеждам было избрано служилое платье, максимально учитывающее нужды деятельного, прежде всего, ратного человека. Новый костюм должен был как можно меньше сковывать движения, что предопределило его меньшую длину», — отмечается в статье историка Бэллы Шапиро «Homo Eques русского средневековья: царь Федор Алексеевич Романов».

Молодые бояре начали брить бороды. Вместе с тем придворным было приказано стричь волосы на польский манер и учить польский язык – это дало основания недовольным обвинять Федора в полонофилии, которую царь мог перенять под влиянием своей первой жены Агафьи Грушецкой, польки по происхождению.

«Прилежа, как и Петр I, к строительству, Федор учредил под контролем приказа Каменных дел единые меры для кирпича и белого камня, причем велел кирпичникам ставить на каждом десятом кирпиче личное клеймо, — уточнял в своей книге «Несостоявшийся император Федор Алексеевич» историк Андрей Богданов. — Указав строить в Китай-городе только каменные здания, он выдал хозяевам десятилетнюю ссуду на строительство и позже многим простил этот долг. Великолепием своего двора и столицы царь потрясал воображение иностранцев, что было немаловажно, так же, как и организованная им при своем венчании на царство сакрализация самодержавной власти. Им была освящена формула православного самодержавного царства».

При этом царь рассердился, когда придворные начали уподоблять его Богу и грозил им за это «великой опалой».

Центральным событием внешней политики Федора Алексеевича стало продолжение начатой еще в 1672 году войны с Османской империей и Крымским ханством. Кампания завершилась подписанием 3 января 1681 года Бахчисарайского мирного договора, по которому граница между Россией и Турцией устанавливалась по Днепру (то есть, турки де-факто признавали за Россией Левобережную Украину, а Россия за Турцией – Правобережную). При этом за турками остался Чигирин – резиденция гетмана Войска Запорожского.

Следил Федор и за восточными рубежами своей державы. Получив известия об опасности, угрожавшей русским поселениям в Приамурье со стороны Цинской империи, царь двинул войска «на китайцы».

При Федоре Алексеевиче продолжились репрессии против старообрядцев. Когда просидевший 14 лет в остроге на хлебе и воде протопоп Аввакум написал резкое письмо царю, в котором критиковал его отца Алексея Михайловича и патриарха Иоакима, власти решили покончить с лидером «раскольников»: вместе с ближайшими сподвижниками он был заживо сожжен в срубе.

По преданию, перед гибелью Аввакум предсказал государю скорую смерть. И действительно, Федор Алексеевич скончался через две недели после расправы над старообрядцами – 27 апреля 1682 года. Потомства он не оставил: единственный сын Илия умер через 10 дней после рождения. Так что на престол одновременно вступили два брата царя – такой же болезненный Иван V и отличавшийся богатырским здоровьем Петр, сын Алексея Михайловича от второй жены Натальи Нарышкиной.