Приручили в Сибири: как появились собаки у древних американцев

Первые поселенцы в Америке прибыли туда со своими собаками, выяснили специалисты Даремского университета. Впервые же собак, по-видимому, одомашнили в Сибири — на это указывает генетический анализ древних останков. Результаты исследования ученые описали в статье в журнале PNAS.

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Америку люди заселили практически в последнюю очередь — они прибыли туда всего около 15 тыс. лет назад. К этому времени они уже успели одомашнить собак, и те играли различные роли в человеческих сообществах.

«Мы давно знаем, что первые американцы должны были обладать хорошо отточенными охотничьими навыками и разбираться в геологии, чтобы находить камни и другие необходимые материалы, они были готовы к сложностям, — говорит археолог Дэвид Мельцер, один из авторов работы. —

Собаки, которые сопровождали их на пути в этот совершенно новый мир, возможно, были такой же частью их культуры, как и каменные инструменты, которые они носили с собой».

Ранее уже было известно, что люди приручили собак еще в каменном веке, более 20 тыс. лет назад, но более точные сроки, как и место, где это произошло впервые, пока не выяснены. Среди возможных территорий, на которых начали одомашнивать собак, выступают Алтай, Ближний Восток, Непал, Европа. Находки и генетический анализ останков древних собак также указывают на то, что это могло произойти в Сибири.

Чтобы узнать, откуда появились собаки у первых поселенцев в Северной Америке, авторы работы изучили данные о миграции человеческих популяций, а также об изменениях генома, о рационе и изотопном составе костей псовых, останки которых находились рядом со стоянками древних людей.

Им удалось проследить историю расселения сообществ с собаками вплоть до Сибири, откуда собаководы вышли около 22,8 тыс. лет назад. В то время регион переживал максимум последнего оледенения, что, возможно, заставило волков держаться ближе к людям. Это и привело к их более тесному взаимодействию и дальнейшему одомашниванию. А затем люди двинулись через Берингию в сторону Америки.

Анализ митохондриальной ДНК древних собак показал, что псы древних индейцев были ближайшими родственниками первых сибирских собак. В Евразии их потомки впоследствии бесследно исчезли, но в Северной Америке они просуществовали значительно дольше. Эти собаки выделились в отдельную генетическую линию, когда их владельцы покинули Сибирь, и претерпели связанные с географической изоляцией генетические изменения, аналогичные тем, что произошли и у людей.

«Единственное, что мы знали наверняка — собак одомашнили не в Америке, — говорит генетик Лоран Франц, соавтор исследования. —

С помощью генетического анализа мы выяснили, что одомашненные собаки были в Сибири до того, как люди мигрировали в Америку».

«Если собак одомашнили в Сибири, это отвечает на многие вопросы о истоках взаимоотношений между человеком и собакой, — добавляет ведущий автор работы Анджела Перри. — Собрав воедино археологические и генетические данные, мы видим гораздо более ясную картину того, как собак одомашнивали в Сибири, а затем расселялись с ними оттуда по всему миру».

Ранее ученые также предположили, что собак помогли одомашнить женщины. Американские специалисты изучили традиционные сообщества и случаи, когда к собакам выражали эмоциональную привязанность — давали имена, разрешали спать в постели с хозяевами и оплакивали после смерти.

Оказалось, когда женщины привязывались к собакам, тем дозволялось больше, и мужчины это разрешали.

Также, чем теплее был климат, тем меньше от собак было практической пользы.

Охота, похоже, тоже укрепляла связь между собаками и людьми — в культурах, где собак используют для охоты, люди ценят их больше и сильнее привязываются. Однако ценность собак снижается, когда увеличивается производство продуктов питания, будь то разведение скота или выращивание сельскохозяйственных культур. В таких обществах распространены пастушьи собаки, но они, как правило, «работают» в одиночку, а охота требует более тесного сотрудничества с человеком.

Ранее считалось, что люди намеренно отбирали волчат и выращивали их самостоятельно, но современные данные говорят о том, что собаки и люди сближались постепенно, и выгоду от этого сближения получали и те, и другие.