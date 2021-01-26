Пускали в постель: как женщины помогли одомашнить собак

Одомашнить собак, по всей видимости, помогли женщины, считают исследователи из Университета штата Вашингтон. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием, опубликованным в журнале Journal of Ethnobiology.

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Хотя собаки — старейшие и наиболее распространенные домашние животные, отношению людей с ними посвящено не так уж много антропологических исследований. Однако, углубившись в записи этнографов, исследователи обнаружили тысячи упоминаний собак в разных сообществах.

Они отобрали данные 844 этнографов, писавших о 144 традиционных сообществах со всего мира, и на этих примерах попытались разобраться, как развивались отношения между собаками и людьми.

«Наше современное общество — поворотный пункт в истории человечества, — говорит ведущий автор работы Джейме Чемберс.

— На самом деле на протяжении большей части человеческой истории отношения между человеком и собакой не выглядели так, как в западных индустриальных обществах, и взгляд на традиционные общества может предложить более широкое видение».

Исследователи обращали внимание на случаи, когда собак использовали из соображений их пользы, а также на те, когда к ним выражали эмоциональную привязанность — давали имена, разрешали спать в постели с хозяевами и оплакивали после смерти.

Оказалось, когда женщины привязывались к собакам, тем дозволялось больше, и мужчины это разрешали. Также, чем теплее был климат, тем меньше от собак было практической пользы.

«Мы обнаружили, что отношения собак с женщинами, возможно, оказали большее влияние на одомашнивание, чем отношения с мужчинами, — говорит ведущий автор исследования Джейме Чемберс. — Мужчины начинали лучше относиться к собакам, если к тем привязывались женщины. Тогда собаки чаще рассматривались как часть семьи, получали ласку и заботу, и, в целом, люди уделяли им больше внимания».

«По сравнению с человеком, собаки не особенно энергоэффективны, — добавляет соавтор исследования профессор Роберт Куинлан. — Температура их тела выше, чем у человека, и лишь небольшая физическая нагрузка может заставить их перегреться в жаркий день».

Охота, похоже, тоже укрепляла связь между собаками и людьми — культурах, где собак используют для охоты, люди ценят их больше и сильнее привязываются. Однако ценность собак снижается, когда увеличивается производство продуктов питания, будь то разведение скота или выращивание сельскохозяйственных культур. Да, в таких обществах распространены пастушьи собаки, соглашается Куинлан, но они, как правило, «работают» в одиночку, а охота требует более тесного сотрудничества с человеком.

Это исследование подтверждает версию, по которой люди и собаки эволюционировали сообща, отмечают исследователи.

Ранее считалось, что люди намеренно отбирали волчат и выращивали их самостоятельно, но современные данные говорят о том, что собаки и люди сближались постепенно, и выгоду от этого сближения получали и те, и другие.

«Собаки есть везде, где есть люди, — говорит Чемберс. — Собаки успешны как вид, их много, они смогли адаптироваться. Они прибились к людям и вслед за нами распространились по всему миру. Это были очень успешные отношения».

Соседство с людьми привело к тому, что у собак развились мышцы, отвечающие за «щенячий» взгляд, выяснила ранее международная группа ученых.

Взаимный зрительный контакт между собаками и их хозяевами способствует выбросу окситоцина у тех, и у других, чего не случается при зрительном контакте между людьми и волками, пояснили исследователи. Кроме того, собаки гораздо чаще делают «щенячьи глазки», когда знают, что на них смотрит человек. Данная особенность получила название AU101 (Action Unit 101).

Собаки активно используют небольшую мышцу, которая позволяет им поднимать внутреннюю часть брови, округляя глаза и делая взгляд жалобным и просящим, выяснили ученые. У волков она была почти не развита.

Анатомия мышц меняется крайне медленно, отмечают исследователи, поэтому произошедшие изменения можно считать довольно значительными. По всей видимости, жалобный взор округленных глаз позволял добиться заботы человека, что и привело к его закреплению в популяции.