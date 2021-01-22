Чешуйчатые губы и светобоязнь: названы новые симптомы COVID-19

Симптомы COVID-19 обычно включают высокую температуру, сильный кашель и потерю вкуса и запаха. Однако, Британская ассоциация дерматологов выяснила, что признаками коронавируса нового типа могут быть также сыпь, сухость губ и внешне похожее на обморожение повреждения кожи на пальцах ног.

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«Наши исследования показывают, что сыпь может быть более верным признаком COVID-19, чем даже лихорадка и кашель, особенно у детей», — рассказала дерматолог-консультант Вероника Батай.

По ее словам, специалисты обнаружили, что у каждого шестого ребенка сыпь появляется без каких-либо других классических симптомов коронавируса, сообщает Express.

COVID-19 может вызвать сыпь на коже любой части тела. Она проявляется в виде внезапно появившихся на коже крапивницы или волдырей, которые могут появляться и исчезать в течение нескольких часов. У других пациентов может появиться сыпь, похожая на ветрянку.

Кроме того, некоторые пациенты сообщали о необычно сухих и чешуйчатых губах на фоне COVID-19, обычно этот симптом развивается ближе к концу болезни.

Наиболее специфический тип кожной сыпи у пациентов с COVID-19 появляется на пальцах рук и ног.

На ногах и пальцах рук коронавирус иногда вызывает пурпурные шишки, которые могут сильно болеть. В результате сыпи верхний слой кожи может отслоиться, и обычно это не вызывает зуда.

«В большинстве случаев высыпания, связанные с COVID-19, длятся несколько недель и в конечном счете исчезают. В некоторых случаях могут потребоваться назначенные лекарства, если сыпь очень зудит», — пояснила эксперт.

Британский врач Крис Стил, в свою очередь, предупреждает о развитии светобоязни, непереносимости яркого света у некоторых людей, подвергшихся воздействию нового штамма. По его словам, такой симптом имеет место, поскольку коронавирус вызывает «воспалительную реакцию во всем теле».

Исследователи из Anglia Ruskin University попросили людей с положительным результатом на COVID-19 заполнить анкету об их симптомах. Исследование показало, что 18% участников сообщили о светобоязни, а 16% отметили «боль в глазах».

Из 83 респондентов 81% участников сообщили о «глазных» проблемах в течение двух недель после появления других симптомов коронавируса. Проблемы с глазами почти у всех участников длились менее двух недель.

В свою очередь, эпидемиологи Королевского колледжа Лондона на основе данных британского Управления национальной статистики, назвали 15 симптомов COVID-19, сообщает Mirror.

О болезни сигнализируют: непрерывный кашель (более часа или больше трех приступов в течение суток), высокая температура, потеря обоняния и вкуса, головные боли, сильная утомляемость, сыпь, потеря аппетита, боль в горле,

«необычные» мышечные боли, не вызванные какой-либо физической активностью, помрачение сознания, диарея, одышка, боли в груди, хрип и боль в животе.

Главный медицинский специалист Push Doctor Дэн Банстон рассказал о признаках, которые могут указывать на то, что человек уже переболел коронавирусом, даже в легкой форме.

Зачастую COVID-19 может и не проявлять себя. Однако последствия пребывания вируса в организме могут сохраниться надолго вне зависимости от тяжести перенесенного заболевания.

Специалист отметил, что на перенесенную болезнь может указывать повышенная утомляемость, а также чувство вымотанности, которое сохраняется без объективных причин на протяжении трех месяцев.

«Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», — указал ученый.

Если такие симптомы имеются, то человеку необходимо удостовериться, что у него был коронавирус. Для этого следует сдать кровь на определение антител. Врач напомнил, что эти симптомы недомогания могут указывать и на другие заболевания, не связанные с новым типом инфекции.

О том, что большинство пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой форме, могут страдать от долгосрочных последствий, говориться в материале журнала Annals of the American Thoracic Society.

Специалисты предполагают, что к таким последствиям могло привести нарушение кондиционирования сердечно-сосудистой системы и мышц, а не степень поражения легких.