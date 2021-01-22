Российский врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Чистота воздуха в помещении, где человек проводит много времени, представляет собой очень важный фактор для снижения риска заболеть COVID-19. Об этом со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока сообщает радио Sputnik.

Очень важно, отметил он, очищать от пыли спальни, в которых люди проводят до 10 часов кряду. Грязный воздух увеличивает вероятность заражения вирусами, в том числе и Sars-CoV-2.

Инфекции респираторных заболеваний атакуют именно дыхательные пути — не в последнюю очередь с помощью частиц пыли. Контролировать чистоту воздуха в помещении, чтобы снизить риск заражения, можно не только с помощью уборки, но и простого проветривания.

Реклама

В начале декабря врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал простой способ снизить вероятность заражения коронавирусом. Чем выше концентрация в воздухе патогенов – тем выше риск заразиться, поэтому закрытые непроветриваемые помещения наиболее опасны.

Чаще всего люди заражаются вирусами в общественном транспорте, на работе и дома. На улице же подхватить заразу труднее. Снизить вероятность заражения в транспорте и других закрытых пространствах с большой концентрацией людей просто – нужно чаще и лучше проветривать и вентилировать их.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте», — заявил специалист.

По словам медика, чаще проветривать помещения нужно также дома и на работе. Поможет уменьшить количество патогенов также влажная уборка.

В ноябре схожие данные представило британское издание Sky News. Ученые выяснили, что проветривание помещения снижает риск заражения коронавирусом на 70%, говорится в материале.

Отмечается, что плохая вентиляция повышает риск заражения. Британские специалисты рекомендовали проветривать дома если кто-то болен COVID-19, а также после приема гостей.

Свежий воздух должен поступать с улицы. Обычная рециркуляция воздуха через кондиционер приведет лишь к еще большему распространению вируса.

Американское издание Huffington Post в конце октября рассказало, чем отличается передача коронавируса и гриппа. В основном вирусы распространяются, когда много людей собираются в одном месте. Однако иммунитет к коронавирусу у населения намного менее развит. Из-за длительного инкубационного периода у коронавируса носители могут заражать других, но не иметь симптомов. У гриппа такой период длится меньше, заболевание проявляет себя уже через три дня.

В свою очередь иммунолог Мария Польнер отмечала в разговоре с «Газетой.Ru», что в холодное время года коронавирус может стать опаснее.

«В холодное время года люди реже находятся на свежем воздухе, а чаще посещают замкнутые пространства и чаще пользуются общественным транспортом, где передача вируса наиболее вероятна», — заявила врач.