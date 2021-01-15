Глаза мертвеца: найден новый способ лечения слепоты

Ученые из медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке и их коллеги из Национального сингапурского университета предложили использовать стволовые клетки сетчатки трупов для лечения слепоты, вызванной поражением пигментного эпителия сетчатки. Подробнее о своем открытии они рассказали в статье в журнале Stem Cell Reports.

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Пигментный эпителий — слой сетчатки, который обеспечивает фоторецепторы питательными веществами и помогает избавляться от отработанных мембранных дисков со зрительным пигментом. По мере старения, а также по другим причинам его поражение приводит к нарушениям зрения и его потере в будущем.

От макулярной дегенерации, одного из видов дисфункции эпителия, страдают около 200 млн человек по всему миру.

Более ранние исследования показали, что с ней можно довольно эффективно бороться с помощью пересадки сетчатки, но из-за сложности операции такая процедура применялась редко. По мере развития клеточной терапии ученые предположили, что ее методы могут быть полезны и в лечении слепоты.

Исследователи использовали стволовые клетки сетчатки, полученные от двух умерших пожилых людей. Они пересадили их на желтое пятно — место наибольшей остроты зрения в сетчатке — девяти макак. Эксперимент проводился пока что на здоровых животных, чтобы понять, возможна ли вообще подобная пересадка. Клетки успешно прижились, на протяжении трех месяцев не наблюдалось никаких серьезных побочных эффектов.

Более того, пересаженные клетки оказались способны взять на себя функции пигментного эпителия сетчатки обезьян, что дает потенциальную возможность в будущем использовать такой метод для борьбы со слепотой.

«Мы продемонстрировали, что пигментный эпителий сетчатки, полученный от человеческих трупов, способен по крайней мере частично взять на себя функцию желтого пятна у приматов, — говорит автор статьи и клеточный биолог Тимоти Бленкинсоп. — Клетки, полученные от мертвого донора, можно безопасно трансплантировать под сетчатку и компенсировать ее функцию у хозяина, поэтому их применение для борьбы с потерей зрения у пациентов с заболеваниями сетчатки выглядит очень многообещающе».

До клинических испытаний на людях еще далеко, предупреждают ученые — сначала надо выяснить, какие у процедуры есть долговременные последствия и насколько она безопасна для человека. Следующим шагом на пути станет эксперимент по лечению обезьян со слепотой, обусловленной дисфункцией пигментного эпителия.

Получить стволовые клетки глаз мертвецов относительно несложно — многие люди подписывают согласие на посмертное донорство глаз. Если новая методика окажется эффективной, врачи сумеют помочь миллионам людей по всему миру, надеются авторы работы.

«Результаты этого исследования позволяют предположить, что такая трансплантация безопасна, и это весомый аргумент в пользу клинических испытаний подхода на людях,

— отмечает Бленкинсоп. — Но сначала необходимы дополнительные исследования. В будущих работах следует сначала изучить, могут ли стволовые клетки, полученные из глаз трупа, восстанавливать зрение у нечеловеческих приматов, и только потом переходить к людям».

Несколько лет назад японским ученым удалось с помощью стволовых клеток кожи частично восстановить зрение пациентки. У 70-летней женщины была диагностирована возрастная макулярная дегенерация. Пациентка прошла лечение в 2014 году, однако результаты работы были представлены лишь два года спустя, когда ученые удостоверились в успешности операции.

Для восстановления зрения женщины ученые использовали фрагмент кожи с руки пациентки и перепрограммировали его клетки в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые могут превращаться в практически любой тип ткани.

А в США офтальмологи предложили использовать для борьбы со слепотой «Виагру». Макулярная дегенерация в 90% случаев связана с сосудистыми патологиями, а «Виагра», как выяснилось, способна улучшить кровоток в глазах.

На протяжении двух лет пятеро пожилых участников эксперимента получали по две таблетки препарата в день.

За это время у одного из них зрение улучшилось, а у остальных остановились дегенеративные процессы.

Существуют и другие препараты для замедления дегенерации сетчатки, но их необходимо вводить в глаза с помощью инъекций.

«Виагра» имеет значительный потенциал для сохранения и восстановления зрения», — заключили авторы работы. Теперь они рассчитывают на появление аналогичных исследований, проведенных на более обширной выборке.