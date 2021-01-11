Первая совместная операция с США: что делали миротворцы России в Боснии

14 декабря 1995 года в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие Боснийскую войну. Она продлилась почти четыре года. Общее число погибших, по современным оценкам, могло достигать 100 тыс. человек, из которых около 90% — мирные жители. Война спровоцировала беспрецедентные потоки беженцев. Свои дома вынужденно покинули более 2 млн человек: 800 тыс. боснийских сербов, 800 тыс. славян-мусульман (босняков) и около 500 тыс. боснийских хорватов.

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По количеству жертв и нанесенному ущербу этот конфликт считается крупнейшим в Европе после Второй мировой войны. Руководству Сербии и Республики Сербской пришлось пойти на значительные уступки. Дейтонские соглашения включали в себя документ обобщающего характера под названием «Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине», а также 12 приложений, 102 карты, документ о парафировании соглашения, несколько дополнительных писем и заключительное заявление.

Их принятие часто рассматривают как дипломатическое поражение России, поскольку ведущую роль в мирном урегулировании взяли на себя США.

По убеждению западных аналитиков, авиаудары НАТО заставили сербов сесть за стол переговоров. Согласно Дейтонским соглашениям, Союзная Республика Югославия (в составе Сербии и Черногории) и Республика Босния и Герцеговина признали друг друга в качестве суверенных независимых государств в рамках своих международных границ.

С декабря 1995 года контингент миротворцев стал называться миссией ООН в Боснии и Герцеговине. С течением времени миротворческие силы ООН практически расписались в своем бессилии и уступили место сначала воздушным, а затем и сухопутным военным формированиям НАТО. Как отмечала в своей книге «Балканский кризис: народы и политика» этнолог Марина Мартынова, «в течение года в урегулировании кризиса на Балканах заметно возросла роль США, которые взяли на себя функции главного миротворца и гаранта, оттеснив на второстепенные роли как ООН и своих западных союзников, так и Россию, чьи претензии на «особое значение» в этом регионе фактически оказались несостоятельными».

Российский миротворческий контингент находился в бывшей Югославии с апреля 1992 года. В Хорватии Россию представлял отдельный парашютно-десантный батальон, а в Боснии и в Герцеговине — отдельная воздушно-десантная бригада. В конце 1995 года было принято решение о направлении в район утихшего конфликта дополнительных сил. Впервые выполнение миротворческой миссии поручалось не «голубым каскам» ООН, а боевым подразделениям армий нескольких стран, не предназначенным для миротворчества. Российская бригада (различные источники указывают численность личного состава от 1340 до 1500 человек) была сформирована на базе 106-й дивизии ВДВ. Фактически ей предстояло участвовать в нормализации конфликта под руководством НАТО, хотя данного факта командование контингентом старалось не признавать.

12 января 1996 года состоялось возвращение в Россию первой группы добровольцев, воевавших на стороне боснийских сербов. В тот же день началась операция по переброске в Боснию на аэродром Тузла российских миротворцев. Основную часть контингента планировалось отправить в течение 96 часов. 23 рейса из 50 выполнили экипажи шести Ан-22. Вместе с людьми они доставили на Балканы более 160 тонн грузов. Самолеты садились в Тузле каждые 20 минут, не выключая двигателей, разгружались и без заправки улетали за следующей партией. Посадки производились в сложных метеоусловиях на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря по крутой глиссаде. Однако обошлось без эксцессов.

Решение об участии военных в контроле за соблюдением Дейтонских соглашений правительство России приняло не в последнюю очередь ради улучшения отношений с США.

Миротворцы направлялись в зону недавних боевых действий на основании постановления Совета Федерации от 5 января 1996 года «Об использовании контингента вооруженных сил России в миротворческой операции многонациональных сил по выполнению Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине», а также в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1031 от 15 декабря 1995 года. Уже после переброски военных, 14 февраля 1996-го, президент Борис Ельцин подписал соответствующий указ.

В операции планировалось участие контингента общей численностью до 1,6 тыс. человек с военной техникой, вооружением и имуществом. Срок их пребывания в Боснии указом Ельцина устанавливался до 31 января 1997 года.

Место дислокации россиян стало предметом международных дебатов. Минобороны хотело расквартировать контингент на территории боснийских сербов, а американская сторона желала размещения партнеров на территории боснийских хорватов. В итоге миротворцы встали лагерем в городе Углевик на территории Республики Сербской. Минобороны обязывалось производить замену личного состава каждые шесть месяцев. Солдатам устанавливалось жалованье в размере $800 в месяц, офицерам — $1000. В целом же год пребывания бригады в Боснии обходился России примерно в $40 млн.

Командовал бригадой полковник Александр Ленцов. Руководство всей миротворческой операцией было поручено заместителю Верховного руководителя сил по выполнению мирного соглашения (CBC) генерал-полковнику Леонтию Шевцову. При этом приказы в Углевик приходили от главы CBC Джорджа Джоулвена. Российской стороне было крайне принципиально взаимодействовать с командующим американским контингентом генерал-майором Уильямом Нэшем, а не с командованием НАТО, которое, впрочем, также составляли американцы. 25 лет назад большое значение уделялось факту сотрудничества армий России и США — первому после Второй мировой войны. В задачу российских военных входило совместное с американцами патрулирование, предотвращение столкновений противоборствующих сторон, а также ликвидация минных полей и восстановление разрушенных войной коммуникаций.

«Коммерсант» сообщал: «На бытовом уровне проблем между вчерашними потенциальными противниками пока нет — россияне и американцы с интересом изучают друг друга, по-военному четко приветствуют старших по званию. Правда, чисто профессиональные трения бывают. Командир российского батальона рассказал, что поначалу соседи пытались показать, кто в доме хозяин, и глушили российские средства связи. Ответ не заставил долго ждать — включенные на полную мощность российские передатчики, по словам комбата, полностью «забили» американские — «через пару часов прибежали извиняться». Да и в целом, конечно, негласное соперничество, как говорится, имеет место быть. Российские офицеры, например, с гордостью поведали, что все россияне уже питаются только горячей пищей, а вот американцы до сих пор сидят на сухих пайках».

Российские миротворцы быстро наладили хорошие отношения с боснийскими сербами, руководство которых «призвало относиться к русским как к братьям».

Сложнее оказалось с босняками, обвинявшими россиян в пособничестве сербам. В ответ командование российской бригады создало совместную с американцами комиссию по проверке приводимых мусульманами фактов.

Принципиальные разногласия между российской и американской миссиями заключались в различном взгляде на судьбу президента Республики Сербской Радована Караджича и командующего войсками Ратко Младича. Представители США настаивали на их поимке и выдаче международному трибуналу по обвинению в военных преступлениях, в то время как россияне утверждали, что достаточных юридических оснований для суда над лидерами боснийских сербов нет (в настоящий момент оба отбывают пожизненное заключение).

«2 февраля 1996 года бригада приступила к выполнению задачи на чрезвычайно важном 75-километровом участке зоны разведения, — отмечал генерал Шевцов в статье для «Независимой газеты» в 2020 году. — Российские подразделения действовали на выступе Сапна. Эта задача очень сложная, так как она выполняется в районе столкновения интересов всех конфликтующих сторон. В ходе обустройства мест дислокации подразделений и развертывания постов контроля российской бригадой было обезврежено более 3,5 тыс. мин и взрывоопасных предметов. Мы добились, чтобы все тяжелое вооружение в 10-километровой зоне было вывезено или уничтожено, а личный состав вооруженных сил сторон размещен в заявленных казармах или демобилизован. Для демонстрации солидарности войска России и США осуществляли совместное патрулирование района Брчко — самого уязвимого места Пасавинского коридора. Чтобы подчеркнуть свою беспристрастность, наша бригада разместила штаб одного батальона на территории мусульмано-хорватской федерации, а штаб другого батальона – на территории боснийских сербов».

Шевцов констатировал, что российским военным удалось обустроиться лучше, чем американцам, поэтому он «был рад за наших военнослужащих и, конечно, за страну».

11-12 июня 1999 года российские миротворцы совершили знаменитый рейд из Углевика на Приштину в Косово, взяв под контроль аэропорт «Слатина».

Этот эпизод считается самым заметным фактом участия России в Косовской войне.

Вывод российских миротворцев из Боснии завершился 14 июня 2003 года. За время миссии погибли два российских солдата, еще десять получили ранения.