Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Дружить и обниматься: как получить удовольствие от случайного секса

Психологи выяснили, кому нравится случайный секс

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Случайный секс приносит большинству людей удовольствие, сообщают психологи, но чтобы повысить вероятность позитивного опыта, необходимо соблюдать определенные условия. Кроме того, секс в романтических отношениях все равно оказывается более предпочтителен.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Секс без обязательств у большинства людей приводит к положительным впечатлениям, выяснили психологи Политехнического университета Виргинии. О факторах, повышающих вероятность позитивных переживаний, они рассказали в статье в журнале Journal of Sex Research.

Сексом без обязательств занимаются 60-80% молодежи, отмечают исследователи. К нему авторы работы относят как связи на одну ночь, так и более длительные отношения, основанные на сексе.

Считается, что случайный секс часто приводит к отрицательным переживаниям — для него не характерна эмоциональная близость, поэтому он не удовлетворяет потребность людей в привязанности.

Однако на этот вопрос встречаются и другие точки зрения. Чтобы разобраться, как все-таки случайный секс влияет на людей и как они его воспринимают, исследователи провели мета-анализ более 70 работ 1997-2019 гг., посвященных этому вопросу. И выводы оказались достаточно однозначными.

«В каждом исследовании, где авторы сравнивали позитивный и негативный опыт, участники гораздо чаще сообщали о позитивных переживаниях», — пишут они.

Те, кто остался недоволен, обычно жаловались на сожаление и смущение, некоторые испытывали тревожные и депрессивные симптомы.

Несмотря на общее положительное отношение к сексу без обязательств, 25-78% опрошенных сообщали, что хотя бы однажды жалели о случайных связях. Также некоторые работы показывали, что те, кто практиковал секс без обязательств, были более подавлены психологически, чем те, кто не никогда им не занимался, однако в общей массе выраженных статистических различий не наблюдалось. Часть исследований показали, что к случайному сексу чаще склонны люди с более низкой самооценкой и депрессивными симптомами, но другие работы не выявили значимой разницы или же показали, что депрессивные и тревожные люди, наоборот, занимаются сексом без обязательств реже.

Таким образом, нельзя однозначно сказать, как случайный секс связан с тревогой, депрессией и самооценкой, поясняют исследователи. Возможно, некоторые люди занимаются им потому, что уверены в себе, другие же — наоборот, потому что им неспокойно и одиноко. В целом же авторы работы отмечают, что секс без обязательств, по-видимому, не имеет значимых негативных последствий для эмоционального здоровья в долгосрочной перспективе

Женщины были более склонны сожалеть о случайных связях — очевидно, им они приносят меньше удовлетворения, чем мужчинам.

Также люди чаще оказывались недовольны, если секс сопровождался проникновением (вагинальным, анальным, оральным), чем когда речь шла о поцелуях и прикосновениях.

Положительным эмоциям способствовало позитивное или нейтральное отношение к сексуальности. Большинство респондентов отмечали, что секс без обязательств бывает приятным физически, но не способствует эмоциональной близости. Надежда на то, что случайный секс перетечет в романтические отношения, приводила к разочарованиям и разбитому сердцу.

Кроме того, те, кто был уже знаком со своим партнером, сообщали о более положительных впечатлениях, чем те, у кого был секс с незнакомцем.

Для некоторых дружеские сексуальные отношения были вполне приемлемым решением.

Употребление алкоголя не слишком влияло на эмоциональные реакции при сексе без обязательств. Тем не менее, выпивка непосредственно перед встречей с партнером сказывалась на впечатлениях отрицательно. Чем больше алкоголя употребляли респонденты, тем чаще они жаловались на тревогу и сожаление после секса.

Авторы исследования подчеркивают, что хотя участники и относились к сексу без обязательств положительно, большее эмоциональное удовлетворение они испытывали от секса в романтических отношениях.

Важно понимать, к каким последствиям приводит случайный секс, чтобы знать, как выстраивать здоровые отношения, поясняют авторы работы. Новые данные можно включить в руководства, посвященные отношениям. Они ориентированы в основном на студентов — те часто оказываются в обстановке, располагающей к сексу без обязательств (например, на вечеринках), и более полная информация может позволить им принять более взвешенное решение. Также выводы исследования можно использовать в работе психологов.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку