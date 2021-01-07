Дружить и обниматься: как получить удовольствие от случайного секса

Секс без обязательств у большинства людей приводит к положительным впечатлениям, выяснили психологи Политехнического университета Виргинии. О факторах, повышающих вероятность позитивных переживаний, они рассказали в статье в журнале Journal of Sex Research.

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Сексом без обязательств занимаются 60-80% молодежи, отмечают исследователи. К нему авторы работы относят как связи на одну ночь, так и более длительные отношения, основанные на сексе.

Считается, что случайный секс часто приводит к отрицательным переживаниям — для него не характерна эмоциональная близость, поэтому он не удовлетворяет потребность людей в привязанности.

Однако на этот вопрос встречаются и другие точки зрения. Чтобы разобраться, как все-таки случайный секс влияет на людей и как они его воспринимают, исследователи провели мета-анализ более 70 работ 1997-2019 гг., посвященных этому вопросу. И выводы оказались достаточно однозначными.

«В каждом исследовании, где авторы сравнивали позитивный и негативный опыт, участники гораздо чаще сообщали о позитивных переживаниях», — пишут они.

Те, кто остался недоволен, обычно жаловались на сожаление и смущение, некоторые испытывали тревожные и депрессивные симптомы.

Несмотря на общее положительное отношение к сексу без обязательств, 25-78% опрошенных сообщали, что хотя бы однажды жалели о случайных связях. Также некоторые работы показывали, что те, кто практиковал секс без обязательств, были более подавлены психологически, чем те, кто не никогда им не занимался, однако в общей массе выраженных статистических различий не наблюдалось. Часть исследований показали, что к случайному сексу чаще склонны люди с более низкой самооценкой и депрессивными симптомами, но другие работы не выявили значимой разницы или же показали, что депрессивные и тревожные люди, наоборот, занимаются сексом без обязательств реже.

Таким образом, нельзя однозначно сказать, как случайный секс связан с тревогой, депрессией и самооценкой, поясняют исследователи. Возможно, некоторые люди занимаются им потому, что уверены в себе, другие же — наоборот, потому что им неспокойно и одиноко. В целом же авторы работы отмечают, что секс без обязательств, по-видимому, не имеет значимых негативных последствий для эмоционального здоровья в долгосрочной перспективе

Женщины были более склонны сожалеть о случайных связях — очевидно, им они приносят меньше удовлетворения, чем мужчинам.

Также люди чаще оказывались недовольны, если секс сопровождался проникновением (вагинальным, анальным, оральным), чем когда речь шла о поцелуях и прикосновениях.

Положительным эмоциям способствовало позитивное или нейтральное отношение к сексуальности. Большинство респондентов отмечали, что секс без обязательств бывает приятным физически, но не способствует эмоциональной близости. Надежда на то, что случайный секс перетечет в романтические отношения, приводила к разочарованиям и разбитому сердцу.

Кроме того, те, кто был уже знаком со своим партнером, сообщали о более положительных впечатлениях, чем те, у кого был секс с незнакомцем.

Для некоторых дружеские сексуальные отношения были вполне приемлемым решением.

Употребление алкоголя не слишком влияло на эмоциональные реакции при сексе без обязательств. Тем не менее, выпивка непосредственно перед встречей с партнером сказывалась на впечатлениях отрицательно. Чем больше алкоголя употребляли респонденты, тем чаще они жаловались на тревогу и сожаление после секса.

Авторы исследования подчеркивают, что хотя участники и относились к сексу без обязательств положительно, большее эмоциональное удовлетворение они испытывали от секса в романтических отношениях.

Важно понимать, к каким последствиям приводит случайный секс, чтобы знать, как выстраивать здоровые отношения, поясняют авторы работы. Новые данные можно включить в руководства, посвященные отношениям. Они ориентированы в основном на студентов — те часто оказываются в обстановке, располагающей к сексу без обязательств (например, на вечеринках), и более полная информация может позволить им принять более взвешенное решение. Также выводы исследования можно использовать в работе психологов.