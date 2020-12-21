Как медведи: древние люди могли впадать в спячку

Древние люди могли впадать в зимнюю спячку, как медведи и многие другие животные, считают археологи из Фракийского университета имени Демокрита в Греции и Мадридского университета имени Карла III в Испании. Однако это заявление вызывает большие сомнения у других специалистов. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием, опубликованным в журнале L.

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Авторы работы изучали останки древних людей, найденные в Испании, в пещере Сима-де-лос-Уэсос на территории археологического комплекса Сьерра-де-Атапуэрка. За последние 30 лет археологи обнаружили там тысячи зубов и фрагментов костей, принадлежавших неандертальцам и более ранним видам людей, пещера стала настоящей палеонтологической сокровищницей. Теперь же эти находки позволили появиться удивительному предположению насчет образа жизни древних людей.

Исследуя состав костной ткани, ученые обратили внимание, что на нее влияли определенные сезонные колебания. Каждый год рост костей прерывался на несколько месяцев. Как поясняют авторы работы, древние люди оказывались «в метаболических состояниях, которые помогали им выжить в течение длительного периода времени в холодных условиях с ограниченными запасами пищи и достаточным количеством жира в организме».

Проще говоря, они впали в спячку, и это приводило к нарушению развития костей.

Исследователи признают, что такое предположение звучит фантастически, но отмечают, что многие млекопитающие, в том числе приматы, например лемуры и галаго, могут впадать в спячку.

«Это говорит о том, что генетическая основа и физиология такого гипометаболизма может быть сохранена у многих видов млекопитающих, включая человека», — считают ученые.

Структура изменений, обнаруженных в человеческих костях, соответствует таковой у впадающих в спячку млекопитающих, в том числе медведей, пишут исследователи.

«Впасть в спячку было бы единственно верной стратегией, если бы людям пришлось проводить месяцы в пещере из-за холодных условий», — утверждают они.

Авторы работы также указывают на то, что останки медведя, так и не вышедшего из спячки, в пещере тоже присутствовали. По их мнению, это делает предположение о спячке у древних людей еще более убедительным.

«Для выживания в холоде и в условиях нехватки пищи люди делали то же, что и медведи», — считают ученые.

Авторы рассматривают и возможные контраргументы. Современные инуиты и саамы хотя живут в весьма суровых условиях, в спячку не впадают, почему же это делали люди из пещеры Сима?

Ответ, считают ученые, заключается в том, что жирная рыба и олений жир обеспечивают инуитов и саамов в зимний период достаточным количеством питательных веществ, поэтому спячка им не нужна. Но полмиллиона лет назад на территории вокруг пещеры Сима нельзя было добыть зимой достаточно пищи, поэтому людям приходилось искать другой выход.

«Это очень интересный аргумент, и он, безусловно, вызовет жаркие споры, — считает антрополог Патрик Рэндольф-Куинни из Нортумбрийского университета в Ньюкасле. — Тем не менее, изменения в костях можно объяснить и иными причинами, и их стоит внимательно изучить, прежде чем делать какие-то выводы. Полагаю, этого еще не произошло».

Крупные млекопитающие, такие как медведи, на самом деле не впадают в спячку, уточняет Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне. В их крупных телах температура не может опуститься до необходимых значений. Вместо этого медведи впадают в состояние, близкое к оцепенению. Однако у людей в подобном состоянии энергетические потребности мозга остались бы очень большими, что стало бы проблемой для выживания.

«Тем не менее, эта идея увлекательна и ее можно проверить, изучив геномы людей из пещеры Сима, а также неандертальцев и денисовцев из других регионов, на наличие признаков генетических изменений, связанных с физиологией оцепенения», — добавляет он.

Гипотеза о спячке согласуется с данными о том, что эти люди жили в период экстремального похолодания в регионе, отмечают исследователи. Тем не менее, они согласны, что альтернативные причины изменений в костной ткани еще предстоит изучить. Так или иначе, работа позволяет узнать больше о физиологических процессах и особенностях метаболизма древних людей, пополняя наши знания о физиологии и образе жизни вымерших видов, заключают ученые.