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«Офицеры вермахта боятся войны»: СВР рассекретила шифровки Второй мировой

СВР опубликовала разведданные из Германии 1941 года

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Служба внешней разведки РФ рассекретила архивные документы времен Второй мировой войны, в том числе шифрограммы, переданные советскими разведчиками. Согласно сообщениям, немцев пугала перспектива войны с СССР, а в 1945 году германские войска согласились открыть фронт перед англо-американскими армиями, но продолжали сопротивление на восточном фронте, чтобы Красная Армия не проникла в Берлин.
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Большинство офицеров в Германии весной 1941 года боялись войны с СССР, предрекая Третьему рейху крах наподобие поражения наполеоновской армии. Об этом говорится в новых рассекреченных архивных документах СВР, кратко об их содержании сообщает РИА «Новости».

Материалы были опубликованы в новом сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства». В сборнике впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. В книге использованы документы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.

В частности, авторы сборника обнародовали шифрограмму, которую 9 мая 1941 года из Берлина в Москву отправил резидент советской внешней разведки в Германии Амаяк Кобулов под оперативным псевдонимом «Захар».

В сообщении Кобулов передает сведения, полученные от легендарного немецкого агента советской разведки, антифашиста, обер-лейтенанта Харро Шульце-Бойзена (оперативный псевдоним «Старшина»), из министерства авиации Германии.

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Пресс-бюро СВР

«Старшина» указывает, что среди большинства офицеров, а также более или менее благоразумных нацистов ярко выражена боязнь войны с СССР и отсутствие настроя на конфликт с Советским союзом в принципе.

«Войну против СССР считают безумным предприятием, что это подобно краху Наполеона в России, сравнивают политику Гитлера с болезнью «амок», — писал Кобулов.

По его словам, «Старшина» также сообщал про «подавленность настроения в кругах немецкой буржуазии».

«Удручающее впечатление на эти круги произвела речь Гитлера в Рейхстаге, провозглашающая продолжение войны в 1942 году. В этих кругах высказывают тревогу по поводу возможностей немецкой промышленности выдержать так долго напряжение. Оборудование изнашивается, продолжение войны не дает возможности его обновить. В основном покорно воспринятое отчисление прибылей в пользу государства (в надежде на прекращение войны в 1941 году) в случае продолжения этого и в 1942 году вызовет сильное недовольство», — сообщал разведчик.

Также СВР рассекретила телеграмму, содержание которой касается закулисных контактов Запада с нацистами в 1945 году, в том числе договоренности о том, что гитлеровцы откроют фронт перед англо-американскими войсками, но продолжат сопротивление Красной Армии. Эту шифровку резидентура советской внешней разведки в Британии передала из Лондона в Москву в апреле 1945 года.

Телеграмма была отправлена 12 апреля 1945 года под оперативным псевдонимом «Боб».

«Немецкие армии на западном фронте отступают по договоренности с союзниками, состоявшейся в Швейцарии, куда недавно приезжали немецкие генералы для переговоров с англо-американцами.

По этой договоренности немцы открыли фронт союзникам, но будут продолжать сопротивление на востоке, чтобы не допустить в Берлин Красную Армию»,

— говорилось в сообщении.

Согласно шифровке, захваченное американцами немецкое золото в Брюсселе было доставлено в соляную шахту за 36 часов до прибытия туда американских войск. Шахта охранялась немцами, от которых американцы узнали о местонахождении золота. Золото американцы получили от вице-директора рейхсбанка, якобы специально командированного для этой цели из Берлина.

«Пройдет время, кто-либо — я или кто-то другой — расскажет и о других операциях отечественной внешней разведки. Но сделано это будет только тогда, когда Служба сочтет возможным, проведя соответствующий анализ»,

сообщил ранее «КП» глава СВР Сергей Нарышкин.

Также он отметил, что исторические достижения следует помнить. Сейчас для этого, например, идет присвоение имен разведчиков ранее безымянным вершинам Кавказского хребта.

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