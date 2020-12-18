«Офицеры вермахта боятся войны»: СВР рассекретила шифровки Второй мировой

Большинство офицеров в Германии весной 1941 года боялись войны с СССР, предрекая Третьему рейху крах наподобие поражения наполеоновской армии. Об этом говорится в новых рассекреченных архивных документах СВР, кратко об их содержании сообщает РИА «Новости».

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Материалы были опубликованы в новом сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства». В сборнике впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. В книге использованы документы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.

В частности, авторы сборника обнародовали шифрограмму, которую 9 мая 1941 года из Берлина в Москву отправил резидент советской внешней разведки в Германии Амаяк Кобулов под оперативным псевдонимом «Захар».

В сообщении Кобулов передает сведения, полученные от легендарного немецкого агента советской разведки, антифашиста, обер-лейтенанта Харро Шульце-Бойзена (оперативный псевдоним «Старшина»), из министерства авиации Германии.

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«Старшина» указывает, что среди большинства офицеров, а также более или менее благоразумных нацистов ярко выражена боязнь войны с СССР и отсутствие настроя на конфликт с Советским союзом в принципе.

«Войну против СССР считают безумным предприятием, что это подобно краху Наполеона в России, сравнивают политику Гитлера с болезнью «амок», — писал Кобулов.

По его словам, «Старшина» также сообщал про «подавленность настроения в кругах немецкой буржуазии».

«Удручающее впечатление на эти круги произвела речь Гитлера в Рейхстаге, провозглашающая продолжение войны в 1942 году. В этих кругах высказывают тревогу по поводу возможностей немецкой промышленности выдержать так долго напряжение. Оборудование изнашивается, продолжение войны не дает возможности его обновить. В основном покорно воспринятое отчисление прибылей в пользу государства (в надежде на прекращение войны в 1941 году) в случае продолжения этого и в 1942 году вызовет сильное недовольство», — сообщал разведчик.

Также СВР рассекретила телеграмму, содержание которой касается закулисных контактов Запада с нацистами в 1945 году, в том числе договоренности о том, что гитлеровцы откроют фронт перед англо-американскими войсками, но продолжат сопротивление Красной Армии. Эту шифровку резидентура советской внешней разведки в Британии передала из Лондона в Москву в апреле 1945 года.

Телеграмма была отправлена 12 апреля 1945 года под оперативным псевдонимом «Боб».

«Немецкие армии на западном фронте отступают по договоренности с союзниками, состоявшейся в Швейцарии, куда недавно приезжали немецкие генералы для переговоров с англо-американцами.

По этой договоренности немцы открыли фронт союзникам, но будут продолжать сопротивление на востоке, чтобы не допустить в Берлин Красную Армию»,

— говорилось в сообщении.

Согласно шифровке, захваченное американцами немецкое золото в Брюсселе было доставлено в соляную шахту за 36 часов до прибытия туда американских войск. Шахта охранялась немцами, от которых американцы узнали о местонахождении золота. Золото американцы получили от вице-директора рейхсбанка, якобы специально командированного для этой цели из Берлина.

«Пройдет время, кто-либо — я или кто-то другой — расскажет и о других операциях отечественной внешней разведки. Но сделано это будет только тогда, когда Служба сочтет возможным, проведя соответствующий анализ»,

— сообщил ранее «КП» глава СВР Сергей Нарышкин.

Также он отметил, что исторические достижения следует помнить. Сейчас для этого, например, идет присвоение имен разведчиков ранее безымянным вершинам Кавказского хребта.