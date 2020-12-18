«Свою функцию выполнит»: Гинцбург рассказал о «лайт-вакцине»

«Лайт-вакцина» сможет дать иммунитет от коронавируса только на 3-4 месяца, предупредил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти <...>. То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре — по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», — подчеркнул специалист в комментарии ТАСС.

При этом если у двухкомпонентного «Спутника V» наблюдается эффективность больше 90%, то у однокомпонентной вакцины она составит 85%. У пожилых людей этот показатель, возможно, будет меньше.

«Но основную свою функцию, независимо от возраста, а именно — уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций, данный препарат может выполнить», — заверил ученый, подчеркнув, что прививка такой «лайт-вакциной» — это крайний случай, лучше всего делать прививку полноценным препаратом, который сохранит иммунитет к новому типу вируса, как минимум, на полгода.

«Это будет один компонент [вакцины], и в первую очередь [он] будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность, где надо очень быстро сбить этот пик смертности за счет менее продолжительного по действию вакцинного препарата. То есть некоторый компромисс», — указал Гинцбург.

По его словам, вакцина будет не только поставляться в другие страны, но и производиться там по российским технологиям.

Ранее российский президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции объявил о том, что отечественные специалисты могут создать «лайт-вакцину», у которой продолжительность защиты будет намного меньше, но ею можно будет привить гораздо больше людей за короткие сроки.

«У нас есть один из вариантов — создать такую, как говорят специалисты, «лайт-вакцину» гамалеевскую», — сказал президент страны во время разговора с журналистами.

«Можно будет делать [прививки] сразу десятками миллионов. Это тоже вариант», — пояснил Путин. По его словам, Россия может выпускать такую вакцину самостоятельно или с партнерами.

В России пока зарегистрированы две полноценные вакцины от коронавируса — «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор». Параллельно разрабатываются новые препараты. Например, в Кировской области ранее начался третий этап второй фазы испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, которая была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Массовая вакцинация началась в начале декабря этого года, прививку делают двукомпонентным препаратом научного центра Гамалеи. Например, в Москве, препарат вводят прежде всего работникам МФЦ, медучреждений, учителям, а также представителям СМИ. Записаться на вакцинацию можно через городской портал. При этом на саму вакцинацию придется принести паспорт и справку с работы.

После Нового года начнется вакцинация слушателей, курсантов и воспитанников российских военных учебных заведений.

«У слушателей, курсантов и воспитанников образовательных организаций каникулы продлятся до 25 января 2021 года <...> Для слушателей и курсантов вузов после отпуска спланирована вакцинация», — рассказал ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков в интервью «Красной звезде».

За почти год, что прошел с начала распространения коронавируса, в мире заболели инфекцией почти 75,3 млн человек. Умерли свыше 1,66 млн пациентов, а выздоровели 52,9 млн человек. Что касается России, то на ее долю приходится почти 2,8 млн заболевших, 49 тыс. умерших и 2,2 млн тех, кто справился с заболеванием.