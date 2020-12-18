Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
«Свою функцию выполнит»: Гинцбург рассказал о «лайт-вакцине»

Названы сроки выработки иммунитета после «лайт-вакцины» от COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Облегченная версия вакцины от коронавируса будет однокомпонентной, что даст возможность привить как можно больше людей за короткий срок. Но она не будет настолько эффективна, как двухкомпонентная вакцина.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

«Лайт-вакцина» сможет дать иммунитет от коронавируса только на 3-4 месяца, предупредил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти <...>. То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре — по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», — подчеркнул специалист в комментарии ТАСС.

При этом если у двухкомпонентного «Спутника V» наблюдается эффективность больше 90%, то у однокомпонентной вакцины она составит 85%. У пожилых людей этот показатель, возможно, будет меньше.

«Но основную свою функцию, независимо от возраста, а именно — уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций, данный препарат может выполнить», — заверил ученый, подчеркнув, что прививка такой «лайт-вакциной» — это крайний случай, лучше всего делать прививку полноценным препаратом, который сохранит иммунитет к новому типу вируса, как минимум, на полгода.

«Это будет один компонент [вакцины], и в первую очередь [он] будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность, где надо очень быстро сбить этот пик смертности за счет менее продолжительного по действию вакцинного препарата. То есть некоторый компромисс», — указал Гинцбург.

По его словам, вакцина будет не только поставляться в другие страны, но и производиться там по российским технологиям.

Ранее российский президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции объявил о том, что отечественные специалисты могут создать «лайт-вакцину», у которой продолжительность защиты будет намного меньше, но ею можно будет привить гораздо больше людей за короткие сроки.

«У нас есть один из вариантов — создать такую, как говорят специалисты, «лайт-вакцину» гамалеевскую», — сказал президент страны во время разговора с журналистами.

«Можно будет делать [прививки] сразу десятками миллионов. Это тоже вариант», — пояснил Путин. По его словам, Россия может выпускать такую вакцину самостоятельно или с партнерами.

В России пока зарегистрированы две полноценные вакцины от коронавируса — «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор». Параллельно разрабатываются новые препараты. Например, в Кировской области ранее начался третий этап второй фазы испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, которая была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Массовая вакцинация началась в начале декабря этого года, прививку делают двукомпонентным препаратом научного центра Гамалеи. Например, в Москве, препарат вводят прежде всего работникам МФЦ, медучреждений, учителям, а также представителям СМИ. Записаться на вакцинацию можно через городской портал. При этом на саму вакцинацию придется принести паспорт и справку с работы.

После Нового года начнется вакцинация слушателей, курсантов и воспитанников российских военных учебных заведений.

«У слушателей, курсантов и воспитанников образовательных организаций каникулы продлятся до 25 января 2021 года <...> Для слушателей и курсантов вузов после отпуска спланирована вакцинация», — рассказал ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков в интервью «Красной звезде».

За почти год, что прошел с начала распространения коронавируса, в мире заболели инфекцией почти 75,3 млн человек. Умерли свыше 1,66 млн пациентов, а выздоровели 52,9 млн человек. Что касается России, то на ее долю приходится почти 2,8 млн заболевших, 49 тыс. умерших и 2,2 млн тех, кто справился с заболеванием.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку