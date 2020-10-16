Все места хороши: каков шанс подцепить коронавирус в самолете

Заразиться коронавирусом во время полета на самолете практически невозможно, уверяют американские военные — маски надежно защищают от выброса большей части аэрозольных частиц, способных содержать вирус, а системы вентиляции и очистки воздуха справляются с теми, которые все-таки оказались за пределами маски. Подробный отчет был опубликован на сайте Транспортного командования США, также об исследовании сообщается на портале для военнослужащих Military.com.

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После начала пандемии коронавируса Транспортное командование США обратило внимание на необходимость безопасного перемещения пассажиров, как военнослужащих и членов их семей, так и гражданских из групп высокого риска. Чтобы оценить возможные риски, Транспортное командование, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и Командование воздушных перевозок США объединили усилия и провели эксперимент на бортах самолетов самолетов Boeing 767-300 и 777-200.

Исследователи пришли к выводу, что сложные системы фильтрации и вентиляции воздуха не дают вирусным частицам долго сохраняться в воздухе, что сводит риск заражения к минимуму.

«Такие результаты объясняются сочетанием высокой скорости воздухообмена, эффективной фильтрации воздуха и конструкции вентиляции, которая позволяет быстро очищать рассеянные аэрозольные частицы», — говорит вице-адмирал Ди Мьюборн, заместитель главы Транспортного командования США.

Чтобы протестировать системы вентиляции в самолетах, исследователи использовали два типа аэрозолей с определенными ДНК-сигнатурами — так удалось эффективно отслеживать их распространение. Датчики в самолете измерили более 300 повторных выбросов аэрозоля, раз в 2-4 минуты, в разных зонах самолетов. Распространение аэрозолей наносилось на карту в режиме реального времени. В самолете исследователи рассадили манекены, имитировавшие пассажиров. Часть из них была в масках.

Частицы быстро распространялись по воздуху, но сохранялись в нем лишь около шести минут. В обычных квартирах они бы продержались до полутора часов, отмечают исследователи.

Хотя длительное время, проведенное на борту самолета, коррелирует с риском заразиться, даже во время дальних рейсов подцепить вирус сложно, уверяют авторы работы.

По их подсчетам, пассажирам бы понадобилось для заражения просидеть 54 часа рядом с больным человеком или более 100 часов в других частях самолета.

Также исследователи оценили, насколько эффективны маски. Они оказались способны снизить выброс микрокапель, способных содержать вирус, более чем на 95% в большинстве случаев. Результаты оказались справедливы как для более крупных капель, так и для аэрозольных частиц.

Кроме того, исследователи также взяли пробы с подлокотников и видеоэкранов, поверхностей, наиболее подверженных загрязнению вирусом. Тесты показали, что наибольшие скопления частиц наблюдаются на плоских горизонтальных участках поверхностей.

«Во всех зонах на обоих самолетах, как оказалось, аэрозольные частицы рассеиваются и фильтруются достаточно эффективно, — отмечает один из авторов исследования Джозеф Поуп. — Могу я посоветовать вам сесть на конкретное место? Нет, они все хороши».

Однако во внимание не принималось, что пассажиры могут перемещаться по салону и поворачиваться друг к другу во время беседы, отмечают исследователи. Кроме того, работу еще предстоит отрецензировать и опубликовать в научном журнале, если результаты будут признаны корректными.

«Результаты нас очень воодушевили, поэтому мы обнародовали их и поделились ими с научным сообществом, — говорит Поуп. — Это дает возможность провести последующие исследования».

Тем не менее, о случаях заражения в самолетах все-таки известно. Так, во время эвакуации из Италии жительница Южной Кореи летела одним рейсом с бессимптомной пациенткой и, по всей видимости, заразилась, посетив тот же туалет, что и она. До вылета женщина несколько недель провела в самоизоляции, перед полетом прошла осмотр, а после посадки сразу оказалась на карантине, поэтому другие возможности заражения практически исключены.