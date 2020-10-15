Создан в Ухане: в какие мифы о коронавирусе верят люди

Теорию о том, что SARS-CoV-2 был искусственно создан в лаборатории, а затем случайно оказался за ее пределами, выдвинул президент США Дональд Трамп. Хотя у этого утверждения не было никаких оснований или доказательств, многим она пришлась по душе и широко распространилась. Ученые и ранее опасались, что дезинформация приведет к снижению темпов вакцинации и позволит вирусу активнее распространяться. Теперь же они получили подтверждение своих страхов.

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Исследователи из Кембриджского университета использовали данные опросов населения в США, Великобритании, Ирландии, Мексике и Испании. Участники оценивали достоверность тех или иных утверждений относительно SARS-CoV-2, в том числе и нескольких конспирологических теорий. Хотя большинство людей сочли теории заговора неправдоподобными, тех, кто в них поверил, тоже оказалось немало.

Наиболее убедительной для людей оказалась теория о том, что SARS-CoV-2 был разработан в лаборатории в Ухане.

Около 23% жителей Великобритании и США верят в эту теорию заговора и называют ее «достоверной» информацией. В Ирландии эта цифра доходит до 26%, в Мексике в лабораторное происхождение коронавируса верят 33%, в Испании — 37%.

Также некоторые люди считают, что пандемия — часть плана по обеспечению глобальной вакцинации. Больше всего этому утверждению доверяли в Мексике — там с ним согласились 22% опрошенных. В Ирландии и Испании — 18%, в Великобритании — 13%.

Тех, кто считает, будто коронавирус распространяется через 5G-вышки, оказалось меньше — 16% в Мексике, 16% в Испании, 12% в Ирландии и 8% в Великобритании и США.

«Определенные дезинформирующие заявления среди части общественности рассматриваются как достоверные, — говорит доктор Сандер ван дер Линден, один из авторов работы, опубликованной в журнале Royal Society Open Science. — Существует четкая связь между верой в заговоры о коронавирусе и нерешительностью в отношении любой будущей вакцины. Правительствам и технологическим компаниям следует не только выявлять ложные заявления, но и искать пути повышения грамотности населения в области цифровых средств массовой информации. В противном случае создания эффективной вакцины может оказаться недостаточно».

Чтобы понять, какие группы наиболее уязвимы к дезинформации, ученые исследовали лояльность к теориям заговора в разных демографических группах. Оказалось, люди более старших поколений менее восприимчивы к дезинформации, обратная ситуация наблюдалась только в Мексике. Доверие к теориям заговора было выше у консерваторов и сторонников правых взглядов, особенно выраженной связь была в Ирландии, Мексике и Испании — это стоит учитывать при разработке политических программ по борьбе с пандемией.

Наиболее значимым защитным фактором оказались счетные навыки.

«Сейчас мы все имеем дело с потоком статистики и интерпретацией чисел из исследований, — говорит психолог Джон Рузенбек, ведущий автор исследования. — Умение обращаться с числами помогает отсеивать недостоверную информацию и вполне может играть важную роль в обуздании «инфодемии».

Также исследователи установили, как вера в теории заговора влияет на отношение к будущей вакцине от коронавируса. Степень достоверности заявлений испытуемые оценивали по семибалльной шкале. Оказалось, что рост доверия к конспирологическим байкам всего на один балл снижал вероятность вакцинации почти на четверть. Также почти на треть падала вероятность того, что испытуемые посоветуют вакцинироваться друзьям и родным из группы риска.

И наоборот — повышение доверия к ученым на один балл было связано с увеличением вероятности вакцинации на 73% и рекомендаций вакцинации на 79%.

Авторы работы надеются, что эти данные позволят разработать более эффективные стратегии по борьбе с дезинформацией и дадут возможность остановить пандемию как можно скорее.