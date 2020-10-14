«Вектор» против COVID-19: Путин рассказал о второй вакцине

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный в Новосибирске, зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса — «ЭпиВакКорона», сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, прошедшего в режиме видеоконференции.

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Глава РФ добавил, что в стране почти создан и третий препарат против COVID-19, над которым работает московский Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Путин поручил подробнее рассказать об этих препаратах вице-премьера РФ Татьяну Голикову, курирующую, в том числе, государственную политику в сфере научных исследований и разработок.

Замглавы кабмина отметила, что клинические исследования получившего регистрационное удостоверение препарата «Вектора» проводились на ста добровольцах. Голикова назвала также главное отличие этого препарата от первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», являющейся векторной, то есть произведенной на основе аденовируса.

«Вектор» создан на основе одной из перспективных синтетических платформ, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус», — пояснила чиновница. Она добавила, что

у испытуемых не было негативных реакций на «Вектор», средство показало высокий уровень безопасности.

В ближайшее время 60 тысяч доз вакцины будут введены 40 тысячам добровольцев, в том числе тем, кто старше 60 лет, в рамках пострегистрационных клинических исследований в нескольких регионах страны.

«Появление второй российской вакцины существенно расширяет возможности вакцинации нашего населения, а значит, приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью COVID-19», — подчеркнула замглавы правительства.

Вакциной центра им. Чумакова тоже уже привили 15 добровольцев в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове.

«Серьезных осложнений и проявлений побочных нет, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Предполагается, что клинические исследования этой вакцины будут завершены к декабрю», — резюмировала Голикова.

Средство Центра «Вектор» получило патент 30 сентября по итогам экспертизы, проведенной специалистами Федерального института промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Авторами изобретения стали Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов. Эксперты ФИПС, рассматривавшие заявки, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что весной следующего года объемы производства российской вакцины от коронавируса могут увеличиться до 15 млн доз в месяц, передает ТАСС.

По словам министра, ведомство ставит перед собой задачу выйти на производство 800 тыс. доз препарата в ноябре этого года, в декабре достигнуть 1,5 млн доз, а в январе 2021 года — 3-3,5 млн.

«Дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 млн в месяц весной следующего года», — пояснил чиновник, уточнив, что речь идет о «Спутнике V».

«Спутник V» разработали совместно Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций.

Как сообщили в пресс-службе РФПИ, в ходе тестов препарат показал 100-процентную защитную эффективность. Стоит отметить, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.

На Западе перспективной вакциной считается та, что разрабатывается в Оксфордском университете совместно со шведской компанией AstraZeneca. Основой этого препарата будет аденовирус шимпанзе, несущий ген коронавирусного S-белка.

Согласно результатам, опубликованным учеными Оксфорда в медицинском журнале The Lancet, испытания на 1077 добровольцах показали, что вакцина дает защиту от COVID-19.

При этом серьезные побочные эффекты у испытателей зафиксированы не были — легкие недомогания снимались обычным парацетамолом. Однако на какое-то время испытания препарата приостанавливались, что вызвало в кругах специалистов подозрения в его неэффективности.

По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, ситуация с приостановкой клинических испытаний средства компании AstraZeneca показала ошибочность подхода ряда стран — ориентацию исключительно на новые непроверенные технологии.