«Оголтелые троцкисты»: почему Сталин следил за Оруэллом

Советские спецслужбы через посредников следили за английским писателем Джорджем Оруэллом во время Гражданской войны в Испании, сообщает The Guardian. Об этом стало известно из обнаруженных недавно данных.

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В 1937 году он вместе со своей супругой Айлин отправился на Пиренейский полуостров воевать на стороне республиканцев. Оруэлл примыкал к лагерю левых, но был убежденным противником сталинизма. В свою очередь, власти СССР классифицировали литератора как троцкиста – то есть, приверженца взглядов, пропагандируемых Львом Троцким, одним из руководителей раннего СССР, позже ушедшим в жесткую оппозицию к Иосифу Сталину.

Сам Оруэлл характеризовал себя как сторонника демократического социализма и убежденного противника тоталитаризма.

В своих работах он высказывал разочарование тем фактом, что после победы в Гражданской войне в России большевики, вопреки своим обещаниям, создали не бесклассовое общество, а новый правящий класс, гораздо более безжалостный и беспринципный, чем вытесненные им предыдущие. Оруэлл смотрел на СССР глазами революционера, разочаровавшегося в детище революции, а главным предателем революции и воплощением зла считал Сталина.

По мотивам своего участия в междоусобном испанском конфликте Оруэлл в 1938 году написал книгу «Памяти Каталонии». Теперь же выяснилось, что во время пребывания в Барселоне писатель и его жена находились под наблюдением. Отчеты о действиях пары, хранившиеся после войны в одном из московских архивов, обнаружил историк Джайлз Тремлетт в ходе работы над книгой «Интернациональные бригады: фашизм, свобода и Гражданская война в Испании».

«Эти бумаги являются документальным свидетельством того, что не только Оруэлл, но и его жена Айлин находились под пристальным наблюдением, — заявил исследователь. – Они подтверждают тезис, озвученный Оруэллом в «Памяти Каталонии», «Скотном дворе» и «1984», что Сталин намеревался превратить коммунизм из социального и политического идеала в тиранию во главе с одним человеком».

В Испании Оруэлл сражался в рядах ополчения, сформированного Рабочей партией марксистского объединения (ПОУМ). Ее члены стояли на антисталинских позициях, среди них было немало тех, кто во внутрипартийной борьбе в СССР поддерживал Троцкого или Николая Бухарина. В какой-то момент Гражданской войны противоречия между ПОУМ и коммунистами-сталинистами оказались настолько сильны, что это сыграло негативную роль в их совместном противостоянии армии генерала Франсиско Франко.

В 1937 году агенты НКВД похитили и убили лидера ПОУМ Андреу Нина.

Отчеты о деятельности членов ПОУМ составляла военная разведка интернациональных бригад, действия которой, если верить Тремлетту, координировал базировавшийся в Москве Коминтерн. В разработках Оруэлл проходил как член «английской группы» ПОУМ, якобы встроенной в сеть подозрительных групп, имеющих контакты в интернациональных бригадах. В свою очередь, Айлин привлекла к себе внимание, поскольку, когда Оруэлл находился на Арагонском фронте, она осталась в Барселоне, где работала на британскую Независимую рабочую партию, дружественную ПОУМ. Как следует из написанного на немецком языке отчета, у супруги писателя был роман с его командиром, бельгийцем Жоржем Коппом.

«У них интимные отношения. Поэтому она отправляла ему в тюрьму еду, книги, газеты», — отмечается в донесении шпионов.

Оруэлл провел на войне чуть менее полугода, а 20 мая 1937-го был ранен в горло франкистским снайпером. Именно во время лечения в больнице писатель заразился туберкулезом — это недавно установила международная группа исследователей, изучив следы бактерий в его письме советскому редактору.

После запрета ПОУМ супруги оказались под угрозой ареста и срочно покинули Испанию.

Уже после их отъезда Барселонский трибунал по делам шпионажа и измены родине выдвинул против Джорджа и Айлин следующее обвинение: «Их переписка свидетельствует о том, что они — оголтелые троцкисты». В вину им также ставилось участие в деятельности ПОУМ.

По словам Тремлетта, Оруэлл не знал, как убийства тысяч священников анархистами – союзниками ПОУМ повредили репутации республиканцев, а также о том, насколько сильно противники Франко нуждались в поставках оружия Сталиным.

«Оруэлл был просто солдатом на передовой. Он не понимал, что и ПОУМ, и их друзья-анархисты наносят вред борьбе с Франко», — констатирует историк.