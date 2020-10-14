Оглохнуть от коронавируса: найден новый симптом COVID-19

COVID-19 может привести к потере слуха, предупреждают врачи из Университетского колледжа Лондона. Один из таких случаев они описали в журнале BMJ Case Reports.

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Отоларингологи регистрируют ежегодно примерно 5-160 случаев внезапной потери слуха на 100 тыс. человек. Зачастую это происходит на фоне вирусной инфекции, такой как грипп, герпес или цитомегаловирус. Однако при COVID-19 такие случаи пока что единичны.

Врачи описали случай 45-летнего пациента с астмой. Его госпитализировали с симптомами COVID-19, которые продолжались в течение 10 дней. Мужчину перевели в отделение интенсивной терапии, так как он с трудом мог дышать.

30 дней он провел на аппарате искусственного дыхания, в результате чего у него появились другие осложнения. Пациент получал ремдесивир, стероиды внутривенно и проходил через переливания крови. Постепенно он пошел на поправку.

Но через неделю после того, как его перевели из отделения интенсивной терапии, он обратил внимание на звон в левом ухе, а затем перестал им слышать.

Раньше он не глох и не испытывал других проблем со слухом. Мужчина был в хорошей физической форме, и единственной его проблемой была астма. Ни одно из лекарств, которые ему давали, не должно было вызвать нарушения слуха.

Обследование ушных каналов показало, что у него не было их закупорки или воспаления. Но тесты на слух выявили, что пациент действительно стал слышать левым ухом намного хуже. Его лечили стероидами в виде таблеток и инъекций, после чего слух частично восстановился.

Врачи обследовали мужчину, чтобы выяснить, нет ли у него ревматоидного артрита, гриппа, ВИЧ и других болезней, способных спровоцировать потерю слуха, но ничего не нашли. Так они пришли к выводу, что потеря слуха связана с COVID-19.

«Несмотря на значительный объем литературы по COVID-19 и различным симптомам, связанным с вирусом, не хватает данных о связи между COVID-19 и слухом, — отмечают авторы работы. — Потеря слуха и шум в ушах — это симптомы, которые наблюдались у пациентов как с COVID-19, так и с гриппом, но им не уделялось достаточно внимания».

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, взаимодействует с определенным типом клеток, выстилающих легкие. Но недавно стало известно, что он связывается также с аналогичными клетками, выстилающими среднее ухо, поясняют врачи.

SARS-CoV-2 также вызывает воспалительную реакцию, которая может спровоцировать потерю слуха.

«Возможно, вирус SARS-CoV-2 попадает во внутренние клетки уха и приводит к гибели клеток, или вызывает выброс в организм воспалительных химических веществ, называемых цитокинами, которые могут быть токсичны для внутреннего уха, или и то, и другое одновременно, — делится доктор Стефания Кумпа, одна из авторов исследования. — Стероиды, вероятно, помогают, уменьшая воспаление и, следовательно, производство цитокинов.

Но даже односторонняя потеря слуха имеет серьезные последствия для качества жизни, если ее не лечить в срочном порядке».

«Это первый зарегистрированный случай потери слуха после заражения COVID-19 в Великобритании, — пишут авторы. — Учитывая широкое распространение вируса среди населения и значительную заболеваемость потерей слуха, важно углубиться в исследование связи этих явлений. Это особенно важно, учитывая необходимость быстрого выявления и лечения потери слуха, а также нынешние трудности с доступом к медицинским услугам».

Врачи должны осматривать пациентов, находящихся в интенсивной терапии, и выяснять, не потеряли ли те слух, советуют авторы. В случае проблем со слухом необходимо как можно скорее начать лечение — это поможет если не полностью восстановить слух, то сохранить его хотя бы частично.

Профессор Кевин Манро из Манчестерского университета также отмечает, что из 121 пациента с COVID-19, за которыми наблюдала его команда, на проблемы со слухом спустя два месяца после выписки пожаловались 16, так что это осложнение может быть куда более частым, чем кажется.