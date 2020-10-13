Холостяки и неучи: кто умирает от коронавируса

Ученые из Стокгольмского университета выяснили, какие люди чаще умирают от коронавируса. В группу риска попали мужчины без высшего образования и с маленькой зарплатой, родившиеся в странах с низким или средним уровнем дохода, неженатые. С более подробными выводами можно ознакомиться в статье в журнале Nature Communications.

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Исследователи использовали данные Шведского национального совета по здравоохранению и благосостоянию о всех зарегистрированных смертях от COVID-19 в Швеции среди взрослого населения в возрасте от 20 лет и старше до 7 мая 2020 года. Эти показатели они объединили с регистрационными данными Статистического управления Швеции о городе проживания, семейном положении, стране рождения, доходах, уровне образования и возрасте умерших. Это позволило получить следующие выводы:

— риск смерти от COVID-19 у мужчин более чем в два раза выше, чем у женщин;

— риск смерти от COVID-19 для холостых мужчин и женщин (включая тех, кто никогда не был женат, вдов/вдовцов и разведенных) был в 1,5-2 раза выше риска смерти от COVID-19 по сравнению с теми, кто состоял в браке;

— проживание в Стокгольме и поблизости было связано с тем, что риск смерти от COVID-19 (как для мужчин, так и для женщин) был в 4,5 раза выше, чем в остальной части страны;

— у лиц, родившихся за границей в странах с низким и средним уровнем дохода на территории Ближнего Востока и Северной Африки смертность от COVID-19 была в два раза выше для женщин и в три раза выше для мужчин по сравнению с людьми, родившимися в Швеции;

— у лиц, родившихся за границей в странах с низким и средним уровнем дохода на прочих территориях показатель смертности от COVID-19 более чем в 1,5 раза превышал аналогичный показатель для рожденных в Швеции женщин и в 3 раза — для мужчин;

— риск смерти от COVID-19 у мужчин со средним образованием был примерно на 25% выше, чем у мужчин с высшим образованием;

— риск смерти от COVID-19 у женщин со средним образованием был на 40-50% выше, чем у женщин с высшим образованием.

«Мы можем показать, что существуют независимые эффекты различных отдельных факторов риска, говорит ведущий автор исследования социолог Свен Дрефал. — Все эти факторы, соответственно, индивидуально связаны с сильно повышенным риском смерти от COVID-19».

«Мужчины, как правило, имеют более высокую смертность по сравнению с женщинами того же возраста, что, как считается, объясняется сочетанием биологии и образа жизни. Тот факт, что люди с низким уровнем образования или доходов имеют более высокую смертность, может быть в значительной степени связан с факторами образа жизни, включая финансы — как много человек может потратить на свое здоровье?», — говорит Гуннар Андерссон, соавтор исследования.

Ряд более ранних исследований уже показал, что смертность одиноких и не состоящих в браке людей от различных заболеваний выше. Обычно это частично объясняется половым отбором — люди с плохим здоровьем с самого начала менее привлекательны на брачном рынке и поэтому реже вступают в брак.

«Также считается, что одинокие люди находятся в менее защищенной среде, чем те, кто живет в браке, — добавляет Дрефал. — Соответственно, брак может привести к более здоровой жизни с меньшим риском заболевания.

Это также может объяснить повышенный риск смерти от COVID-19 для холостых людей, показанный в нашем исследовании».

Кроме того, повышенная смертность от коронавируса обусловлена хроническими заболеваниями. У пациентов с диабетом и раком вероятность смерти при коронавирусе в 1,5 раза выше, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, застойной сердечной недостаточностью и болезнями сосудов мозга в два раза выше, а у пациентов с хроническими заболеваниями почек — в три раза.

Астма и ВИЧ/СПИД при этом не дают значимого вклада в смертность. Хроническая обструктивная болезнь легких повышает риски менее чем в 1,5 раза, хронические болезни печени — в 1,7 раза.