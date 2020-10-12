Опасный смартфон: сколько коронавирус живет на поверхностях

SARS-CoV-2 сохраняется на поверхностях до 28 дней, предупреждают специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями. Особую опасность представляют смартфоны — в отличие от рук, люди дезинфицируют их очень редко. Результаты исследования опубликованы в журнале Virology Journal.

Реклама

Исследователи наносили SARS-CoV-2 на различные поверхности и наблюдали, как долго он сможет выжить. Оказалось, что на стекле (в том числе и на экранах смартфонов), виниле, нержавеющей стали и банкнотах (как бумажных, так и сделанных из полимерных материалов) вирус при температуре 20 градусов Цельсия может оставаться жизнеспособным до 28 дней. При нагревании воздуха до 30 градусов Цельсия, вирус выживал на гладких поверхностях до трех недель, а при 40 градусах он погибал за несколько суток. При этом пористые поверхности, например, ткани, оказались менее опасными, чем гладкие.

Наибольшую опасность, по мнению ученых, представляют экраны смартфонов, так как, в отличие от рук, люди не дезинфицируют их регулярно.

«В то время как точная роль передачи вируса через поверхности, степень контакта и количество вируса, необходимое для заражения, еще предстоит определить, установление того, как долго этот вирус остается жизнеспособным на поверхностях, имеет решающее значение для разработки стратегий снижения риска в районах с высоким уровнем таких контактов», — говорит Дебби Иглз, заместитель директора центра.

Результаты позволяют объяснить выраженную устойчивость и распространение SARS-CoV-2 в прохладных средах, таких как мясоперерабатывающие предприятия, и найти способы с этим справиться, отмечает директор центра профессор Тревор Дрю.

Ранее похожие эксперименты проводились и с другими вирусами, например, вирусом гриппа. Установление того, как долго вирусы способны выживать на поверхностях, позволяет ученым более точно предсказывать и предотвращать его распространение, тем самым защищая общество от инфекции.

Однако данный эксперимент проводился в условиях, когда поверхностей не достигал ультрафиолет, который способствует гибели вируса.

«Это один из факторов, и именно поэтому снаружи, вероятно, может безопаснее, чем внутри, потому что там есть ультрафиолет, который инактивирует вирус на игровых площадках и предметах, которые находятся под солнечными лучами», — говорит инфекционист Питер Коллингтон, один из авторов работы.

Кроме того, неясно, какую роль поверхности играют в передаче вируса.

«Исследование показывает, что вирус может сохраняться на поверхностях, — говорит Коллингтон. — Но если вы спросите меня, какие факторы по моему мнению важнее, я скажу, что 90% проблем связаны с тем, что люди не соблюдают дистанцию, кашляют и чихают друг перед другом. Наверное, только около 10% передачи происходит только через руки и поверхности. Но я все еще думаю, что это хорошая идея — мыть руки, прежде чем прикасаться к лицу».

Ранее американские ученые выяснили, что дольше всего коронавирус сохраняется на пластике и стали — однако тогда предполагалось, что он живет лишь несколько дней.

Исследователи имитировали распространение вируса вокруг зараженного человека при чихании и кашле, при прикосновении к предметам. Чтобы сымитировать чихание, они использовали специальное устройство, распыляющее аэрозоль. Затем они исследовали, как долго вирус сохранится на разных поверхностях.

Как оказалось, COVID-19, распространяясь при чихании, остается жизнеспособным как минимум в течение трех часов.

На пластмассе и нержавеющей стали он может просуществовать и трое суток.

На картоне вирус живет около суток, на меди — до четырех часов.

В выделениях, которые выбрасываются в воздух при чихании и кашле, половина вирусных частиц погибает за 66 минут. Таким образом, даже спустя несколько часов после чихания часть вирионов все еще будет в состоянии заразить человека.

На нержавеющей стали для того, чтобы половина частиц вируса стала неактивной, требуется 5 часов 38 минут. На пластике — 6 часов 49 минут.

На картоне период «полураспада» составил около трех с половиной часов, но исследователи отмечают, что эти результаты сильно варьируются, поэтому интерпретировать данные следует осторожно.

На меди половина вирионов погибла за 46 минут.

Коронавирусы, в целом, слабо приспособлены к выживанию в открытом пространстве.

Однако в составе воды они могут существовать до девяти суток, а при охлаждении и заморозке — до нескольких лет. Ультрафиолетовое излучение, органические жирорастворители и определенные моющие средства уничтожают его в течение нескольких минут.