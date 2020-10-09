Жертвы Одину и Тору: в Норвегии нашли древний храм викингов

Развалины языческого храма эпохи викингов обнаружены в Норвегии, сообщает Live Science. По словам археологов, культовое сооружение было возведено примерно 1200 лет назад для почитания главных персонажей древнескандинавской мифологии – бога войны Одина и бога грома и молний Тора. Христианизация Норвегии началась в 1000 году – то есть, примерно через два века после строительства храма.

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Археологи раскопали фундамент древнего здания недалеко от Эрсты на западе страны. Открытие было сделано в процессе подготовки грунта к строительству нового жилья. Обнаруженное строение находится на территории поселения, существовавшего 2000-2500 лет назад, однако относится к более позднему периоду. Как рассказали специалисты, деревянное здание имело 14 метров в длину, восемь – в ширину и до 12 в высоту.

Здесь поклонялись богам, а также совершали жертвоприношения во время летнего и зимнего солнцестояния.

«Это первый древнескандинавский храм, обнаруженный в Норвегии, — заявил археолог Серен Диинхофф из Университетского музея Бергена. – Прежде подобные сооружения встречались только в Швеции и Дании. Теперь мы знаем, что они существовали и на территории нашей страны».

Подобные «дома богов» начали строить в VI веке. Это были достаточно сложные конструкции для своего времени. До этого жители региона поклонялись своим богам на открытых площадках. По мнению Диинхофа, храмы, возможно, понадобились привилегированным слоям общества. Расслоение начало возникать, когда скандинавы стали взаимодействовать с народами, населявшими Римскую империю, а также с древнегерманскими племенами. Как подчеркнул Диинхоф, после выделения элитной прослойки влиятельные и богатые семьи забрали культ под свой контроль.

Диинхоф отметил, что «дом богов» близ Эрсты был построен по образцу христианских базилик, которые викинги могли видеть во время путешествий по южной Европе.

Как следствие, древнескандинавские храмы имели высокую башню – как и раннехристианские церкви.

Хотя деревянный остов здания не сохранился, представить и воссоздать облик храма можно по уцелевшим фрагментам. На предназначение этого сооружения также указывают ямы для приготовления пищи к религиозным праздникам и кости принесенных в жертву животных. А несколько лет назад там же был найден каменный фаллос, вероятно, использовавшийся для ритуалов в честь бога плодородия и лета Фрейра.

После принятия христианства языческие храмы в Скандинавии подверглись уничтожению.

Согласно Диинхофу, у археологов пока нет доказательств того, что «дом богов» около Эрсты был разрушен или сожжен в ходе христианизации региона. При этом новые христианские церкви возводились на старых, священных для населения местах. К середине XII века христианство уже доминировало на территории Норвегии. На смену древним храмам окончательно пришли ставкирки – деревянные каркасные церкви, созданные приехавшими из-за рубежа зодчими. С XI по XVI век в Норвегии было построено около 1700 таких мачтовых церквей. Строительный бум остановила разразившаяся в Скандинавии в середине XIV века эпидемия чумы, из-за которой население сократилось примерно наполовину и необходимость в большом количестве культовых сооружений отпала.

Ранее подводные археологи сообщили об обнаружении немецкого парохода «Карлсруэ», потопленного в Балтийском море 13 апреля 1945 года.

Они не исключают, что в своем последнем рейсе корабль пытался эвакуировать из Кенигсберга легендарную Янтарную комнату. На судне найдены ящики с неизвестным содержимым. Официального подтверждения предположению дайверов пока нет.

А немецкие археологи представили древнейший римский пластинчатый доспех из когда-либо найденных. Панцирь легионера, попавшего в плен к германцам во время битвы в Тевтобургском лесу, обнаружили в блоке земли с холма Калькризе, где легионы в 9 году н.э. потерпели одно из самых катастрофических поражений за все время существования Древнего Рима. Именно в этом бою германцы отстояли свою независимость.

Как отметили исследователи, несмотря на кислую песчаную почву, доспех сохранился в хорошем состоянии.

Особой удачей они сочли наличие в комплекте чрезвычайно редкого железного ошейника, соединенного с наручниками, которыми римляне сковывали своих пленников. По предположению археологов, легионер, которому принадлежала броня, выжил в побоище и сам был закован германцами в собственные кандалы, в которых и умер, возможно, от пыток.