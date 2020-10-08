Улыбаются глазами: как «поговорить» с кошкой

Кошки «улыбаются» людям глазами, и если человек отвечает тем же, это помогает наладить контакт с питомцем, выяснили британские специалисты из Сассекского универсиетета. Об этом они рассказали в статье в журнале Scientific Reports.

«Как человек, который изучает поведение животных, и как владелица кошки я рада, что у меня есть возможность показать: кошки и люди могут общаться таким образом, — сообщила психолог Карен Маккомб.

— Многие кошатники уже это подозревали, поэтому очень интересно было найти доказательства».

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Кошки часто прикрывают глаза и лежат так, медленно моргая. Это немного похоже на то, как люди прищуривают глаза, улыбаясь. Такое выражение морды говорит, что кошка расслаблена и довольна, так что его можно считать своеобразной кошачьей улыбкой.

Владельцы кошек часто пытаются копировать это выражение, общаясь с кошками. Исследователи решили проверить, как на это реагируют сами животные. Они разработали два эксперимента.

В первом из участвовали 14 обладателей 21 кошки. Когда кошка устраивалась поудобнее и, очевидно, чувствовала себя уютно, хозяева должны были сесть примерно в метре от нее и медленно моргать. Камеры тем временем фиксировали как лицо хозяина, так и морду кошки.

Оказалось, что кошки отвечают хозяевам тем же. Они «улыбались» чаще, чем когда хозяин с ними не взаимодействовал.

Для второго эксперимента понадобились еще 24 кошки, с которыми на этот раз взаимодействовали сами исследователи. Принцип был тот же самый — ученый располагался неподалеку от кошки и медленно моргал, глядя на нее. Также ученые протягивали к кошке руку.

Кошки не только подмигивали ученым в ответ, но и охотнее подходили к руке, если перед этим человек моргал.

«Это исследование — первое экспериментальное изучение роли медленного моргания в общении между кошкой и человеком, — говорит Маккомб. — Вы можете повторить эксперимент у себя дома или с уличной кошкой. Это отличный способ выстроить связь с животным. Попробуйте сузить глаза, как при расслабленной улыбке, после чего сомкните веки на пару секунд. Вы увидите, что кошки проделают то же, и втянетесь в своеобразный диалог».

Сложно сказать, почему кошки «общаются» с людьми через медленное моргание. Это можно интерпретировать как демонстрацию добрых намерений — известно, что кошки воспринимают непрерывный взгляд как угрожающий. Также возможно, что это поведение развилось у кошек потому, что люди на него положительно реагируют. С домашними животными не все можно установить наверняка, отмечают исследователи.

В любом случае, похоже, моргание помогает установить контакт — и хозяевам стоит об этом знать.

Кроме того, такое общение с кошкой способно улучшить ее эмоциональное состояние, не только в домашней обстановке, но и в потенциально стрессовой ситуации.

«Если знать способы позитивного взаимодействия с кошками, можно научиться лучше понимать питомцев, наладить общение с ними и узнать больше о социально-познавательных способностях этого недостаточно изученного вида, — считает психолог Тасмин Хамфри. — Наши результаты можно использовать для оценки благополучия кошек в различных условиях, включая ветеринарную практику и приюты».

Ранее стало известно, как лучше кормить кошек.

Это следует делать один раз в день — так кошки лучше контролируют голод и не набирают вес.

Исследователи наблюдали за восемью домашними кошками, половину которых на протяжении 21 дня кормили один раз в день, а половине ту же порцию разделяли на четыре приема пищи. Оказалось, кошки, которым еду насыпали только раз в день, имели более высокий уровень гормонов, регулирующих аппетит. По словам исследователей, это говорит об удовлетворенности животных. Они также сжигали запасы жира и усваивали больше белка для наращивания мышц.

Исследователи сравнивают такой режим питания с тем, который наблюдается у кошачьих в дикой природе — разделавшись с добычей, они не бросаются искать новую, а какое-то время остаются голодными. Эксперты планируют изучить эффект на большем количестве домашних кошек.