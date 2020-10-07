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Ошиблись в 25 раз: сколько пластика покоится в океане

Ученые подсчитали массу пластика на дне океанов

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Сколько миллионов тонн микропластика покоится на дне океана, впервые точно определили австралийские ученые. Их оценки показали, что пластика на дне примерно в 25 раз больше, чем считалось ранее.

Ученые уже давно бьют тревогу по поводу гигантских объемов пластикового мусора, который оказывается ежегодно в мировом океане, загрязняя моря, пляжи и угрожая дикой природе. Частицы выбрасываемого пластика обнаруживается в самых удаленных уголках планеты, включая Антарктику и глубочайшие точки океанов.

Однако до последнего времени ученым не удавалось количественно оценить объем пластика, который аккумулируется на дне мирового океана.

В исследовании ученых австралийского научного агенства (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO), которое они назвали первым в своем роде, впервые удалось дать ответ на этот вопрос.

Выяснилось, что на дне мирового океана содержится 9,25-15,87 млн т микропластика – частиц размером от пяти миллиметров до одного микрона.

Это эквивалентно двадцати хозяйственным сумкам, доверху набитым фрагментами пластика и уложенным рядами с частотой в один шаг на побережье всех континентов, исключая Антарктиду, подсчитала газета New York Times.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science и призваны показать степень проникновения в глубины мирового океана загрязнений пластиком.

«Это в самом деле указывает на повсеместность проблемы. Это происходит везде, всегда и все больше», — пояснила Бритта Денис Хардести, автор исследования. Частицы микропластика находят не только в мировом океане – они обнаруживаются в атмосфере, могут переноситься ветрами, большое разнообразие таких микрочастиц находят в человеческом кишечнике.

По подсчетам ученых, ежегодно в океан выбрасывается от 4,4 млн до 8,8 млн тонн пластика. Размер так называемого Большого тихоокеанского мусорного пятна, расположенного между Калифорнией и Гаваями, по оценкам превышает площадь штата Техас, а масса мусора в нем – свыше 87 тыс. тонн.

Несмотря на расширение запретов на пластиковые пакеты и трубочки в мире, на фоне пандемии коронавируса наблюдается рост загрязнения окружающей среды пластиковой упаковкой. Это связано с повышенной озабоченностью потребителей вопросами гигиены.

Со временем пластик, попавший в океан, распадается на мелкие частицы, и оседает на дно. Более легкие частицы пластика не тонут, и либо выбрасываются на побережье, либо остаются в толще океана.

При этом оседать на дно частицы часто заставляют колонии прикрепляющихся к ним микробов и мидий. По словам Хардести, микропластик с легкостью поглощается мелким планктоном или рыбой на морском дне. Съеденный рыбой, он с вполне может оказаться на обеденном столе.

Чтобы оценить степень загрязнения, ученые в 2017 году при помощи роботов сделали 51 пробу песка и осадочных отложений в районе Большого Австралийского залива, в сотнях километрах от побережья. Проанализировав результаты проб, они смогли экстраполировать степень загрязнения с учетом общего числа и размеров найденных частиц.

Несмотря на то, что в некоторых образцах количество пластика оказалось на околонулевом уровне, в других его концентрация достигала 13,6 частиц на грамм,

что в 25 раз превышает прошлые оценки пластика на дне глубоководных морей.

При этом ученые признаются, что дают консервативные оценки загрязнений, из которых они исключили загрязнения различными волокнами искусственного происхождения и другие материалы.

Ученые говорят, что их цель – предотвратить в первую очередь попадание пластика в океан и изменить поведение людей. «Большая часть вещей, которые заканчивают свою жизнь в океане, проходит через руки людей. Они могут видеть, что их поведение, их действия и покупательная способность очень сильны, и это можно изменить», — считает Хардести.

Ранее британские ученые выяснили, что пластмассовые детали конструктора LEGO могут сохраняться в Мировом океане до 1300 лет. В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Pollution, ученые проанализировали состояние порядка пятидесяти деталей LEGO, найденных на побережье Юго-Западной Англии в последние десять лет.

За эти годы многие волонтерские организации графства Корнуолл собрали с побережья тысячи таких предметов и других пластмассовых изделий. Для каждой найденной детали, выполненной из АБС-пластика (акрилонитрил бутадиен), ученые измеряли ее массу и диаметр уцелевших шипов.

Затем при помощи рентгенофлуоресцентного анализа ученые анализировали точный состав деталей на предмет наличия в нем определенных соединений – это позволило определить год производства тех или иных пластмасс. Сравнивая выброшенные на берег детали с их неиспорченными водой аналогами, произведенными в 70-80-е годы, ученые смогли оценить степень разрушения и главное – предсказать, как долго в океане сохраняются эти предметы – от ста до 1300 лет.