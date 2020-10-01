«Думали, не найдут»: ФСБ нашла подаренную Путиным Иверскую икону

Сотрудники ФСБ совместно со служащими МВД задержали двух мужчин, которые подозреваются в похищении Иверской иконы Божией Матери, которую в 2001 году президент России подарил монастырю на Валдае.

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«Федеральной службой безопасности совместно с Главным управлением уголовного розыска МВД России задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 года в Успенском соборе Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области кражу золотых изделий и иконы Иверской Божьей Матери (XVII-XVIII веков), подаренной президентом России», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, правоохранители изъяли у преступников напрестольный крест и Иверскую икону Божией Матери.

«В ходе обысков обнаружена часть похищенного, в том числе напрестольный крест и Иверская икона Божией Матери, которые были завернуты в ткань и спрятаны в гараже одного из фигурантов», — рассказала Волк. Она заверила, что святыни в скором времени будут возвращены в монастырь.

Всего сотрудники ФСБ и МВД задержали двух подозреваемых. Задержания и обыски прошли по адресам их проживания. Мужчины живут в городе Волхов Ленинградской области. Один из них, по словам официального представителя МВД, ранее был судим за совершение тяжких преступлений.

Помимо похищенного, правоохранители изъяли транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

ФСБ России опубликовала видео задержания воров. На записи продолжительностью до двух минут показано, как правоохранители заходят в квартиру и задерживают злоумышленников. После этого идут кадры, как в присутствии понятых сотрудники спецслужбы обыскивают коробки с новогодними игрушками, на дне которых обнаруживают нательные кресты. Уже в гараже, также в присутствии понятых, оперативники находят похищенную икону XVII-XVIII веков.

«Думали, что уже не найдут», — сказал за кадром один из очевидцев обысков.

По версии следствия, старинная икона была похищена преступниками в ночь на 1 сентября. Они подплыли к острову Валдай на лодке. После этого они сделали подкоп под воротами и проникли на территорию монастыря. Они забрались в храм, разбив окно, и похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году принес в дар монастырю президент России.

После этого правоохранители начали делопроизводство по ст. 158 «Кража» и ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Расследованием занимались следователи отдела МВД России по Валдайскому району Новгородкой области.

Иверская икона Божией Матери также именуется Портаитиссою (т.е. Вратарницею). История иконы просматривается с первого века. Она продолжилась и во время иконоборчества в IX веке. Тогда, во время царствования греческого императора Феофила (829 – 842), людей у которых находили иконы, подвергали пыткам, а сами святыни уничтожали.

Согласно преданию, недалеко от города Никеи в то время жила благочестивая вдова с сыном. У семьи была древняя икона Божией Матери. Кто-то донес на вдову. К ней ворвались иконоборцы и хотели разрубить икону, ударив по ней мечом. Удар пришелся на изображение правой ланиты Богоматери, и из раны выступила кровь. Вдова договорилась с императорскими воинами, предложив им деньги за помилование иконы. Той же ночью женщина опустила икону в море, а та стала отплывать, удаляясь.

Сын вдовы стал монахом Иверского монастыря в Афоне, там же он рассказал об этом изображении. Судьба вдовы неизвестна. Кровоточащая рана так и осталась на лике Богородицы — поэтому Иверскую Богоматерь всегда изображают с небольшой раной на лике.

Икона, по преданию, приплыла к Афону. Иверский монастырь принял святыню. Произошло это после того, как старцу Гавриилу, который был монахом этого монастыря, ночью приснилась Божия Матерь и велела ему принести святыню в монастырь.

Сначала икону поместили в монастырь, но она переместилась на стену над монастырскими воротами. Братия возвращала икону обратно в церковь несколько раз, но она всегда возвращалась на прежнее место.