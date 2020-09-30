Выстрел из трофейной пушки: как впервые был сбит военный самолет

Первая мировая война началась с нападения Австро-Венгрии на Сербию. Уже имевшие боевую авиацию австрийцы совершали налеты на сербские города. В июле 1915 года воздушный флот империи усилили опытные и профессиональные немецкие летчики. Одной из главных мишеней стал крупный центр военной промышленности Крагуевац. Сербские летчики, которым помогали французы, пытались оказывать сопротивление. Но силы были слишком неравны. В итоге противник установил господство в воздушном пространстве Сербии.

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В то время у сербской армии еще не было зенитной артиллерии. Поэтому оборону от атак с воздуха командованию пришлось создавать, что называется, с листа. Мастера военного завода Крагуеваца установили пушки на круглые деревянные платформы, разместив их на близлежащем холме для защиты города.

Утром 30 сентября 1915 года в артиллерийском отряде подняли тревогу. К Крагуевацу приближались три австро-венгерских самолета.

Достигнув города, они сбросили 45 бомб. 16 из них упали на Военно-технический завод, восемь — на железнодорожный вокзал, остальные причинили ущерб жилым домам. Согласно сербским источникам, нападение привело к многочисленным жертвам. Сербские солдаты обстреляли неприятеля из ружей и пулеметов, но не имели успеха.

Больше повезло Радое Лютовацу. По приказу командира подразделения он занял место у турецкой пушки, захваченной во время Первой балканской войны 1912 года. Военный прицелился и выстрелил, с первого же раза поразив самолет, шедший первым в отряде. Боевая машина задрожала, из ее корпуса повалил дым. Через несколько секунд самолет упал на улицу Престолонаследника Петра — недалеко от дома, в котором находился штаб Верховного главнокомандования и наследного принца Александра.

Оба летчика — Курт фон Шефер и Отто Кирш — сгорели заживо. Находившиеся при ставке сербских войск французские офицеры не сразу поверили, что казавшийся неуязвимым бомбардировщик был сбит с первого же выстрела. Локальный эпизод Первой мировой войны коренным образом изменил представление о противодействии авиации, которую в то время очень боялись.

Случившееся ввело в смятение летчиков двух других самолетов, не ожидавших отпора с земли. Не желая повторить судьбу лидера отряда, они улетели.

Поздравив своего солдата с большой военной удачей, командир подарил ему коня.

Лютовац вскочил в седло и верхом въехал в город, где еще дымились останки бомбардировщика. На месте падения самолета уже собиралась изумленная толпа. Лютовац отдал честь погибшим летчикам и сразу же попал в окружение местных жителей, которые принялись его чествовать и поздравлять.

«Я верил в свои руки и артиллерийский опыт. Самолет был направлен на цель, иных вариантов у меня не было. Это счастливый момент. Мне нужно было оставаться уравновешенным и спокойным. Моя рука дрожала, но я не имел права промахнуться. Я нажал на спусковой крючок, из ствола вырвалось пламя, из самолета повалил густой дым, и он рванул к земле», — рассказывал он годы спустя своему внуку Звонимиру.

Начальство не стало медлить с наградой для героя. Артиллеристу вручили звезду Карагеоргия — орден в честь легендарного руководителя Первого сербского восстания — и произвели в чин капрала. Позже на Салоникском фронте он получил звание сержанта сербской армии, а его мундир пополнился еще двумя медалями. Впоследствии семья Лютоваца передала их Национальному музею.

В конце ноября 1915 года австрийские самолеты обстреляли колонны солдат и беженцев из Сербии, продвигавшихся по заснеженному полю в Косово. Этот инцидент считается первым случаем целенаправленной воздушной бомбардировки мирных жителей.

После окончания боевых действий и мобилизации Лютовац заработал денег в торговле и открыл продуктовый магазин в Трстенике.

К вошедшему в историю артиллеристу одинаково дружелюбно относилась и монархия Карагеоргиевичей, и пришедшие к власти после Второй мировой войны коммунисты под руководством Иосипа Броз Тито. Так, в 1938 году Лютоваца в качестве почетного гостя артиллерийского полка пригласили на празднование 20-летия прорыва Салоникского фронта в Белграде. Он занял место на трибуне для официальных лиц и общался с генералами.

А 30 сентября 1963 года Лютоваца присутствовал на университетской лекции под названием: «Первый военный самолет был сбит над Крагуевацем 30 сентября 1915 года». Сам знаменитый отставник был очень скромным человеком и не любил рассказывать о своем подвиге. Вполне возможно, он лишь однажды за всю свою жизнь вернулся к воспоминаниям в той самой беседе с внуком. Лютовац скончался 25 ноября 1968 года на 82-м году жизни.