«Вы в центре России»: как Якутия боролась за суверенитет

6 августа 1990 года председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин в ходе своего выступления в Казани произнес легендарную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Автономные республики расценили его слова как руководство к действию. 30 августа Декларацию о государственном суверенитете Татарской АССР принял ее Верховный Совет. 27 сентября примеру татар последовали якуты. На второй сессии Верховного Совета Якутской АССР депутаты одобрили Декларацию о государственном суверенитете Якутской-Саха Советской Социалистической Республики. Якутия преобразовывалась из автономии в Якутскую ССР в составе РСФСР.

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В августе – октябре 1990-го автономные республики выпускали подобные документы одна за одной. Завершила «парад суверенитетов» в РСФСР 25 октября Горно-Алтайская автономная область. При этом в большинстве случаев вопрос о полной государственной независимости и выходе из СССР не ставился.

Позднее обновленный федеративный договор не подписали только Татарстан и Чечено-Ингушетия.

С самого начала власти в республиках изрядно удивили центр демонстративной самостоятельностью. Одни, в том числе Якутия, объявили добываемые ресурсы собственностью народов, проживающих на своей территории. Другие без согласования с Москвой подписывали международные договоры и создавали собственные силы безопасности. Третьи приняли законы, позволяющие вводить на своей территории режим ЧП. Ингушетия легализовала многоженство, Якутия ввела английский язык в качестве официального.

«Сепаратистские настроения усилились во многих регионах России, — указывается в книге Владимира Шапалова «Этнополитика». – В стране возникли реальные угрозы шовинизма, межэтнических конфликтов, политического национализма. На межнациональные отношения серьезное негативное воздействие оказывали также безработица, особенно в районах, располагающих избыточными трудовыми ресурсами, наличие территориальных споров, проявление этнократических устремлений».

Энергичные действия руководства автономий дали основания оппонентам Ельцина обвинить его в попытке развалить РСФСР. Но, как замечает доктор исторических наук, заместитель директора Фонда Ельцина Евгений Волк, и власти республик, и противники первого президента России проигнорировали вторую часть ельцинской цитаты: «Но вы находитесь в центре России — и об этом нужно подумать».

«Почему же руководитель самой крупной республики в составе СССР призвал автономии к большей суверенизации? Думается, что Ельцин уже тогда понимал, что подлинной федерации не может быть без широких прав субъектов, ее составляющих. Иначе федеративное устройство будет пустой фразой, прикрывающей жесткую централизацию и диктат союзного руководства, как это было в Советском Союзе. Но были и другие причины, чрезвычайно важные в тактическом и даже стратегическом отношении», — полагает он.

По словам Волка, чтобы свести роль Ельцина к минимуму, руководство СССР планировало развалить единую систему государственной власти в РСФСР и делегировать все полномочия союзному центру. К тому же по закону «О разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации» от 26 апреля 1990 года 16 автономий становились независимыми от РСФСР.

«Только представьте себе: в рамках «обновленного» Советского Союза Российская Федерация имела бы такой же статус и права, как, например, Татария, Башкирия, Якутия, Калмыкия, Мордовия и еще 11 автономий, а сама Россия утратила бы огромную часть своей территории и экономики. Естественно, что о едином российском государстве в этих условиях не могло быть и речи — оно просто перестало бы существовать. Вот именно поэтому Ельцин и предложил автономиям компромисс — берите суверенитета, сколько считаете возможным, но оставайтесь в составе Российской Федерации», — резюмирует Волк.

Следующие шаги были предприняты властями Якутии в 1991 году. Закон «О государственном статусе ЯССР» определил право на гражданство республики, на создание собственной правовой системы, на собственное определение отношений республики с Россией, СССР и иностранными государствами. По новому закону республика могла самостоятельно выбирать общественный и государственный строй и государственный язык, а вмешиваться во внутренние дела республики стало невозможно без согласования с Верховным Советом Якутии.

При этом часть полномочий создаваемых государственных органов республика согласилась передать РСФСР и СССР.

Эти полномочия должны были определяться при заключении федеративного и союзного договоров. В октябре того же 1991-го был учрежден пост президента республики. На состоявшихся выборах победил председатель Верховного Совета ЯССР Михаил Николаев, набравший 76,7%. Тогда же Якутская — Саха ССР была переименована в Республику Саха (Якутия).

После распада СССР преобразования в «алмазном крае» продолжились. 4 апреля 1992 года Якутия приняла собственную конституцию, определяющую республику «суверенным, демократическим и правовым государством, основанным на праве народа на самоопределение». В соответствии с конституцией президент республики имел право на формирование собственной армии, государство самостоятельно распоряжалось недрами и ресурсами, расположенными на его территории, а часть территории республики была закрыта для въезда жителей Российской Федерации.

Сегодня в Якутии считают, что укрепление государственности позволило республике «сохранить самоидентичность и в то же время иметь конкурентный доступ ко всем сферам социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни страны».

«Принятие Декларации о государственном суверенитете послужило отправной точкой роста и позитивных преобразований в экономике и промышленности, социальной сфере, науке и культуре, открыло новые возможности для всестороннего развития нашей республики и ее жителей в составе Российской Федерации, — считает мэр Якутска Сардана Авксентьева. — И сегодня Республика Саха по праву входит в число регионов-лидеров на Дальнем Востоке и в России по большинству социально-экономических показателей. Фундамент нынешних успехов был заложен в начале 1990-х годов».

Через месяц после принятия конституции Верховный Совет Якутии установил особый режим въезда, регистрации и пребывания в 11 из 34 районах республики. Для въезда в район с особым режимом граждане, не являющиеся жителями республики, должны были иметь на руках пропуск, выданный на основании приглашения жителя Якутии или предприятия, зарегистрированного на территории закрытых районов. Нарушение визового режима грозило штрафом в размере 15 минимальных размеров оплаты труда и депортацией.

На ситуацию с существованием «государств в государстве» Москва обратила внимание после ухода Ельцина с должности президента.

30 мая 2000 года его преемник Владимир Путин предложил региональным лидерам пересмотреть разграничение полномочий между Россией и субъектами федерации. Тогда же выяснилось, что не менее половины статей якутской конституции не соответствуют основному закону России. Главной претензией федеральной власти к республике считалось право собственности Якутии на природные недра. В 2001 году Верховный суд Якутии признал не соответствующими федеральному законодательству 67 статей республиканской конституции. Однако якутские депутаты согласились убрать только положение о праве президента Якутии на формирование собственных вооруженных сил.

В течение нескольких лет между Москвой и Якутском продолжались мелкие конфликты: федеральный центр настойчиво требовал от республики исключить из конституции статьи о суверенитете. 8 июня 2009 года Конституционный суд России призвал Якутию, а также Татарстан, Башкирию и Тыву убрать из своих конституций соответствующее положение. Уже 17 июня Госсобрание Якутии согласилось выполнить это условие.