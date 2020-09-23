Улучшают память: чем видеоигры полезны для детей

Не стоит запрещать детям играть в видеоигры, советуют испанские ученые из Открытого университета Каталонии — это позволяет улучшить их рабочую память, даже если к совершеннолетию они перестанут играть. Работа была опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

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Вопреки опасениям родителей, видеоигры способны приносить детям пользу. Более ранние исследования уже позволили установить, что они способствуют структурным изменениям в мозге, например, увеличению размеров некоторых его областей, и функциональным изменениям, таким как активация областей, отвечающих за внимание и зрительно-пространственные навыки.

Изначально задачей авторов новой работы было выяснить, как скажется на когнитивных способностях транскраниальная магнитная стимуляция — метод, позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов. Считается, что дополнительная стимуляция позволяет улучшить наработку тех или иных навыков, если проводить ее сразу после обучения.

Выбор исследователей пал на видеоигры — они задействуют сразу несколько когнитивных процессов, широко доступны и интересны для самих участников экспериментов.

Для исследования ученые пригласили 27 человек в возрасте 18-40 лет. Часть из них в подростковом возрасте активно играла в видеоигры, у остальных такого опыта не было. На протяжении месяца исследователи изучали их когнитивные навыки, в том числе рабочую память, которая обеспечивает временное хранение информации, доступной для непосредственной обработки. Испытуемым предлагалось соединять точки на бумаге, решать головоломки со спичками, мысленно вращать объемные фигуры, а ученые измеряли скорость и точность выполнения заданий.

После первых тестов испытуемые должны были на протяжении 10 дней играть в Nintendo Super Mario 64 по полтора часа в день, после чего часть из них также проходила через сеанс транскраниальной магнитной стимуляции. Затем исследователи оценили их способности снова.

Доказать пользу транскраниальной магнитной стимуляции для улучшения когнитивных навыков в случае с видеоиграми не удалось, однако исследователи сделали незапланированное открытие.

«Люди, которые были заядлыми геймерами до подросткового возраста, несмотря на то, что больше не играли, лучше справлялись с заданиями, задействующими рабочую память. Они требуют сосредоточения и манипулирования информацией для получения результата»,

— говорит Марк Палаус, один из авторов работы.

Регулярная игра, впрочем, помогла другой группе приблизиться к результатам бывших геймеров. Те, кто в детстве играл регулярно, с самого начала лучше справлялись с обработкой 3D-объектов, хотя этот разрыв и сократился после ряда игровых сессий, уточняет Палаус.

«В отличие от большинства исследований, где транскраниальная магнитная стимуляция приводила к улучшению когнитивных способностей в конце сеанса, мы не оценивали показатели сразу после стимуляции, так как нашей целью было определить наличие долговременного эффекта, — пишут исследователи. — По результатам эксперимента ее использование представляется неэффективным для достижения долгосрочного улучшения когнитивных функций у здоровых людей.

Несмотря на то что мы не достигли желаемого эффекта от стимуляции, наши результаты дают ценную информацию об ограничениях стимуляции здорового мозга и возможных положительных эффектах от воздействия видеоигр».

Ранее психологи из Оксфорда также установили, что видеоигры не делают детей жестокими. Для исследования они отобрали тысячу 14-15-летних добровольцев. Жестокие игры пришлись по вкусу 2/3 мальчиков и половине девочек. При этом ни сами подростки, ни их родители не заметили, что такие игры повысили агрессию. Не приводили они и к антисоциальному поведению. Иногда у подростков бывали всплески ярости в процессе игры или сразу после, но такое поведение вполне нормально для соревновательных игр, отмечают исследователи.