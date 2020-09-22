Вреднее некуда: диетолог назвала худший завтрак

Быстрозавариваемые каши не стоит есть на завтрак – они могут навредить здоровью и привести к ожирению. Об этом врач-диетолог Ирина Кононенко заявила в интервью «Пятому каналу».

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Такие каши резко повышают уровень сахара в крови, провоцируя выброс инсулина. При этом они не насыщают, и человек снова чувствует себя голодным.

Мюсли и хлопья с молоком и соком также попали в список вредных продуктов для завтрака, равно как бутерброды и тосты с джемом. Они оказывают такой же эффект на организм, отметила диетолог.

По словам Кононенко, отнюдь не так полезны смузи и свежевыжатые соки. В них содержится много фруктозы, в каждом фрукте различное количество — хотя обычно об этом забывают, помня о пользе фруктов из-за большого количества витаминов и ассоциативной связи «фруктовости» со «здоровостью».

«С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса», – отметила врач.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила «Ридусу», что овсянка вовсе не так полезна на завтрак. Крупы содержат в себе много пищевых волокон, однако всасывают в себя не только вредные вещества, но и полезные – например, кальций.

Поэтому нужно чередовать завтраки: готовить овсянку пару раз в неделю, а в остальное время есть белковые блюда – творог, сырники, запеканку или яйца.

«Организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается и обмен веществ ускоряется. Такой завтрак будет более полезен для фигуры», – подчеркнула диетолог.

Калорийность каши и других блюд также возрастает, если добавлять в них сливки, масло или сахар.

Ранее фитнес-тренер Аарон Браун рассказал газете Express, какие продукты нужно есть по утрам, если человек намерен сбросить лишний вес. Завтрак должен быть сытным, питательным и составлять около 50% суточной нормы калорий. В него стоит включить богатые белком продукты – яйца и рыбу. Такие продукты насытят надолго и не дадут переесть вечером.

Дополнить утренний прием пищи можно полезными жирами и клетчаткой – они содержатся в овощах и молочных продуктах. По словам Брауна, питавшиеся по такой системе люди смогли сбросить в три раза больше веса по сравнению с теми, у кого основным приемом пищи был обед.

В конце июня врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала газете «Аргументы и Факты», какие продукты провоцируют преждевременное старение. По ее словам, вредными считаются сильно переработанные продукты, содержащие в себе как минимум пять добавок – красители, консерванты, ароматизаторы, загустители.

В данную категорию входят сладкие газировки, сосиски, колбасы, магазинные котлеты, выпечка, сладкие сухие завтраки и молочные десерты.

«Обычно у людей, которые часто едят переработанные продукты, в рационе возникает нехватка белка. Котлета из гамбургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат очень мало белка, но много жира и всевозможных добавок, усиливающих вкус», — отметила Прунцева.

В октябре 2019 года диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты. Из рациона ими настоятельно рекомендуется исключить колбасные изделия и ветчину, поскольку они почти наполовину состоят из крахмала и разных добавок, а не мяса. Кроме того, следует отказаться от полуфабрикатов, выпечки и снэков, поскольку эти продукты содержат множество сахара, трансжиров и прочих вредных веществ. Наконец, испанские специалисты опровергли миф о «пользе» пары бокалов вина в день.

«Мы постоянно слышим о пользе пары бокалов вина или пива в день, но это мнение не просто ложное, а действительно варварское. Лучше просто не употреблять алкоголь или чересчур обработанную пищу. Никогда», — подчеркнул профессор школы Gasma в провинции Кастельон Пилар Эскер.