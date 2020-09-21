Кладбище на песке: на стройплощадке нашли могилы англосаксов

Англосаксонское кладбище раннесредневекового периода обнаружили археологи недалеко от Лоустфота в английском графстве Суффолк на побережье Северного моря. Как уточняется на сайте местных властей, останки 208 человек покоились на месте строительства жилого комплекса. Среди них – как мужчины и женщины, так и дети, и даже младенцы из разных поколений. В могилах нашли броши и браслеты, бусы из янтаря и стекла, небольшие железные ножи и серебряные монеты. По мнению специалистов, захоронения могли быть сделаны ранее VI века нашей эры. В песчаных ямах остались отпечатки скелетов.

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Участник раскопок Эндрю Пичи рассказал, что 17 усопших были кремированы, в то время как 191 человека похоронили в гробах. Из-за повышенной кислотности почвы скелеты плохо сохранились.

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«К счастью, они остались в виде хрупких форм и силуэтов на песке. Открылись и следы деревянных гробов, — отметил исследователь. – Очень необычно, что во многих могилах находились фрагменты глиняной посуды, а в некоторых – целые расписанные горшки. Оружие было редкостью: меч в одной могиле, железные наконечники копий в трех других и еще как минимум один щит. Его металлические детали остались на месте вокруг сгнивших элементов из дерева».

Многие из артефактов также оказались настолько хрупкими, что их пришлось аккуратно поднимать на поверхность целыми блоками и переправлять в музей Норфолка для анализа и консервации. В погребенных вместе с покойниками предметах археологи увидели свидетельства перехода от язычества к христианству. Так, в нескольких древних могилах дохристианского периода были найдены керамические изделия. А в более позднем захоронении взрослой женщины обнаружили крестообразную брошь.

Несмотря на раскопки кладбища, возведение жилого комплекса продолжится.

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Один из руководителей компании-застройщика Джон Элдридж отметил при этом, что археологам были созданы условия наибольшего благоприятствования. А как подчеркнул представитель Археологической службы Совета графства Суффолк, открытие национального значения позволит провести связь между погребенной здесь общиной с древними захоронениями в близлежащих районах.

Артефакты и останки будут тщательно изучены, а детали раскопок – задокументированы. Затем часть находок выставят на всеобщий показ в музее.

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В прошлом поблизости от Лоустофта были найдены одни из наиболее ранних поселений на территории Великобритании.

А обнаруженные в скалах деревни Пейкфилд в трех километрах от города кремневые орудия могут означать, что люди проживали в районе Лоустофта уже 700 тыс. лет назад. Регион был заселен в эпоху неолита, бронзы и железа, а также в римский и саксонский периоды. Ранее археологи исследовали саксонское кладбище в Бладмур-Хилл на юге города. Сегодня портовый Лоустофт известен как центр рыбной промышленности и морской курорт с широкими песчаными пляжами.

В начале сентября сообщалось, что британские ученые разгадали тайну древнекитайских манускриптов, найденных в гробнице Мавандуй в провинции Хунань в 1973 году. Рукопись на шелке признали старейшим анатомическим атласом. По мнению исследователей, расшифровка текстов бросает вызов распространенному мнению об отсутствии научного обоснования акупунктуры.

А при ремонте старинного фонтана в бельгийском Вервье рабочие обнаружили заспиртованное сердце первого мэра города Пьера Давида. Орган пролежал в металлической шкатулке 137 лет. Сейчас ларец выставлен на всеобщее обозрение в местном музее.

68-летний Давид скончался в 1839-м: в том же году Россия, Великобритания, Франция, Пруссия, Австрия и Нидерланды подписали Лондонский договор, признав и гарантировав независимость и нейтралитет Бельгии. Фонтан был открыт и назван в честь покойного градоначальника в 1883 году.

В это же время в монумент поместили ларец с сердцем, о чем свидетельствует выгравированная надпись. .

В конце августа уникальный христианский артефакт нашли археологи в древнеримском форте Виндоланда к югу от вала Адриана – оборонительного укрепления, защищавшего подконтрольную римлянам часть Британии от набегов кельтских племен – пиктов и бригантов.

В руки исследователей попала расколотая на несколько фрагментов свинцовая чаша с выгравированными раннехристианскими символами.

Ничего подобного в Британии еще не находили. По мнению ученых, находка поможет больше узнать о развитии христианской религии в начале Средневековья.