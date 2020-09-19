Никаких забот: почему с друзьями нам лучше, чем с семьей

Времяпрепровождение с друзьями, а вовсе не с семьей, делает людей счастливее, выяснили психологи из Южного методистского университета в США. Однако результаты не столь однозначны — все дело в распределении времени, затрачиваемого на развлечения и обязанности. «Газета.Ru» разобралась в результатах исследования, опубликованного в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

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«Предыдущие исследования показывают, что наличие близких отношений — фундаментальная человеческая потребность, которая, когда она удовлетворяется, положительно ассоциируется с благополучием, — пишут авторы работы. — Однако в последнее время ученые утверждают, что общение с партнерами и членами семьи может быть психологически обременительным, например, из-за давления, связанного с необходимостью оказания поддержки, ухода и проявления эмпатии».

Это сподвигло исследователей проверить, как люди оценивают время, проведенное с семьей и друзьями, и действительно ли вторые делают их счастливее.

Участниками исследования стали более 400 человек. Ученые попросили их подумать о времени, проведенном с друзьями или семьей, вспомнить, чем они занимались, и оценить, оставили ли эти переживания у них такие эмоции, как счастье, удовлетворение и чувство значимости. Каждая эмоция оценивалась от 0 (почти никогда) до 6 (почти всегда).

Эта информация и другие ответы о том, что чувствовали участники исследования в разное время, позволили авторам работы оценить уровень счастья, испытываемый со своими друзьями и семьей.

Время, проведенное с семьей и романтическими партнерами, получило более низкие баллы — счастливее всего участники чувствовали себя рядом с друзьями.

Впрочем, отмечают исследователи, дело не в статусе отношений, а в том, чем участники занимались с теми или иными людьми. Если с друзьями было связано веселое и интересное времяпрепровождение, то с семьей и детьми — в первую очередь работа по дому и другие не слишком приятные занятия.

Совместные с романтическими партнерами занятия включают в себя общение, отдых и питание. Чем-то похожим люди часто занимаются и с друзьями, но в иных пропорциях — так, 65% времени, проведенного с друзьями, было связано с общением, но с партнерами участники исследования общались только 28% времени.

Проводя время со своими детьми, участники также уделяли больше времени тому, что вызывало негативные ассоциации -— например, работе по дому и поездкам.

Тем не менее, уход за детьми оценивался в целом как положительное занятие.

«Важно создавать возможности для позитивного опыта с романтическими партнерами и детьми — и действительно наслаждаться позитивными моментами с ними, — говорит профессор психологии Нэйтан Хадсон. —

Семейные отношения, которые не предполагают ничего, кроме работы по дому и ухода за ребенком, скорее всего, не принесут много счастья».

Хадсон обращает внимание, что, когда участники описывали только приятные занятия, значимой разницы в оценках между времяпрепровождением с друзьями и семьей не было. Иными словами, им было одинаково хорошо развлекаться и с теми, и с другими.

«Наше исследование показало, что разница в удовлетворении от общения с друзьями и семьей не имеет никакого отношения к разнице в отношениях между людьми — поясняет Хадсон. — Таким образом, эта статья позволяет оптимистично взглянуть на семью и предполагает, что люди все же получают удовольствие от общения со своими романтическими партнерами и детьми».

Так или иначе, общение с друзьями и членами семьи человеку необходимо — одиночество повышает риск инфаркта, инсульта и смерти от всех причин, предупреждают немецкие врачи.

Наблюдение за более чем 4000 пожилых человек показало, что отсутствие социальной интеграции увеличивает будущий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 44% и повышает риск смерти от всех причин на 47%.

К социально изолированным исследователи относили тех, кто не имел партнера, друзей и не состоял в каких-либо политических, религиозных, общественных, спортивных или профессиональных организациях.

Наиболее уязвимой группой оказались женщины, неработающие и физически неактивные, с более низким образованием и уровнем дохода, курящие и склонные к депрессии.