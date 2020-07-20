Быстро и эффективно: в Италии нашли способ убить коронавирус

В борьбе с COVID-19 можно использовать ультрафиолетовое излучение, оно быстро и эффективно делает коронавирус неопасным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иммунолога, профессора Миланского университета Марио Клеричи.

«Воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса», – подчеркнул он.

По словам итальянского ученого, коронавирус помещали в капли воды – в низкой, высокой и сверхвысокой концентрациях. После этого его подвергали солнечному излучению в коротковолновом диапазоне (УФ-С).

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Однако при прохождении солнечных лучей через атмосферу УФ-С полностью поглощается ей. Поэтому для следующего эксперимента итальянцы использовали лучи длинно- и средневолнового излучения (УФ-А и УФ-В), достигающие поверхности Земли. Результат был столь же эффективным.

«В считанные секунды уничтожался коронавирус», – отметил Клеричи.

По словам иммуннолога, летом солнечное излучение сильнее, поэтому сейчас в Северном полушарии существенно снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. УФ-лучи обезвреживают вирус в каплях слюны «на лету». При этом в Южном полушарии, где сейчас зима, инфицирование стало более интенсивным – солнечное излучение там сейчас слабее.

В конце июня американские исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета заявили, что коронавирус можно убить за 25 секунд – при помощи технологии дальнего ультрафиолетового излучения.

Группа ученых в ходе испытаний установила, что при использовании 5 мДж/см2 вирус уничтожался на 99% за шесть секунд. В свою очередь при применении ультрафиолета в дозировке 22 мДж/см2 в течение 25 секунд вирус уничтожался полностью. Для очищения от коронавируса комнаты площадью 15 квадратных метров необходима энергосберегающая лампа мощностью 13 Ватт.

В апреле руководитель научно-технического отдела министерства национальной безопасности США Уильям Брайан выступил с докладом об исследованиях коронавируса SARS-CoV-2. В частности, он сообщил, что вирус живет меньше во влажной среде и при высоких температурах.

«Вирус быстрее всего гибнет при солнечном свете», — сообщил Брайан. Тогда президент США Дональд Трамп задался вопросом, нельзя ли как-то доставить солнечный свет «внутрь тела».

«Предположим, мы воздействуем на организм ультрафиолетовым излучением или просто очень мощным потоком света. Допустим, вы введете свет в тело, через кожу, или еще как-то», — сказал американский лидер.

Затем он добавил, что в организм «можно» ввести и антисептики. «Я вижу, что дезинфицирующие средства уничтожают вирус за минуту. Есть ли способ, например инъекция, которым мы можем ввести их внутрь?» — спросил политик. Слова Трампа вызвали большую шумиху в прессе, где президента обвинили в непонимании простейших биологических и химических процессов.

Дезинфицирующие средства, в отличие от антисептиков, вообще не предназначены для контакта с организмом — они используются для обработки поверхностей и оборудования. Некоторые из них опасны даже при попадании на кожу или вдыхании, не говоря уже о введении внутрь тела. Даже среди антисептиков многие средства предназначены лишь для обработки кожи и могут навредить здоровью при контакте со слизистыми. Для внутреннего употребления или инъекций их использовать нельзя.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) развенчали мифы об эффективности детской мочи и кокаина против коронавируса.

В частности, эксперты ВОЗ обратили внимание также на то, что кунжутное масло и чеснок не помогут при заражении. Пребывание на холоде и использование электросушителей для рук также никак не защищает от коронавируса.

Кроме того, ВОЗ предостерегает от использования ультрафиолетовых ламп и обтираний спиртом для дезинфекции, так как подобные способы являются неэффективными и представляют опасность для кожи и слизистых. В организации напомнили о необходимости менять лицевые маски и избегать их повторного использования.