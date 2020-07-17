Железо в норме: найден залог долголетия

Продлить жизнь поможет поддержание в крови здорового уровня железа, считает международная команда ученых. Свои выводы они изложили в статье в журнале Nature Communications.

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Ученые из Эдинбургского университета и Института биологии старения им. Макса Планка в Германии сосредоточили свое внимание на трех параметрах, связанных с биологическим старением организма — общей продолжительности жизни, продолжительности свободной от болезней жизни и долголетия.

Биологическое старение — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности способности к размножению и регенерации. Вследствие старения организм становится менее приспособленным к условиям окружающей среды. Старение тесно сопряжено с риском развития болезней сердца, деменции, раковых заболеваний и других заболеваний.

Использовав общедоступные базы генетических данных, авторы работы выявили десять областей генома, связанных с продолжительностью жизни, здоровьем и долголетием.

Оказалось, что во всех трех параметрах важную роль играли наборы генов, связанные с метаболизмом железа.

На уровень железа в крови влияет питание. Слишком высокий или слишком низкий уровень железа связан с возрастными заболеваниями, например, болезнью Паркинсона или поражениями печени, а также снижает способность организма бороться с инфекциями.

«Эти данные очень нас взволновали, — говорит доктор Пол Тиммерс, один из авторов работы. — Они убедительно свидетельствуют о том, что высокий уровень железа в крови снижает продолжительность нашей здоровой жизни, а поддержание нормального уровня железа может предотвратить ущерб, связанный с возрастными изменениями. Мы предполагаем, что наши выводы о метаболизме железа также позволят объяснять, почему повышенное потребление красного мяса, которое богато железом, связано с возрастными заболеваниями — например, болезнями сердца».

«Наша конечная цель — выяснить, как регулируется старение, и найти способ укрепить здоровье в пожилом возрасте,

— добавляет доктор Йорис Дилен. — Десять обнаруженных нами регионов генома, которые связаны с продолжительностью жизни, здоровьем и долголетием — интересные кандидаты для дальнейшего изучения».

Полученные результаты могут быть полезны в поиске лекарств, уменьшающих количество возрастных заболеваний. Также, основываясь на них, можно продлить жизнь и обеспечить старость, свободную от болезней, надеются исследователи. Они допускают, что ситуацию удастся улучшить за счет создания препаратов, регулирующих метаболизм железа. Однако для этого придется проделать большую работу.

Ранее стало известно, какие продукты позволяют продлить жизнь. К ним относится пища с повышенным содержанием белка, а также кофе и орехи.

В частности, было установлено, что с учетом таких факторов, как возраст и функция почек, риск смерти при употреблении малого количества белка увеличивался на 46%. Белок необходим для регенерации мышц сердца. С возрастом организм использует белок менее эффективно, поэтому пища с высоким его содержанием позволяет улучшить ситуацию.

Орехи полезны для долголетия благодаря селену, также он содержится в злаках, некоторых грибах, куриных яйцах, морепродуктах. В организме человека селен взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами, участвует в регуляции обмена веществ, в обмене жиров, белков и углеводов, а также в окислительно-восстановительных процессах. Селен входит в состав белков мышечной ткани, белков миокарда. Также селен способствует образованию трийодтиронина (гормона щитовидной железы).

Кроме того, исследования показывают, что чем выше потребление кофе, тем ниже риск умереть от любого из заболеваний. Также у любителей кофе более здоровая печень.

Люди, выпивающие хотя бы чашку кофе в день, рискуют умереть раньше времени на 12% меньше, чем те, кто не пьет кофе вообще. Три чашки кофе в день снижают риск уже на 18%.

При этом снижение риска смертности не зависело от того, пили участники обычный кофе или без кофеина. Так что с кофеином, по-видимому, этот эффект не связан.