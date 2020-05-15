Интерфероном по коронавирусу: найдено средство от COVID-19

Использование интерферона способствует более быстрому излечению от COVID-19, полагают китайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологии, а также их канадские и австралийские коллеги. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Immunology.

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Интерфероны — это белки, которые клетки организма выделяют в ответ на появление вирусов, некоторых бактериальных веществ и низкомолекулярных соединений. Они активируют определенные клеточные белки, которые не дают вирусу размножаться. Интерфероны в инъекционной форме используются при лечении вирусных гепатитов, рассеянного склероза и рака.

В виде таблеток, свечей, мазей и т. п. интерфероны бесполезны — в такой форме практически невозможно достичь в организме концентраций, которые позволили бы бороться с инфекцией.

«Интерфероны - это наша первая линия защиты от любых вирусов, но коронавирусы эволюционировали и научились блокировать эту реакцию, — говорит ведущий автор доктор Элеанор Фиш. — Однако лечение интерфероном отменяет ингибирующее действие вируса».

Исследователи предположили, что интерфероны могут быть эффективны, изучив их применение во время вспышки атипичной пневмонии 2002-2003 годов. В то время у пациентов, получавших интерфероны, болезнь проходила быстрее, чем у тех, кого лечили иными методами.

В этот раз авторы отобрали 77 пациентов с COVID-19 в одной из китайских больниц. Болезнь протекала в умеренной форме, никто из пациентов не нуждался в интенсивной терапии или ИВЛ.

Исследователи разделили пациентов на три группы. Одна в качестве лечения получала интерферон альфа-2b (синтетический интерферон, показавший эффективность при лечении ряда заболеваний) в концентрации 5 млн МЕ/мл ингаляционным методом, другая — арбидол (препарат с недоказанной эффективностью, заявленный как противовирусный), третья — и то, и другое.

Как оказалось, применение интерферонов ускоряло выведение вируса из организма в среднем на неделю.

Также в крови снижались уровни маркеров воспаления — С-реактивного белка и интерлейкина-6.

Несмотря на небольшую выборку, удалось продемонстрировать эффективность интерферона при лечении COVID-19, отмечают исследователи. Он способствует более быстрому выведению вируса из верхних дыхательных путей и уменьшению воспалительных процессов в организме.

«Вместо того, чтобы разрабатывать противовирусный препарат для каждого нового вируса, я бы предложила рассматривать интерфероны в качестве препаратов первой линии,

— говорит Фиш. — Интерфероны были одобрены для клинического использования в течение многих лет, поэтому можно попробовать «перепрофилировать» их на тяжелые, острые вирусные инфекции».

Пока что это первая работа, которая говорит об эффективности интерферона в борьбе с COVID-19. Исследователи говорят о необходимости двойного слепого плацебо-контролируемого исследования на более крупной выборке, чтобы уточнить данные. Также важно выяснить, какие результаты использование интерферона дает при лечении тяжелых случаев заболевания и как на результаты влияет наличие тех или иных хронических заболеваний. Если интерферон хорошо покажет себя и в дальнейших испытаниях, то его можно будет использовать в клинической практике, тем самым сокращая время лечения и замедляя распространение пандемии. Авторы работы отмечают важность поиска альтернатив, пока нет ни вакцины, ни эффективных противовирусных препаратов.

Ранее американские врачи также сообщили, что антикоагулянты позволяют в два раза снизить смертность от COVID-19.

Среди пациентов, получавших разжижающие кровь препараты, умерло в два раза меньше людей, чем среди тех, кто не их не получал.

При этом, однако, у получавших антикоагулянты пациентов чаще встречались кровотечения разных видов, от внутримозгового до желудочного, кровоизлияния в глаза и кровь в моче — таковых было 3%. В группе, не получавшей антикоагулянты, кровотечения и кровоизлияния наблюдались у 1,9%.

Коронавирусная инфекция повышает тромбообразование, поясняют ученые — от инсультов на фоне COVID-19 страдают даже молодые люди. Применение антикоагулянтов способно снизить риски закупорки сосудов. Однако для начала полученные данные предстоит перепроверить на большей когорте.