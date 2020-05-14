Культовый корабль США: на дне океана нашли «Неваду»

На дне Тихого океана обнаружен американский линкор «Невада»: он вступил в эксплуатацию во время Первой мировой войны, пережил атаку на Перл-Харбор в 1941 году и участвовал в ядерных испытаниях США на атолле Бикини, пока не был затоплен во время морских стрельб 31 июля 1948 года.

Реклама

Обломки военного судна покоятся на глубине примерно 4,5 км в 120 км к юго-западу от Перл-Харбора на Гавайских островах.

К таким выводам пришли специалисты по подводной археологии и робототехнике из компаний SEARCH и Ocean Infinity. Для определения местонахождения погибшего корабля были использованы новейшие технологии. В исследованиях принимало участие судно упомянутой фирмы Pacific Constructor. В начале 2020 года, еще до вспышки коронавируса, оно отправилось в Тихий океан для решения задач коммерческого плана. Ввиду ухудшения ситуации с пандемией корабль остался в море.

close Линкор «Невада» в Тихом океане на глубине около 4,5 км к юго-западу от Перл-Харбора, 2020 год Линкор «Невада» в Тихом океане на глубине около 4,5 км к юго-западу от Перл-Харбора, 2020 год Photo courtesy Ocean Infinity/SEARCH, Inc.

При помощи глубоководной камеры исследователи провели съемку затопленного объекта. На кадрах видно, что «Невада» фактически распалась на куски. Металлические детали сильно проржавели и покрылись морской растительностью.

По словам контр-адмирала в отставке Самуэля Кокса, «Невада» является наглядным примером надежности американского флота.

«Мы гордимся тем, что приняли участие в исторической миссии, — заявил президент SAERCH Джеймс Почурек. – Последние события показывают, как технологии помогают исследованиям. Обнаружение «Невады» является очередным напоминанием о человеческих историях, лежащих под волнами в ожидании пересказа».

Как добавил вице-президент компании и ведущий морской археолог экспедиции Джеймс Дельгадо, «Невада» — по-настоящему культовый корабль.

«До затопления у Перл-Харбора он пережил бомбардировку торпедами, бомбами, снарядами, а также два атомных взрыва. Покоящаяся в морском музее «Невада» напоминает нам не только о славном прошлом, но и о том, кто встал на защиту США в двух мировых войнах. Мы проводим исследования океана, чтобы найти связи с прошлым», — отметил он.

close Американский линкор «Невада», обнаруженный в Тихом океане на глубине около 4,5 км в 120 км к... Американский линкор «Невада», обнаруженный в Тихом океане на глубине около 4,5 км в 120 км к юго-западу от Перл-Харбора, 2020 год Photo courtesy Ocean Infinity/SEARCH, Inc.

Строительство «Невады» велось в 1912-1914 годах и обошлось американскому правительству почти в $6 млн. В 1916 году корабль начал выполнять задачи у берегов США, а в августе 1918-го стал последним американским линкором, отправленным для участия в операциях флота в Европе. В декабре того же года «Невада» сопровождала лайнер президента страны Вудро Вильсона, который направлялся во Францию для участия в Парижской мирной конференции. В конце того же месяца линкор участвовал в морском параде в США и других торжествах по случаю победы в войне.

В 1920-е годы «Невада» бороздила Мировой океан с различными миссиями. После модернизации корабль пополнил состав Тихоокеанского флота. 7 декабря 1941 года, в момент нападения японцев на Перл-Харбор, «Невада» стояла на рейде у острова Форд и, в отличие от других линкоров, имела пространство для маневра. Корабль попытался вступить в бой, но получил торпедное попадание и повреждения от шести бомб. В результате на борту возник пожар, и «Невада» вышла из строя, частично погрузившись в воду на небольшой глубине. Во время нападения японцев 60 членов ее команды погибли и еще 109 получили ранения. В свою очередь, корабельные артиллеристы доложили об уничтожении не менее пяти вражеских самолетов.

Тем не менее, после ремонта «Невада» участвовала в высадке десанта в Нормандии, а затем сыграла важную роль во вторжении на Окинаву.

В 1946 году корабль служил «реквизитом» при первых атомных экспериментах у атолла Бикини на Маршалловых островах. Потом его использовали в качестве мишени для стрельб, пока, наконец, не потопили торпедой с воздуха. Да и то, пустить крепкую «Неваду» ко дну удалось не с первого раза.

В конце апреля текущего года сообщалось о нахождении у берегов Крыма потопленного нацистами во время Второй мировой войны советского теплохода «Армения». Для того, чтобы обнаружить обломки корабля, поисковики за последние 20 лет исследовали территорию площадью более 300 км². Очередная поисковая операция состоялась в марте 2020 года, когда район обследовали гидролокатором.

Это исследование показало, что на дне действительно находится объект, очертаниями напоминающий «Армению».

Известно, что объект не раскололся на части, стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом на глубине 1,5 км. Расстояние от берега — чуть более 33 км.