«Советский диктат»: как соцстраны объединились против НАТО

14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор. Помимо советских делегатов свои подписи под договором в Варшаве поставили представители Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии, Польши и Чехословакии. Документ являлся уставным актом Организации Варшавского договора (ОВД).

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Эта структура создавалась как ответ на присоединение ФРГ 9 мая 1955-го к Североатлантическому альянсу — НАТО, составленному по предложению США в 1949 году из 12 стран, озабоченных ростом советского влияния в Европе. В рамках коллективной системы ОВД осуществлялись межнациональные учения и маневры, обмен опытом и совместные военные операции вроде подавления антикоммунистических выступлений в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968-м.

Для реализации целей и задач Варшавского договора предусматривалось создание политических и военных органов. Первым командующим объединенными вооруженными силами государств ОВД стал маршал Иван Конев. В дальнейшем эту должность, равно как и позицию начальника штаба, занимали исключительно советские военные в звании не ниже генерала армии. Штаб-квартира организации находилась в Москве. В 1970-е иностранные СМИ писали о ее переносе во Львов.

Любопытно, что еще до появления ОВД СССР несколько раз пытался вступить в НАТО. Решающая попытка была предпринята 31 марта 1954 года.

Официальная нота с прошением о членстве в альянсе адресовалась правительствам США, Великобритании и Франции. В послании напоминалось, что именно формирование военных блоков предшествовало обеим мировым войнам. Одобрением советской заявки, по мнению Москвы, западные державы продемонстрировали бы мирные цели проекта, а не четкую направленность против СССР, в чем НАТО небезосновательно подозревали. Запад категорически отверг советскую инициативу, посчитав, что Москва добивается членства лишь для того, чтобы подорвать альянс изнутри. Впрочем, в Кремле, скорее всего, и не надеялись всерьез на вступление в клуб своих идеологических оппонентов. Отказ дал СССР повод уличить НАТО в несоблюдении заявленных целей проекта и учредить собственный военный блок.

Провозглашение ОВД окончательно устанавливало биполярность в международных отношениях. Но свое первое стратегическое поражение организация потерпела уже тогда. Инициатору и лидеру ОВД Советскому Союзу не удалось затащить в свою команду Югославию. Ее президент Иосип Броз Тито, на словах оставаясь приверженцем социалистических взглядов, вел собственную игру. Несмотря на восстановление государственных отношений с СССР после смерти Иосифа Сталина, у маршала и его соратников еще были свежи воспоминания об атмосфере взаимной ненависти после разрыва отношений в 1948 году. Независимость Тито вылилась в создание в 1961-м Движения неприсоединения — третьей силы в мировой геополитике, пригласившей к себе государства, оказавшиеся между НАТО и ОВД.

Варшавский договор состоял из преамбулы и 11 статей. В основной части были сформулированы цели заключения договора: указывалось, что страны-подписанты обязуются уважать независимость и целостность друг друга, не вмешиваясь в их внутренние дела. Декларировался сугубо оборонительный характер ОВД. Государства-участники должны были в соответствии с Уставом ООН воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы применения военной силы, разрешать споры мирными средствами, консультироваться между собой по всем важным вопросам, затрагивающим их общие интересы. В тексте также говорилось о готовности принимать участие во всех международных действиях, направленных на обеспечение мира и безопасности, добиваться принятия эффективных мер к всеобщему сокращению вооружений и запрещению оружия массового уничтожения.

Предусматривалось оказание немедленной помощи всеми средствами, включая армию, в случае вооруженного нападения в Европе на одного или нескольких членов ОВД.

«Для Советского Союза процесс становления Организации Варшавского договора не был легким и бескомпромиссным, — констатировала доктор исторических наук, ученый секретарь ИРИ РАН Нина Быстрова. – Замыслы и амбиции советских руководителей, главных организаторов ОВД, далеко не всегда совпадали с интересами и претензиями руководителей других стран Восточного блока. «Опасные мины», такие, как, например, советский диктат, способные в будущем взорвать ОВД, были заложены уже в самом оформлении организации как союза суверенных государств. По мере развития ОВД происходило углубление противоречий, во-первых, между армиями отдельных стран и контролирующими их партиями, с одной стороны, и Советским Союзом, с другой, и, во-вторых, между ОВД в целом и устремлениями СССР».

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был составлен в одном экземпляре на русском, польском, чешском и немецком языках. Все тексты имели одинаковую силу. 25 мая 1955 года документ был ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР, а 4 июня вступил в силу. Срок его действия составлял 20 лет с автоматическим продлением на последующие 10 лет для тех государств, которые не денонсируют договор раньше срока. В 1956-м освободиться от обязательств пыталась Венгрия.

Досрочно из договора вышла Албания. С 1962 года она не участвовала в работе органов ОВД, а 13 сентября 1968-го в одностороннем порядке объявила о его денонсации.

По официальной версии демарш албанцев стал реакцией на ввод войск ОВД в Чехословакию. Истинной причиной явилось ухудшение отношений балканской страны с СССР из-за развенчания культа личности Сталина, которого боготворил албанский лидер Энвер Ходжа. В социалистическом лагере произошел очередной раскол. СССР пришлось покинуть военно-морскую базу близ Влеры. Значительная часть имущества и подводные лодки достались албанцам. Советским позициям на Адриатике и Балканах был нанесен серьезный урон.

Тогда же на фоне чехословацких событий СССР скорректировал свой внешнеполитический вектор. Отныне Москва брала на себя полномочия вмешиваться в дела социалистических стран, отклонившихся от просоветского курса.

Основные тезисы принятой стратегии были озвучены генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым во время выступления на V съезде Польской объединенной рабочей партии 12 ноября 1968 года. В Варшаве советский лидер заявил, что «защита дела социализма есть общая проблема всех социалистических стран», которые вправе оказать «военную помощь братской стране для пресечения угрозы социалистическому строю». На Западе провозглашенную концепцию назвали «доктриной Брежнева».

Весной 1985 года семь членов ОВД продлили действие Варшавского договора на 20 лет с возможностью последующей пролонгации на 10 лет.

В 1990 году ГДР перестала участвовать в антинатовском клубе в связи с объединением с ФРГ. Социально-политические преобразования в других странах соцблока также делали их членство в ОВД все более бессмысленным и не отвечающим духу времени. Как следствие, 1 июля 1991 года Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия и СССР подписали в Праге протокол о полном прекращении действия Варшавского договора.