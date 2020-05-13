Чаще, но хуже: как пандемия сказалась на половой жизни

Женщины во время пандемии хотят секса и занимаются им чаще, чем до нее, но удовольствия им это приносит меньше, выяснили турецкие ученые из Больницы Эсенлера. Исследование было опубликовано в журнале International Journal of Gynecology & Obstetrics.

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В ряде исследований, связанных с глобальными катастрофами, нередко рассматривалось также влияние событий на репродуктивное здоровье женщин, контроль над рождаемостью, удовлетворенность женщин их половой жизнью и прочие аспекты, касающиеся интимной сферы. Однако относительно COVID-19 таких работ пока что не проводилось, поэтому авторы работы взяли на себя смелость исследовать эти аспекты.

«Многие исследования описывали связь между массовыми катастрофами и сексуальным поведением женщин, однако ни в одном из них не исследовалась пандемия COVID-19.

Поэтому целью настоящего исследования была оценка влияния пандемии на сексуальное поведение женщин», — пишут они.

Объектом исследования стали 58 женщин в возрасте около 27-28 лет, ранее участвовавшие в опросе, посвященном влиянию недержания мочи на половую жизнь. На этот раз им предстояло оценить, каковы в последнее время их сексуальное возбуждение, удовлетворение от секса, насколько часто они испытывают оргазмы, чувствуют ли боль во время полового акта. Каждому пункту нужно было выставить тот или иной балл по предложенной шкале.

Как оказалось, частота половых актов значительно возросла — если полгода назад она составляла примерно 1,9 в неделю, то теперь — 2,4. На боль или иные неудобства жалоб больше не стало.

А вот возбуждение, оргазм и в целом удовлетворение от секса получили гораздо более низкие баллы, чем до пандемии.

Снизилось стремление женщин забеременеть. До пандемии планировала завести ребенка треть участниц, теперь же — только 5,1%. При этом, однако, предохраняться женщины стали меньше — до пандемии это делали 24 из них, теперь же — только 10.

«Мы полагаем, что влияние пандемии COVID-19 на незапланированную беременность будет уточнено в дальнейших исследованиях», — пишут авторы.

с 12,1% до 27,6% выросло число расстройств менструального цикла. При этом снизилось число вагинальных инфекций — притом, что другие работы, наоборот, показывали их рост.

«Во время пандемии COVID-19 половое влечение и частота половых контактов значительно возросли, тогда как качество сексуальной жизни снизилось. Пандемия связана с уменьшением желания забеременеть, ухудшением предохранения и ростом нарушений менструального цикла», — резюмируют ученые.

Сравнивая результаты с другими данными, касающимися глобальных событий вроде наводнений и землетрясений, исследователи отмечают разницу в результатах: если такие события снижали половую активность, то пандемия. наоборот, ее повысила.

«На наш взгляд, это происходит по двум причинам, — пишут ученые. — Во-первых, в отличие от наводнений и землетрясений, разрушающих здания, во время пандемии не происходит потери жилой площади; во-вторых, больше времени проводится дома».

Нежелание беременеть исследователи связывают со страхом перед возможным воздействием вируса на плод.

Кроме того, пандемия затрудняет доступ к здравоохранению и может сказываться на финансовом состоянии семьи.

Учитывая, что, как и в случае с наводнениями и землетрясениями, женщины стали пренебрегать контрацепцией, в будущем предстоят исследования о влиянии пандемии на незапланированные беременности, отмечают авторы.

Снижение числа вагинальных инфекций, скорее всего, тоже связано с длительным пребыванием дома — в отличие от ситуаций с наводнениями и землетрясениями, сейчас у женщин есть все возможности поддерживать интимную гигиену.

Участниц исследования было очень мало, признают авторы, поэтому неизвестно, насколько результаты будут справедливы для остального населения. Кроме того, опрос проводился по телефону, что могло повлиять на ответы. И изучалось лишь женское половое поведение, хотя мужскому тоже стоит уделить внимание, в том числе и как фактору, влияющему на женскую половую активность.