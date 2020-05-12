Понос и рвота: как обнаружить коронавирус у ребенка

Диарея и тошнота могут быть основными симптомами COVID-19 у детей, предупреждают врачи из Детской больницы Уханя, а респираторных симптомов может не быть вовсе. Об этом исследователи рассказали в статье в журнале Frontiers in Pediatrics.

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«Большинство детей лишь незначительно пострадали от COVID-19, однако в немногих тяжелых случаях часто возникали проблемы со здоровьем. Легко не заметить болезнь на ранней стадии, когда у ребенка нет респираторных симптомов, — говорит один из авторов исследования доктор Вэньбинь Ли. — Основываясь на нашем опыте борьбы с COVID-19, детей с расстройствами желудочно-кишечного тракта, особенно с лихорадкой, стоит проверять на коронавирус».

Авторы работы описали пять случаев, когда в больницы поступали дети с жалобами, не указывавшими на коронавирус.

В одном из них 10-месячный ребенок с высокой температурой страдал от жидкого стула, в последствии на фоне повышения температуры у него появились судороги и развилась пневмония, в стуле появилась кровь. Несмотря на усилия врачей, ребенок умер от полиорганной недостаточности.

Другой ребенок, 5 лет, попал в больницу с острым аппендицитом и перитонитом. Хотя у него не было респираторных симптомов, он контактировал с больной COVID-19 бабушкой. Дальнейшее обследование показало, что у мальчика была также коронавирусная пневмония.

У третьего ребенка, 8 месяцев, не было кишечно-желудочных симптомов — он страдал от судорог, которые врачи сначала связали с недавней травмой головы. Обследование показало кровоизлияние в мозг и коронавирусную пневмонию.

Четвертым стал мальчик одного года, который в течение шести дней страдал от диареи, рвоты и лишь под конец — от одышки. Симптомы указывали скорее на ротавирусную инфекцию, но спустя неделю лечения анализы показали положительный результат на SARS-COV-2. Ребенок находился на ИВЛ, ему проводили очистку крови. Это был первый случай тяжелого протекание COVID-19 в Китае.

У пятого ребенка, двухмесячного младенца, наблюдались сонливость и диарея на протяжении нескольких дней. В больнице врачи обнаружили пневмонию, тест на SARS-COV-2 оказался положительным.

Во всех случаях, кроме первого, детей удалось спасти.

«Эти дети попадали в отделение неотложной помощи в связи с другими симптомами. Но у всех оказалась пневмония и положительный анализ на COVID-19, — говорит Ли. —

Важно, что в четырех из пяти случаев симптомы пищеварительного тракта были первым проявлением этой болезни».

Авторы работы надеются, что врачи смогут использовать эту информацию для быстрой диагностики и изоляции пациентов с похожими симптомами, что поможет вовремя начать лечение и уменьшит передачу инфекции.

Исследователи также связывают желудочно-кишечные симптомы с дополнительным потенциальным путем инфицирования.

«Желудочно-кишечные симптомы, которые наблюдались у этих детей, могут быть связаны с распределением рецепторов и путем передачи инфекции, — поясняет Ли. — Вирус заражает людей через рецептор ACE2, который можно обнаружить в определенных клетках легких, а также кишечника. Это позволяет предположить, что COVID-19 может инфицировать пациентов не только через дыхательные пути, но и через желудочно-кишечный тракт при контактной или фекально-оральной передаче».

Кроме того, дети и подростки подвергаются гораздо большему риску осложнений от COVID-19, чем считалось ранее, предупреждают исследователи из Ратгерского университета в США.

«Идея, что COVID-19 щадит молодежь — просто ложь,

— говорит педиатр Лоуренс К. Кляйнман. — Чаще заболевают дети, у которых есть хронические заболевания, в том числе ожирение. Но дети, не имеющие хронических заболеваний, также подвержены риску. Родители должны серьезно относиться к вирусу».

Исследователи рассмотрели случаи заболевания у 48 детей и подростков. Более 80% из них страдали от хронических заболеваний — ожирения, диабета, иммунодефицита. Из них 40% была необходима специализированная помощь из-за задержек развития и генетических аномалий.

Более 20% пострадали от отказа двух и более систем органов из-за COVID-19, почти 40% понадобилась интубация или ИВЛ. По окончании трехнедельного периода наблюдения треть детей все еще находилась в больнице, некоторым все еще требовался аппарат ИВЛ, а один находился на искусственном жизнеобеспечении. Двое умерли.

В среднем, дети действительно переносят заболевание легче, чем взрослые, заключают исследователи. Однако разница не столь велика, чтобы считать, что вирус для них практически не опасен — у детей, особенно с хроническими заболеваниями, могут наблюдаться тяжелые осложнения, вплоть до гибели.