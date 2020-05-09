Беби-бума не будет: как коронавирус влияет на рождаемость

Карантин вряд ли приведет к росту рождаемости, считают итальянские ученые из Флорентийского университета. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опросов — более 80% людей не планируют зачатий в этот период, а треть тех, кто планировали, отказались от этой идеи. Работа была опубликована в журнале Psychosomatic Obstetrics and Gynecology.

Реклама

Карантинные меры повлияли на образ жизни людей, на качество жизни, поясняют ученые. Ограничения способствуют росту беспокойства, страха и паники. Эти чувства, в свою очередь, приводят к появлению или обострению депрессии и других психических расстройств, что влияет на половую жизнь и на взаимоотношения в паре в целом.

С другой стороны, стресс — один из факторов, подстегивающих половое влечение.

Вкупе с возможностью проводить с партнером больше времени вместе, стресс может положительно влиять на качество близости и количество половых актов.

Ведущий автор исследования доктор Элизабетта Мичелли предположила, что психическое благополучие в период изоляции может сказаться на желании иметь ребенка.

«Влияние карантина на чувство стабильности и умиротворенности у населения вызывает тревогу, — отмечают исследователи. — Оценки психического здоровья в период пандемии значительно хуже, чем до нее».

Чтобы выяснить, как изоляция влияет на желание обзаводиться потомством, исследователи опросили почти 1500 человек. Респондентами стали мужчины и женщины 18-46 лет, состоящие в гетеросексуальных отношениях не менее 12 месяцев.

«Мы хотели оценить, влияют ли опасения и тревоги, связанные с пандемией, на желание пар завести ребенка — заставляют отказаться от деторождения, или, наоборот, подталкивают к нему», — поясняют ученые.

81,9% опрошенных сообщили, что не планируют зачатий, пока эпидемиологическая обстановка не улучшится.

268 участников до начала пандемии планировали зачатие на зимние и весенние месяцы. Почти 40% отказались от этой затеи — их в равной степени беспокоят как экономические трудности, так и возможный риск для здоровья будущего ребенка.

«Мы обнаружили, что основные причины, по которым люди отказываются от зачатия, включают в себя беспокойство, связанное с будущими экономическими трудностями и последствиями для беременности, — сообщают исследователи. — Интересно, что, хотя почти половина опрошенных не упоминали о перерывах в трудовой деятельности и колебаниях зарплаты, более 40% участников сообщили о тревожном снижении ежемесячной прибыли. Примечательно, что страх перед будущей экономической нестабильностью заставил тех, кто планировал беременность, в 58% случаев отказаться от своих намерений».

Однако среди тех, кто перед пандемией собирался завести ребенка в ближайшее время, более половины все же решили не оставлять попыток. Исследователи допускают, что страх остаться в будущем без детей перевесил все переживания — о стремлении оставить потомство сообщали в основном респонденты более старшего возраста.

11,5% опрошенных заявили, что во время карантина ощутили желание стать родителями. На вопрос о том, что их к этому подтолкнуло, около половины сообщили о стремлении к переменам и потребности в позитиве. Однако только 4,3% из этой группы (шесть человек) действительно рискнули попытаться забеременеть.

«Причина, по которой люди, пожелавшие стать родителями, почти не предпринимали реальных попыток это сделать — все тот же страх перед влиянием болезни на беременность и экономическими проблемами», считает соавтор работы доктор Джанмартин Сито.

Сексуальная активность респондентов практически не изменилась независимо от их отношения к возможной беременности — как среди тех, кто планировал беременность, так и среди тех, кто не планировал, частота половых актов не уменьшилась.

Как пандемия скажется на рождаемости в будущем, пока неизвестно. Однако в ближайшее время «беби-бума», по всей видимости, не будет.

Серьезной угрозы COVID-19 для плода, по видимому, не представляет, добавляют исследователи. Внутриутробная передача вируса весьма маловероятна — скорее, это происходит после рождения. Также существующие данные не показывают повышенной уязвимости беременных женщин для вируса. Тем не менее, беременность ослабляет иммунитет и женщина может пострадать от других инфекций, бороться с которыми в условиях перегруженной системы здравоохранения будет сложнее.