Победное погружение: Марианская впадина наша

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ). Отмечается, что своей цели устройство достигло в 22.34 мск 8 мая. Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.

«Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов», — добавили в фонде.

На дно Марианской впадины доставили вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, ученые исследовали параметры морской среды.

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В состав комплекса «Витязь» входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.

«В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko (Япония) и Nereus (США — «Газета.Ru»), аппарат «Витязь» функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи», — сказали в ФПИ.

Погружение аппарата «Витязь» прокомментировал вице-премьер правительства России Юрий Борисов, который назвал его выдающимся достижением оборонно-промышленного комплекса, при этом он анонсировал новые прорывные разработки.

«Безусловно, создание и успешное испытание комплекса автономного необитаемого подводного аппарата «Витязь-Д» является выдающимся достижением нашей оборонной промышленности и науки», — сказал он.

«Это не единственная наша прорывная разработка – их целый ряд. Впереди много работы и, уверен, новые достижения», — добавил он.

По его словам, глубоководный комплекс такого класса сложности впервые создан за столь короткие сроки. Этого удалось достичь за счет взаимодействия Фонда перспективных исследований, Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», а также активной поддержки проекта Военно-морским флотом.

Заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев выразил надежду на то, что «Витязь» будет базироваться на Тихоокеанском флоте – вчерашнее погружение совершалось с борта спасательного судна ТОФ «Фотий Крылов».

Подводный витязь

Разработка «Витязя» началась несколько лет назад в Центральном конструкторском бюро «Рубин». Название аппарат получил в честь советского научно-исследовательского судне «Витязь», которому удалось в 1957 году определить максимальную глубину Марианского желоба — 11 022 метра. «Д» указывает на функцию демонстратора. «Витязь-Д» состоит из глубоководного спускаемого аппарата, донной станции связи и навигации, а также комплектов корабельного и вспомогательного оборудования. Аппарат может работать в автономном режиме и оснащен современными видео- и гидролокационными системами.

Работу с Марианской впадиной планировалось начать осенью 2019 года, до этого аппарату предстояли испытания на Черном море.

История погружений

Первое погружение человека на дно Марианской впадины состоялось 23 января 1960 года, тогда глубина погружения составила чуть менее 11 км. Уникальное исследование проделали на батискафе «Триест» швейцарец Жак Пикар, сын создателя аппарата, и американец Дон Уолш.

В глубинных слоях воды они увидели креветку и рыбу, похожую на камбалу.

Исследователи связались по ультразвуковому телефону с кораблем сопровождения и доложили о прибытии к месту назначения. Были проведены различные эксперименты: температура воды за бортом составляла 3,3°С. А после измерения внутреннего диаметра гондолы выяснилось, что она сжалась на 3 мм.

Пикар так описывал свои впечатления: «Я никогда не думал, что океаны — это огромные резервуары в основном холодной воды. Лишь тонкий слой поверхностных вод в тропическом поясе имеет более или менее высокую температуру».

Следующее погружение совершил в 1995 году японский зонд «Кайко», во взятых со дна пробах ила были обнаружены живые организмы – фораминиферы.

В 2009 году во впадину спускался автоматический аппарат «Нерей», который собрал отложения на дне.

Пикар и Уолш долго оставались единственными людьми, побывавшими на дне Марианской впадины.

Их рекорд повторил в 2012 году кинорежиссер Джеймс Кэмерон. Он стал третьим человеком в истории, достигшим самой глубокой точки Мирового океана, и первым, сделавшим это в одиночку.

Кэмерон погружался на одноместном аппарате «Дипси челленджер», оборудованном всем необходимым для съемки.