От Словении до Латвии: где шли бои после 8 мая 1945 года

С подписанием акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года по берлинскому времени боевые действия в Европе не прекратились. Сохранялось несколько очагов напряжения. В день, когда в Советском Союзе отмечали победу над нацизмом, Красная армия продолжала воевать и нести потери. Не зачехлили оружие и некоторые другие войсковые группы.

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Бои в Праге и вокруг нее

Эпицентром Второй мировой войны в Европе оставалась Прага. Отсюда перед наступлением армий 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева ушли подразделения 1-й дивизии вооруженных сил Комитета освобождения народов России (КОНР) – так называемые власовцы, участвовавшие в Пражском восстании на первом этапе, но затем разошедшиеся во взглядах с частью чешских повстанцев и опасавшиеся пленения советскими войсками.

Рано утром 9 мая 1945 года танкисты Конева вступили в Прагу.

В бою за Манесов мост погиб командир танка Т-34 Иван Гончаренко. Впоследствии память о лейтенанте увековечили. В историю он вошел как первый офицер РККА, пришедший на помощь восставшей Праге. После «бархатной революции» в начале 1990-х монумент снесли.

За передовыми отрядами в город подтягивались основные силы. Не успевшие эвакуироваться ранее дивизии СС сопротивлялись до 16.00, после чего сдались на милость победителей. Всего в боях за Прагу погибли свыше 1000 советских военных, непосредственно 9 мая – 54 человека. Советские войска продолжили движение в западном направлении и 10 мая встретились с американцами у Ческе-Будеевице и Хемница. В тот же день подразделения группы армий «Центр» начали массово сдаваться в плен. При этом отдельные части стояли насмерть и предпочитали погибнуть в бою, избежав позора пленения. Командующий группой Фердинанд Шернер, хотевший превратить Прагу во «второй Берлин», был захвачен американцами 15 мая и затем выдан советскому командованию. До 1955 года он находился в тюрьмах и лагерях СССР.

Операции против власовцев и белогвардейцев

Перед сотрудниками Наркомата госбезопасности была поставлена задача по поиску и пленению либо ликвидации власовцев. Генерал Сергей Штеменко, после войны занимавший пост начальника Генштаба ВС СССР, в своей книге «Генеральный штаб в годы войны» писал»: «Одни яростно отстреливались и находили конец в борьбе. Другие с тупой покорностью ждали, что предназначит им судьба. Третьи ненавидели обманувших их проповедников антисоветизма, но не находили случая, чтобы как-то искупить свои преступления. Но надежда на прощение угасла не у всех. Возможно, именно она толкнула, например, некоторых власовцев в Прагу в момент, когда там назревало время решительного восстания против немецких оккупантов».

По словам Штеменко, много власовцев было пленено в лесах северо-западнее Лутова 10 мая.

Сам председатель КОНР Андрей Власов был захвачен военнослужащими 25-го танкового корпуса 13-й армии 1-го Украинского фронта недалеко от Пльзеня 12 мая 1945 года. Перед этим он отказался от предложения диктатора Франсиско Франко об эвакуации в Испанию, а также о переезде вглубь американской зоны оккупации. Примерно в то же время американцам сдался командующий 1-й дивизией ВС КОНР Сергей Буняченко, вскоре выданный советской стороне.

Англичане, в свою очередь, в конце месяца в нарушение Женевской конвенции передали СССР задержанных белогвардейских генералов Петра Краснова, Андрея Шкуро, Султана Клыч-Гирея и других. Во время Второй мировой войны эти представители русской эмиграции сотрудничали с Третьим рейхом. Однако они никогда не имели советского гражданства и, в отличие от власовцев, не могли считаться коллаборационистами или изменниками Родины, как их называла советская пропаганда. И власовцев, и белогвардейцев ждала одинаковая участь.

Генерал Штеменко написал об этом эпизоде в крайне уничижительной форме: «Компания врагов нашей Родины, попавших наконец в руки правосудия, вскоре пополнилась новыми членами. В предгорьях Альп обнаружились старые недруги Советской власти — генералы Краснов, Шкуро, Султан-Гирей и другие. Мы давно и думать забыли об этих почти археологических древностях. Но в 1944 году, наступая в Югославии, советские войска встретились в боях с частями русского белогвардейского корпуса. Оказывается, всякого рода «бывшие» все еще лелеяли мечту о восстановлении «единой и неделимой», о поместьях и монархии. Алчные расчеты жили в душе этих людей вместе с лютой ненавистью ко всему советскому».

Локальные стычки РККА с остатками вермахта продолжались на территории Чехословакии до 16 мая 1945 года. Так, 11 мая бойцы НКГБ, к которым по ходу сражения присоединились регулярные части РККА и американская артиллерия, атаковали у Пршибрама лагерь руководителя управления СС в Богемии и Моравии Карла-Фридриха фон Пюклера-Бургхауса, вокруг которого группировались бежавшие из Праги эсэсовцы.

18 мая на севере Италии перед англичанами капитулировал Казачий стан — военная организация в составе вермахта, объединявшая антисоветские казачьи формирования. По условиям Ялтинской конференции казаков решили выдать СССР. Акция произошла в Лиенце. Некоторые казаки кончали самоубийством или пытались оказывать сопротивление.

РККА против эсэсовцев в Курляндии

Ожесточенные бои шли вплоть до 9 мая 1945 года в Курляндии (западная Латвия). Ни на одном участке фронта от Тукумса до Лиепаи советским войскам не удавалось продвинуться больше, чем на несколько километров. Занять Лиепаю они смогли только в день капитуляции Германии. А 10 мая, узнав о подписании акта в Карлсхорсте, командование немецкой группировкой в Курляндии, предварительно эвакуировав около 20 тыс. солдат и офицеров морем в Швецию, объявило о прекращении боевых действий. 10 мая части РККА вошли в Вентспилс и другие города региона. Здесь немцы проявляли особое упорство. Отдельные боестолкновения фиксировались до 23 мая 1945 года.

Так, 22 мая 300 солдат в эсэсовской форме во главе с командиром корпуса обергруппенфюрером СС Вальтером Крюгером попытались прорваться в Восточную Пруссию.

Красноармейцы обнаружили и уничтожили отряд.

Партизаны против усташей в Словении

Последняя крупная битва Второй мировой войны в Европе произошла на Балканах. У деревни Поляна в Словении сошлись отряды местных домобран и хорватских усташей, с одной стороны, и части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броз Тито, с другой. 14 мая 1945 года союзники нацистской Германии потребовали от коммунистических партизан пропустить их на территорию Австрии. Титовцы ответили отказом, после чего завязалась перестрелка. Бой продлился до 15 мая. После прибытия к партизанам подкрепления коллаборационисты сдались. Тем не менее, в последующие дни было отмечено еще несколько инцидентов с участием усташей.

Грузины против немцев на острове

Впрочем, на звание последнего крупного сражения Второй мировой войны в Европе претендуют и события на голландском острове Тексел.

Еще в апреле там подняли восстание бойцы грузинского батальона вермахта «Царица Тамара». Напав на немцев ночью, они учинили массовую резню. На следующий день с материка к нацистам начали поступать подкрепления. Бои продолжались больше месяца – до 20 мая, когда высадившиеся на Тексел канадцы разоружили немцев согласно условиям капитуляции. Грузины потеряли к этому моменту более 2/3 батальона. В живых оставались 228 участников восстания.

Один из лидеров повстанцев Ной Гонгладзее, после войны работавший директором дома отдыха в СССР, в своих воспоминаниях сетовал на отказ союзников поддержать выступление.

«Обещали на третий день восстания, однако никакого десанта не последовало. До 15 мая 1945 года никто на острове не знал, что война окончилась. Только 20 мая высадились канадские солдаты и заставили немцев сложить оружие», — сетовал он.

Последними официально сдавшимися немецкими военными можно считать отряд на Шпицбергене в составе офицера и девяти солдат, отправленный на полярный архипелаг еще в августе 1944 года для установки метеостанции. 29 апреля 1945 года они потеряли радиосвязь с Германией и жили изолированно до 4 сентября, когда были случайно обнаружены норвежскими охотниками на тюленей.