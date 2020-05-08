Вернулся с аномалией: китайцы испытали новый корабль

Китай испытал новый пилотируемый корабль

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Новейший пилотируемый космический корабль Китая совершил успешную посадку. Эксперты считают, что КНР обогнала Россию, сделав еще один шаг к отправке тайконавтов к Луне.

Прототип нового китайского пилотируемого космического корабля успешно завершил первый испытательный полет, приземлившись в расчетом районе. Об этом сообщают китайские СМИ.

Корабль был запущен в беспилотном тестовом режиме в понедельник при помощи тяжелой ракеты Long March 5B и с помощью семи последовательных маневров выведен на эллиптическую орбиту вокруг Земли с апогеем 8 тыс. километров.

В пятницу состоялось разделение служебного и спускаемого модулей и успешное приземление в автономном регионе Внутренняя Монголия на севере Китая.

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CASC

Наблюдатели отметили, что новый корабль приземлился в целости на трех парашютах, в то время как его предшественник, восьмитонный корабль Shenzhou, использовал всего один.

Новый корабль был разработан Китайской аэрокосмической корпорацией (CASC), главным подрядчиком национальной космической программы. Как сообщает SpaceNews, разработано два типа корабля — 14-тонный для околоземной орбиты и более крупный, 21-тонный, для полетов в дальний космос, который и был испытан на этой неделе.

Околоземный вариант рассчитан на шесть космонавтов или трех космонавтов и полтонны груза. Он должен заменить собой корабль Shenzhou при полетах к будущей китайской орбитальной станции.

Испытанный корабль для дальнего космоса имеет длину 8,8 метра и максимальный диаметр 4,5 метра.

Во время демонстрационного полета на борту корабля было проведено несколько научных экспериментов. Одним из них была 3D-печать композиционных материалов. Кроме того, на борту было некоторое количество семян растений для проверки воздействия на них космической радиации — орбита корабля пересекала так называемый радиационный пояс Ван Аллена.

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CAST

Не обошлось и без инцидентов. 6 мая от корабля должен был отделиться и упасть на Землю экспериментальный грузовой модуль с надувным теплозащитным экраном.

«При спуске произошла аномалия», — сообщили в Управлении программ космических пилотируемых полетов.

По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, китайский корабль относится к кораблям нового поколения. «Пилотируемый Dragon, Starliner, Orion, китайский корабль и «Орел» («Федерация») — все корабли одного класса. Все, кроме нашего, уже дошли до испытательных образцов и даже беспилотных полетов, наш же остался на уровне картонных макетов, и до сих пор особых подвижек не ожидается, — отметил он. — Современная концепция таких кораблей — их многократное использование, возвращаемая капсула используется несколько раз после восстановления теплоизоляции».

Планируется, что новый корабль будет отправлять китайских космонавтов к национальной космической станции, которую страна надеется построить к 2022 году, а в дальнейшей перспективе — к Луне.

«Успешная посадка нового космического корабля с высокой орбиты также показала, что Китай серьезно настроен по поводу отправки космонавтов за околоземную орбиту — то, чего достигли только в NASA — и в итоге доставки их на Луну», — считает обозреватель SpaceNews Эндрю Джонс.

Чэнь Лань, независимый аналитик портала GoTaikonauts.com, специализирующегося на китайском освоении космоса, считает: «Мы можем сказать, что Китай обрел те же возможности в пилотируемом космосе, что США и Россия».

«Китайский корабль — это большой конус, с большой вероятностью эти корабли могут возвращаться на Землю со второй космической скоростью, то есть работать по Луне. Американский Orion для этого точно предназначен, остальные – с небольшой доработкой. Мы видим, что китайцы наравне с американцами вошли в новую эпоху пилотируемых кораблей, ориентируются на Луну и остаются в общем тренде, — резюмировал Моисеев.